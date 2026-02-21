Ракът на дебелото черво е едно от най-коварните заболявания, защото дълго време не дава никакви симптоми. Когато те се появят, често се бъркат с нещо друго, много по-безобидно. Именно затова трябва да знаете кой е признакът номер едно, който никога не бива да пренебрегвате?

Защо ракът на дебелото черво се открива толкова трудно?

"Ракът на дебелото черво може да се развива без никакви оплаквания," обяснява д-р Джон Натансон, гастроентеролог в NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.

Когато симптомите все пак се появят, те нерядко се приписват погрешно на хемороиди, инфекция или запек.

Д-р Пратима Диба от Medical Offices of Manhattan добавя, че в ранните стадии симптомите може да са толкова леки, че пациентите просто ги пренебрегват, докато болестта не е напреднала значително.

Какъв е признакът номер едно?

И двамата специалисти са категорични, че ректалното кървене, или кръв в изпражненията, е сигналът, при който трябва незабавно да потърсите лекар.

"Не го приписвайте автоматично на хемороиди," предупреждава д-р Диба.

Според Cleveland Clinic кръвта в тоалетната може да идва от всяка точка на стомашно-чревния тракт, включително от дебелото черво, поради което изследването е задължително.

Кои са другите ранни признаци на рак на дебелото черво?

Освен кръв в изпражненията, специалистите посочват и следните симптоми, при които е препоръчително да се консултирате с гастроентеролог:

Необяснима загуба на тегло без промяна в диетата или физическата активност

Силна или продължителна коремна болка , която не преминава

Промяна в изхождането като трайна диария, запек или промяна в консистенцията на изпражненията

Каква е преживяемостта при ранна диагностика?

Добрата новина е, че когато ракът на дебелото черво се открие навреме, той е силно лечим. Според Johns Hopkins Medicine петгодишната преживяемост при ранен стадий достига 90%.

Именно затова скринингът за рак на дебелото черво е от ключово значение. Следвайте препоръките на вашия лекар кога и колко често да се изследвате.

Какво да запомните

Кръвта в изпражненията е симптом номер едно, за който трябва да потърсите медицинска помощ

Не преписвайте автоматично ректалното кървене на хемороиди

Необяснима загуба на тегло, коремна болка и промяна в изхождането са допълнителни сигнали за тревога

Ранното откриване драстично подобрява шансовете за успешно лечение

Редовният скрининг спасява животи

Не пренебрегвайте сигналите на тялото си, ранното откриване на рак на дебелото черво спасява живота.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

