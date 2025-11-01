В студиото на „Светът на здравето“ е човек, който 12 години е живял и работил в Германия, изградил е кариера там на най-високо ниво, но се връща тук, за да пробуди нещо още по-ценно, доверието между лекар и пациент, човечността в медицината и нашата култура на грижа към себе си, д-р Стоян Беличански, специалист по вътрешни болести и гастроентерология.

Какво се крие зад „подмладяването“ на колоректалния карцином?

„Оказва се, че околната среда – т.е. начинът ни на живот, повлиява по-ранното развитие на ракови клетки, включително разбира се на първо място – наднорменото тегло и застоялият начин на живот“, заявява в „Светът на здравето“ гастроентерологът д-р Стоян Беличански.

Известно е, че всеки 5 точки от увеличаването на индекса на телесната маса над нормата увеличава риска от развитие на колоректален карцином между 12 и 15%. От друга страна, 30- до 60-минутно кардио движение на ден намалява риска от развитие на онкологичното заболяване с около 15%.

Какво представляват полипите и какво включва профилактиката на дебелото черво?

Те са вид преканцероза и се отстраняват по време на профилактична колоноскопия. „Профилактиката на дебелото черво включва превенция с провеждане на колоноскопия, при което тези полипи биват откривани навреме, рано, и биват отстранявани, което е фактически една предпоставка за развитието на колоректален карцином“, обяснява д-р Беличански.

Към симптомите на заболяването спадат промени в ритъма на дефекация и поява на кръв в изпражненията в напредналите стадии. При наличие на обезпокоителни симптоми, хората трябва да посетят гастроентеролог, за да проверят състоянието си.

„От хиперпластичен полип до образуването на раково заболяване преминават години“, казва д-р Беличански. И допълва: „Колоноскопията остава златен стандарт. Всички останали тестове са като алтернатива“. Освен терапевтичен, колоноскопията има и лечебен ефект, тъй като чрез нея се отстраняват полипите още в ранен етап от своето развитие.

При липса на фамилна обремененост е препоръчително човек да направи първата си профилактична колоноскопия на 50 години, като в момента текат научни дискусии с цел тя да бъде намалена до 45 години.

