В продължение на десетилетия медицината беше насочена основно към диагностицирането и лечението на вече възникнали заболявания. Днес обаче все по-голямо значение придобива един различен подход, запазването на здравето още преди появата на първите симптоми.

Развитието на науката и технологиите позволява много по-прецизна оценка на индивидуалните рискове, а натрупаните данни показват, че лайфстайлът може да окаже значително влияние върху продължителността и качеството на живота ни.

Какви са най-големите заплахи за здравето на съвременния човек и доколко е възможно те да бъдат предотвратени? Отговорите дава специалистът вътрешни болести и здравен мениджмънт д-р Иван Томов в „Подкаст за здраве“.

Той беше лектор на тема „Кодът на дълголетието: измери, разбери, оптимизирай" на събитието „Как да живем до 100" на Дарик радио, на което svetatnazdraveto.bg беше медиен партньор.

Универсален ли е кодът на дълголетието?

„И да, и не. Има универсален код за дълголетие, но има и една част, която е свързана с непредсказуеми рискове, свързани с околната среда, например катастрофа или някакво природно бедствие или пък рак“, заявява в „Подкаст за здраве“ д-р Иван Томов.

„За останалата част, обаче, сърдечно-съдови заболявания, метаболитно здраве, психично здраве и т.н. – ние имаме код на дълголетието, т.е. можем да измерим и да разберем какви са потенциално прогнозите за един човек и да оптимизираме неговото здраве, така че да достигне в добро здраве потенциално неговата програмирана биологична възраст“, допълва специалистът.

Този „код“ не е един-единствен ген или лабораторен показател, а комплексна система от фактори като генетичен профил, епигенетични промени, начин на живот, хранене, физическа активност, сън и хронично ниво на стрес.

Съвременната превантивна медицина все по-често използва комбинация от биомаркери, образни изследвания и дигитални модели, за да предскаже индивидуалния риск в десетилетия напред.

Кои са „крадците на здравето“?

„Това са сърдечно-съдовите заболявания на първо място, особено в България – ние сме на първо място в Европа“, коментира статистиката д-р Томов. И допълва, че съвременните данни сочат, че повече от 60% от хората умират от тях.

По думите му сред останалите „крадци на здраве“ категорично застават метаболитните заболявания, захарният диабет, онкологичните заболявания, психични и невродегенеративни заболявания.

Снимка: bTV Media Group

Според д-р Томов емоционалната изолация, особено при младите хора, също може да бъде причислена към факторите, които ограбват здравето ни.

Той посочва, че всеки един от тези „крадци на здраве“ може да бъде измерен, което позволява да бъде определено въздействието му върху конкретния индивид. Методите, по който това може да бъде направено, включват:

Определяне на композицията на тялото

Определяне на функционалното здраве и капацитет

Провеждане на кръвни изследвания

Съществува ли превенция?

Добрата новина е, че голяма част от заболяванията, които днес са сред водещите причини за смъртност и инвалидизация, могат да бъдат предотвратени или открити в много ранен етап.

Съвременната превантивна медицина разполага с все повече инструменти за оценка на индивидуалния риск – от лабораторни изследвания и образна диагностика до генетични и епигенетични анализи.

Превенцията обаче не се изчерпва с периодичните профилактични прегледи. Тя включва и ежедневни решения, свързани с храненето, физическата активност, качеството на съня, управлението на стреса и поддържането на социални контакти. Именно тези фактори оказват съществено влияние върху риска от сърдечно-съдови, метаболитни, онкологични и психични заболявания.

Колкото по-рано бъдат идентифицирани рисковите фактори, толкова по-големи са възможностите за навременна намеса.

Така фокусът се измества от лечението на вече развито заболяване към запазването на здравето и удължаването на периода от живота, прекаран в добро физическо и психично състояние.

Цялото интервю с д-р Иван Томов пред Мартин Киряков гледайте във видеото.