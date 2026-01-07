Ракът на дебелото черво е заболяване, традиционно свързвано с възрастните хора, все по-често засяга млади пациенти по целия свят.

В Обединеното кралство случаите при хора под 24 години са нараснали с 75% от началото на 90-те години на миналия век, а при групата 25-49 години увеличението е 51%. Този тревожен тренд е провокира учените до уникален научен проект, който може да промени разбирането ни за онкологичните заболявания.

Снимка: Canva

Изследователи от престижната болница St Mark's, Националната болница за чревни заболявания във Великобритания, започва амбициозен анализ на десетки хиляди архивни проби от тумори, съхранявани в продължение на почти цяло столетие. Целта е да се разкрие защо все повече млади хора се сблъскват с това сериозно заболяване.

Уникална колекция от исторически образци

В архивите на St Mark's се намира безценна колекция от онкологични образци от всеки пациент с рак на дебелото черво, лекуван в болницата от десетилетията. Според д-р Кевин Монахан, консултант гастроентеролог в болницата, това е "уникален ресурс, вероятно единствен по рода си в света", който може да хвърли светлина върху причините за заболяването при младите.

Туморите и придружаващите ги чревни бактерии са консервирани в парафинов восък и сега се изпращат за детайлен молекулярен анализ в Института за изследване на рака (ICR). Благодарение на съвременните технологии, които не са съществували преди години, учените могат да проследят молекулярните "подписи" в ДНК на раковите клетки.

Историята на Холи с дагноза рак на дебелото черво

27-годишната Холи е една от многото млади хора, чиито животи са преобърнати от диагнозата рак на дебелото черво. Първоначално нейните симптоми, подуване и загуба на тегло, са диагностицирани като синдром на раздразнените черва. Едва когато състоянието ѝ се влошава драстично и попадна в спешно отделение, разбра за състоянието си.

Снимка: iStock

Едва на 23 години Холи е диагностицирана с напреднал стадий на заболяването и се нуждае от агресивно лечение. Интензивната химиотерапия я засегна по начини, които никога не е предполагала. Днес тя живее със стома и се нуждае от редовен мониторинг, но е без признаци на рак вече повече от три години.

"Всичко изглежда наистина несправедливо и си мисля: защо точно аз?", споделя Холи, която въпреки предстоящата си сватба все още има дни, когато диагнозата я кара да "крещи и плаче", споделя тя пред Джеймс Галъхър, кореспондент по здравеопазване и наука на BBC.

Търсенето на отговори: Какво стои зад тревожния тренд?

Научната общност все още няма категоричен отговор защо рак при млади хора нараства толкова драматично. Сред предложените теории са:

Затлъстяването и ултра-преработените храни.

Употребата на антибиотици.

Промени в чревния микробиом.

Замърсяването на въздуха.

Микропластмасите.

"Ракът на дебелото черво при хора под 50 години нараства в световен мащаб, включително във Великобритания, и се превръща във все по-сериозен проблем. Трябва да разработим начини за ефективна превенция на тези ракови заболявания," подчертава д-р Монахан.

Снимка: Canva

Новаторски подход: молекулярни подписи разкриват причините

Различните причини за онкологични заболявания оставят различни "подписи" или маркери в ДНК на клетките, които са станали ракови. Проследявайки колко често се срещат различни подписи във времето, учените могат да посочат вероятната причина за заболяването при младите пациенти.

Проф. Тревър Греъм от ICR обяснява водещата хипотеза: "Нашата основна идея е, че съществува специфичен вид E. coli, който живее в червата на днешните млади хора, но не е присъствал в миналото."

Смята се, че тези бактерии отделят токсини, които увреждат ДНК в чревната тъкан и я превръщат в ракова. Но това поражда нов въпрос: защо тези бактерии са по-разпространени днес?

Снимка: Canva

Надежда в архивите

"Ако тези така наречени “лоши бактерии” причиняват увеличението, трябва да видим техния подпис – увреждането беше рядко в миналото и става все по-често, когато се приближаваме до днешния ден. Можем също да тестваме и други идеи," обяснява проф. Греъм.

Независимо каква е причината зад драматичния ръст на случаите, учените са убедени, че архивите представляват "истинско съкровище". "Мисля, че отговорът може да е там," казва с надежда Греъм.

Увеличението на случаите на рак на дебелото черво при млади хора представлява една от най-тревожните медицински загадки на съвременността. Благодарение на уникалната колекция от исторически туморни образци и напредъка в молекулярната наука, изследователите са по-близо от всякога до разкриването на причините.

Идентифицирането на виновника, било то специфични бактерии, екологични фактори или промени в начина на живот, може да доведе до ефективни стратегии за превенция и спасяване на хиляди млади животи в бъдеще.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници