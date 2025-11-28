Какво причинява подуването на корема и кога е знак за по-сериозен проблем?

Подуването на корема е едно от най-често срещаните и неприятни храносмилателни оплаквания. За някои хора подуването на корема е леко и се появява от време на време, но за други може да стане хронично и значително да повлияе на качеството на живот.

Когато подуването на корема продължава или се повтаря, това може да е сигнал за по-сериозно състояние, включително раково заболяване, информират специалистите от HoustonMethodist.

Няколко здравословни състояния могат да причинят подуването на корема, сред които най-често (над 90% от случаите) – симптом на раздразнените черва, запек, лошо храносмилане, цьолиакия и други.

Какво се случва, когато се чувстваме подути?

Подуването на корема е субективно усещане за пълнота, стягане или натиск в корема, което често е свързано със задържани газове. Няколко ключови биологични механизма допринасят за това усещане.

Излишни чревни газове: Това може да се дължи на повишено производство на газове от ферментацията на храната или забавено преминаване на газовете през храносмилателния тракт.

Висцерална свръхчувствителност: Ако нервите в червата ви са прекалено чувствителни, може да възприемате нормалните количества газове или чувство за пълнота като болезнено или прекомерно подуване на корема.

Абдомино-френична диссинергия: Това включва нарушена координация между диафрагмата (дихателния мускул) и коремните мускули, което може да доведе до видимо подуване на корема.

Промени в микробиома: Промените в баланса на чревните бактерии могат да доведат до повишено производство на газове.

Снимка: Canva

Хормонални промени: По-високите нива на естроген преди и по време на менструация карат женските тела да задържат повече вода и сол, което може да причини подуване на корема.

Кои здравословни състояния могат да причинят подуване на корема при мъжете и жените?

Подуването на корема рядко е изолиран проблем и често е ключов симптом на основни стомашно-чревни заболявания. Най-честата асоциация е с функционални стомашно-чревни разстройства, като синдром на раздразнените черва (СРЧ), където повече от 90% от пациентите съобщават за подуване на корема.

Други често срещани стомашно-чревни състояния, които могат да причинят хронично подуване на корема, включват:

Бактериален свръхрастеж на тънките черва (SIBO - small intestinal bacterial overgrowth): Излишък от бактерии в тънките черва, водещ до повишено производство на газове по време на процеса на храносмилане.

Снимка: iStock

Запек: Когато изпражненията останат в дебелото черво по-дълго, бактериите имат повече време да ферментират съдържанието, което води до повече газове и подуване на корема.

Хранителни непоносимости: Често срещаните непоносимости включват непоносимост към лактоза (затруднено смилане на захарта в млякото) или малабсорбция на фруктоза.

Диспепсия: Често наричана лошо храносмилане.

Цьолиакия: Автоимунно заболяване, при което консумацията на глутен уврежда тънките черва.

„Ако подуването на корема е често и е съчетано с други храносмилателни симптоми, това може да сигнализира за основно разстройство, което се нуждае от внимание“, обяснява д-р Финали Пател, гастроентеролог в Houston Methodist.

Кога подуването на корема може да е признак на нещо сериозно?

За повечето хора подуването на корема е доброкачествен симптом, свързан с начина на хранене или начина на живот. Важно е обаче да се разпознаят „тревожните“ симптоми, които могат да сигнализират за по-сериозно основно заболяване, като например рак.

Вашият лекар ще иска да знае дали изпитвате:

Неволна загуба на тегло

Стомашно-чревно кървене (кръв в изпражненията)

Упорито повръщане

Хронична диария или запек

Силна или постоянна коремна болка

„Трябва да обмислите посещение при гастроентеролог за допълнителна оценка, ако подуването на корема влияе на ежедневието ви”, съветват лекарите.

Може ли стресът да причини подуване на корема?

Ако някога сте забелязали или почувствали, че стомахът ви е подут преди важна презентация или по време на стресираща седмица, не си въобразявате.

Снимка: Canva

Оста черва-мозък, двупосочна комуникационна система между храносмилателната система и нервната система, играе сериозна роля в подуването на корема.

„Добре установено е, че стресът може да увеличи висцералната свръхчувствителност и да промени чревния мотилитет“, разяснява още д-р Пател.

„Когато сме тревожни или стресирани, храносмилателният ни тракт може да стане по-реактивен и може да се чувстваме подути дори без промени в диетата.“

Управлението на стреса чрез редовни упражнения, осъзнатост или когнитивно-поведенческа терапия може да помогне за успокояване на мозъка и червата.

Как може да предотвратите подуването на корема?

Първата линия на защита срещу честото подуване на корема е да се направят прости промени в начина на живот и хранене.

Идентифицирайте храните, които ви предизвикват подуване на корема: Водете си дневник на симптомите, за да разберете кои храни допринасят за подуването на корема. Най-честите виновници са лактозата, глутенът и група трудно смилаеми въглехидрати, наречени FODMAP храни.

Избягвайте поглъщането на излишен въздух: Спрете дъвките и твърдите бонбони и намалете газираните напитки (сода и бира).

Не бързайте с храненията си: Твърде бързото хранене може да ви накара да погълнете повече въздух. Забавете темпото и дъвчете храната си старателно. Консумацията на по-малко мазни храни също може да помогне, тъй като мазнините забавят храносмилането.

Снимка: iStore

Останете активни: Редовната физическа активност, като например кратка разходка след хранене, може да помогне на храносмилателния процес и да улесни отделянето на газове.

Има ли ефективни лекарства без рецепта за подуване на корема?

Въпреки че няма едно-единствено лекарство за всички, няколко варианта без рецепта могат да помогнат за облекчаване на симптомите:

Симетикон: Това действа чрез комбиниране на малки газови мехурчета в по-големи, което улеснява отделянето им.

Пробиотици: Тези полезни микроорганизми могат да помогнат за балансиране на чревния микробиом.

Масло от мента: Някои хора намират облекчение с капсули с масло от мента, което може да помогне за отпускане на чревните мускули.

Как може гастроентеролог да помогне с подуване на корема?

Ако се борите с упорито подуване на корема, гастроентерологът може да бъде вашият най-ценен съюзник.

Специалистът ще започне с оценка на симптомите ви, за да изключи евентуални сериозни състояния. Тестването може да включва дихателни тестове за бактериален свръхрастеж или хранителни непоносимости, ендоскопия за структурни проблеми или образна диагностика, за да се изключат други причини.

Много от промените в начина на живот за облекчаване на подуването на корема може да бъде трудно да се направят сами и гастроентеролог може да ви помогне с насоки относно начина на хранене.

Подуването на корема е често срещано явление, но не бива да контролира живота ви. Ако сте опитали промени в диетата и управление на стреса, но все още се чувствате постоянно неудобно, време е да потърсите помощ.