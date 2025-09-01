Броколи и зеле намаляват риска от рак на дебелото черво с 20%

Към 2022 г. в световен мащаб са регистрирани над 1,9 милиона нови случая на колоректален рак, което го прави третият най-разпространен рак в света.

Има доказани данни, че консумирането на определени видове храни може да помогне за намаляване на риска от рак на дебелото черво. Ново проучване, публикувано в списание BMC Gastroenterology, добавя кръстоцветни зеленчуци – като броколи, брюкселско зеле и карфиол, към този списък, съобщава MedicalNewsToday.

Този вид рак се увеличава при хора под 50-годишна възраст. В България ракът на дебелото черво е втората най-честа причина за смърт от злокачествено заболяване. Това е и вторият най-често срещан рак при жените, и третият най-разпространен при мъжете в страната.

Как консумацията на кръстоцветни зеленчуци намалява риска от рак

Учените смятат, че повишеният риск от ранен колоректален рак се дължи на комбинация от фактори, включително заседнал начин на живот, затлъстяване, консумация на алкохол, фактори на околната среда и диета с високо съдържание на преработени храни.

Именно поради тази причина провеждат редица проучвания относно начина на хранене и шансовете за различни видове онкологични заболявания.

За конкретното проучване специалисти анализират данни от общо 17 проучвания, обхващащи повече от 97 000 души, търсещи потенциални връзки между количеството консумирани кръстоцветни зеленчуци и честотата на рак на дебелото черво.

Резултатите са повече от категорични – участниците, които консумират повече кръстоцветни зеленчуци (между 20 и 40 грама) на ден, имат 20% по-нисък риск от рак на дебелото черво в сравнение с тези, които включват тези видове зеленчуци в менюто си.

Консумацията на около 20 грама кръстоцветни зеленчуци на ден предлага най-голяма защита, а защитният ефект се изравнява между консумацията на 40 и 60 грама на ден.

Как тези зеленчуци помагат за намаляване на риска от колоректален рак?

Предишни изследвания показват, че кръстоцветните зеленчуци, като брюкселско зеле и обикновеното зеле, могат да помогнат за намаляване на риска от рак, като съдържат определени съединения за борба с рака, като сулфорафан и индоли.

„В изследвания наблюдавахме ползите от съединенията в кръстоцветните зеленчуци, като глюкозинолатите, често приписвани на способността им да предпазват клетките от рак, оксидативен стрес, токсини и свободни радикали, като същевременно са богат източник на витамин С, минерали, флавоноиди, каротеноиди“, коментира Моник Ричард, регистриран диетолог и специалист по хранене.

„Съдържанието на разтворими и неразтворими фибри също така подхранва микробиотата в червата и помага за поддържането на чревната лигавица здрава и жизнена, докато се движи, чрез инхибиране на бактериалния растеж“, добавя Ричард.

Какво казват онколозите относно тази връзка

„Наблюдаваме много голямо увеличение на рака на дебелото черво, особено сред по-младите хора“, потвърждава вече тревожните факти д-р Нилеш Вора, хематолог и онколог.

„Нямаме по-добро обяснение освен екологичните причини, като диетата е една от тях, както и други избори на начин на живот, като например упражнения. Мисля, че изследванията, които се задълбочават в това, могат допълнително да изяснят защо честотата се увеличава и също така да ни дадат потенциален начин за намаляване на честотата на рак на дебелото черво“, добавя специалистът.

Снимка: iStock

Експертите коментират, че резултатите от подобни проучвания „са изключително провокиращи размисъл и биха могли да помогнат за генериране на хипотеза между консумацията на кръстоцветни зеленчуци и честотата на рак на дебелото черво.”

Как да добавите повече кръстоцветни зеленчуци към храненето си?

„Миризмата и вкусът, както и текстурата, може да са отблъскващи за небцето на някои хора, но растения като броколи, карфиол, зеле и къдраво зеле са незаменими“, обяснява диетологът Моник Ричард. Ето някои от нейните предложения за по-креативен начин за включване на кръстоцветните зеленчуци в менюто ви:

Започнете с малко: Опитайте 2 порции от тези зеленчуци на ден, което е горе долу, колкото 1 чаша зелева салата към обяда и 1/2 чаша варени броколи с вечеря.

Нарежете, оставете да престои, задушете: Нарежете броколите или карфиола до 45 минути преди готвене – това активира полезните съединения, но също така освобождава част от лютивия им вкус – и завършете с леко задушаване, за да уловите някои от активните съединения.

Печен вариант: Накъсайте карфиола и/или броколите на малки розички, сложете ги в тава и запечете със зехтин, чесън, сол, черен пипер. Изпичането им до леко покафеняване и хрупкавост може да промени вкуса, като извлече естествената им сладост и ги направи вкусна гарнитура или основа за купа или салата.

Добавете здравословен сос: Поръсете броколи, карфиол или брюкселско зеле със сос – може да използвате млечен такъв на основата на кисело мляко.

Пасирайте ги: Може да използвате част от тези кръстоцветни зеленчуци в смутитата си, като ги блендирате. Така полученият сос може да добавите и като дресинг върху салати или печени ястия (риба, картофи и други).

Използвайте ги дори за блат за пица: Задушени и след това блендирани, част от тези зеленчуци, може да добавите към смес дори за блат за пица. Или изпечени също могат да послужат като основа, върху която да добавите съставки за пица.