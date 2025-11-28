Лекарствата за диабет тип 2 и отслабване от групата на GLP-1 агонистите може да предложат значително предимство за оцеляване при пациенти с рак на дебелото черво и затлъстяване. Според мащабно проучване, публикувано в списание Cancer Investigation, хората, които приемат тези медикаменти, имат повече от двойно по-ниска вероятност да починат в рамките на 5 години в сравнение с тези, които не ги използват, съобщава Medscape Medical News.

Откритието отваря нови перспективи за интегриране на медикаменти за отслабване в комплексното лечение на едно от най-смъртоносните онкологични заболявания в световен мащаб.

Снимка: Canva

Какво показва проучването?

Изследователски екип от Калифорнийския университет в Сан Диего, ръководен от д-р Рафаел Куомо, анализира електронните здравни досиета на 6871 пациенти с диагностициран рак на дебелото черво преди 2019 г. От тях 103 души приемат поне един GLP-1 медикамент в рамките на 5 години след поставяне на диагнозата.

Основни резултати:

5-годишната смъртност при пациентите, приемащи GLP-1 агонисти, е била 15,5% в сравнение с 37,1% при тези, които не са използвали тези лекарства

Намалението на риска от смърт е останало значително дори след коригиране на факторите за тежест на заболяването, демографски данни и биомаркери за агресивност на тумора

Защитният ефект е особено изразен при пациенти с тежко затлъстяване (индекс на телесна маса ≥ 35)

При хора с клас II затлъстяване, които са приемали GLP-1 медикаменти, рискът от смърт е бил намален с впечатляващите 93% в напълно коригирани модели.

Как GLP-1 медикаментите влияят на рака на дебелото черво?

GLP-1 рецепторните агонисти, включително популярни медикаменти като семаглутид (Ozempic, Wegovy) и лираглутид, първоначално са разработени за контрол на кръвната захар при диабет тип 2. В последните години се използват широко и като медикаменти за отслабване поради способността им да намаляват апетита и телесното тегло.

Снимка: Canva

Механизми на действие извън контрола на глюкозата:

Намаляване на системното възпаление – хроничното възпаление е ключов фактор за прогресия на рака

Подобряване на инсулиновата чувствителност – инсулиновата резистентност е свързана с по-агресивни форми на тумори

Промени в туморната микросреда – предклиничните изследвания показват, че GLP-1 медикаментите могат да предизвикват смърт на ракови клетки и да инхибират растежа на тумори

Намаляване на телесното тегло – затлъстяването е утвърден рисков фактор за рак на дебелото черво и води до по-лоши резултати

Превенция и намален риск от развитие на заболяването

Освен подобрена преживяемост при вече диагностициран рак, GLP-1 медикаментите могат да намалят и риска от развитие на рак на дебелото черво.

Д-р Дейвид Грийнуолд, директор на Клинична гастроентерология в болница Маунт Синай в Ню Йорк, коментира за Medscape Medical News, че скорошни проучвания показват:

44% по-нисък риск от развитие на колоректален рак при диабетици , приемащи GLP-1 агонисти, в сравнение с тези на инсулин.

25% по-нисък риск в сравнение с пациенти на метформин.

"Вероятно най-важният механизъм е, че тези лекарства са изключително ефективни в промотирането на загуба на тегло," обяснява д-р Грийнуолд. "Като намалите затлъстяването в популацията, постигате множество положителни ефекти – намалявате диабета, сърдечните заболявания и може би рака на дебелото черво."

Какво следва: Необходими са допълнителни изследвания

Въпреки обещаващите резултати, изследователите подчертават, че са необходими допълнителни проучвания за потвърждаване на находките.

Снимка: Canva

Д-р Куомо препоръчва:

Рандомизирани клинични изпитвания със стратификация по индекс на телесна маса, диабетен статус и тежест на заболяването.

Проспективни проучвания , които да включват данни за дозировка, придържане към терапията, туморна геномика и серийни биомаркери.

Изследване на специфичните механизми и идентифициране на пациентските подгрупи, които биха имали най-голяма полза.

Връзката между GLP-1 медикаменти за отслабване и подобрените резултати при рак на дебелото черво е изключително обещаваща и разкрива нови възможности за интегрирано лечение на онкологични заболявания. Особено за пациенти с тежко затлъстяване, тези медикаменти може да предложат значително предимство за оцеляване чрез множество механизми, от намаляване на възпалението до подобряване на метаболитния профил.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници: