Ракът на дебелото черво е едно от най-коварните заболявания, защото дълго време не дава никакви симптоми. Когато те се появят, често се бъркат с нещо друго, много по-безобидно. Именно затова трябва да знаете кой е признакът номер едно, който никога не бива да пренебрегвате?

Защо ракът на дебелото черво се открива толкова трудно?

"Ракът на дебелото черво може да се развива без никакви оплаквания," обяснява д-р Джон Натансон, гастроентеролог в NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center. 

Когато симптомите все пак се появят, те нерядко се приписват погрешно на хемороиди, инфекция или запек.

Снимка: iStock

Д-р Пратима Диба от Medical Offices of Manhattan добавя, че в ранните стадии симптомите може да са толкова леки, че пациентите просто ги пренебрегват, докато болестта не е напреднала значително.

Какъв е признакът номер едно?

И двамата специалисти са категорични, че ректалното кървене, или кръв в изпражненията, е сигналът, при който трябва незабавно да потърсите лекар.

"Не го приписвайте автоматично на хемороиди," предупреждава д-р Диба.

Д-р Стоян Беличански: Навременната колоноскопия предотвратява развитието на колоректален карцином (ВИДЕО)

Според Cleveland Clinic кръвта в тоалетната може да идва от всяка точка на стомашно-чревния тракт, включително от дебелото черво, поради което изследването е задължително.

Кои са другите ранни признаци на рак на дебелото черво?

Освен кръв в изпражненията, специалистите посочват и следните симптоми, при които е препоръчително да се консултирате с гастроентеролог:

Снимка: Canva

  • Необяснима загуба на тегло без промяна в диетата или физическата активност
  • Силна или продължителна коремна болка, която не преминава
  • Промяна в изхождането като трайна диария, запек или промяна в консистенцията на изпражненията

Каква е преживяемостта при ранна диагностика?

Добрата новина е, че когато ракът на дебелото черво се открие навреме, той е силно лечим. Според Johns Hopkins Medicine петгодишната преживяемост при ранен стадий достига 90%.

Именно затова скринингът за рак на дебелото черво е от ключово значение. Следвайте препоръките на вашия лекар кога и колко често да се изследвате.

 

Диета по време на лечение на рак на дебелото черво

 

Какво да запомните

  • Кръвта в изпражненията е симптом номер едно, за който трябва да потърсите медицинска помощ
  • Не преписвайте автоматично ректалното кървене на хемороиди
  • Необяснима загуба на тегло, коремна болка и промяна в изхождането са допълнителни сигнали за тревога
  • Ранното откриване драстично подобрява шансовете за успешно лечение
  • Редовният скрининг спасява животи

 

Броколи и зеле намаляват риска от рак на дебелото черво с 20%

Не пренебрегвайте сигналите на тялото си, ранното откриване на рак на дебелото черво спасява живота.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

