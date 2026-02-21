Ракът на дебелото черво е едно от най-коварните заболявания, защото дълго време не дава никакви симптоми. Когато те се появят, често се бъркат с нещо друго, много по-безобидно. Именно затова трябва да знаете кой е признакът номер едно, който никога не бива да пренебрегвате?
Защо ракът на дебелото черво се открива толкова трудно?
"Ракът на дебелото черво може да се развива без никакви оплаквания," обяснява д-р Джон Натансон, гастроентеролог в NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.
Когато симптомите все пак се появят, те нерядко се приписват погрешно на хемороиди, инфекция или запек.
Д-р Пратима Диба от Medical Offices of Manhattan добавя, че в ранните стадии симптомите може да са толкова леки, че пациентите просто ги пренебрегват, докато болестта не е напреднала значително.
Какъв е признакът номер едно?
И двамата специалисти са категорични, че ректалното кървене, или кръв в изпражненията, е сигналът, при който трябва незабавно да потърсите лекар.
"Не го приписвайте автоматично на хемороиди," предупреждава д-р Диба.
Според Cleveland Clinic кръвта в тоалетната може да идва от всяка точка на стомашно-чревния тракт, включително от дебелото черво, поради което изследването е задължително.
Кои са другите ранни признаци на рак на дебелото черво?
Освен кръв в изпражненията, специалистите посочват и следните симптоми, при които е препоръчително да се консултирате с гастроентеролог:
- Необяснима загуба на тегло без промяна в диетата или физическата активност
- Силна или продължителна коремна болка, която не преминава
- Промяна в изхождането като трайна диария, запек или промяна в консистенцията на изпражненията
Каква е преживяемостта при ранна диагностика?
Добрата новина е, че когато ракът на дебелото черво се открие навреме, той е силно лечим. Според Johns Hopkins Medicine петгодишната преживяемост при ранен стадий достига 90%.
Именно затова скринингът за рак на дебелото черво е от ключово значение. Следвайте препоръките на вашия лекар кога и колко често да се изследвате.
Какво да запомните
- Кръвта в изпражненията е симптом номер едно, за който трябва да потърсите медицинска помощ
- Не преписвайте автоматично ректалното кървене на хемороиди
- Необяснима загуба на тегло, коремна болка и промяна в изхождането са допълнителни сигнали за тревога
- Ранното откриване драстично подобрява шансовете за успешно лечение
- Редовният скрининг спасява животи
Не пренебрегвайте сигналите на тялото си, ранното откриване на рак на дебелото черво спасява живота.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
