На 28 май в София водещи лекари, диетолози, генетици и психотерапевти ще отговорят на въпросите, които касаят милиони българи, от затлъстяването и сърдечно-съдовите заболявания, през безплодието и менталното здраве, до косопада и сексуалните дисфункции.

Средната продължителност на живота в България е около 75 години, близо 6 години под средната за ЕС (по данни на Евростат). Още по-тревожна е разликата в т.нар. Healthspan, годините, прекарани в добро здраве. Българите боледуват средно с над 15 години преди да починат. Това означава, че значителна част от живота след 60-годишна възраст преминава в борба с хронични заболявания, които в много случаи могат да бъдат предотвратени.

Именно върху тази пропаст между „да живеем дълго" и „да живеем добре" поставя фокус третото издание на конференцията „Как да живеем до 100" на Дарик радио, която ще се проведе на 28 май 2026 г. в зала „Витоша" на Интер Експо Център.

Уебсайтът „Светът на здравето" е медиен партньор на събитието.

Психика, тяло и сексуално здраве са неразделими

„99% от сексуалното здраве е свързано с психиката", напомни Димитър Панев, като направи препратка към лекцията на доц. д-р Румен Бостанджиев, един от най-известните български сексолози, психотерапевти и психиатри с над 40-годишен професионален опит в областта на човешката сексуалност и партньорски отношения.

„Да не лекуваме физическото отделно от менталното здраве" пък отправя апел Виржиния Николова по темата, зад която ще застане психотерапевтът Иво Величков. Той е популярен със своите семинари и лекции, в които съчетава психотерапия с източни философски системи, бойни изкуства и дихателни практики.

Природата, науката и персонализираната медицина

Друга любопитна тема от форума е на д-р Диана Дякова, за натуралната медицина с фокус микотерапия. Връщаме ли се към добре познати природни практики, предстои да разберем по време на конференцията.

Сред останалите имена на сцената в Интер Експо Център са:

д-р Енджи Касабие – лекар и longevity expert, която превежда науката за aging well в реални стратегии за ежедневието;

д-р Даниела Петрова – с изследване за ефектите на Lactobacillus bulgaricus DWT1 като психобиотик по време на български антарктически експедиции и при пост-COVID синдром;

Светла Касабова за билките и природната медицина;

Адриана Цончева за минералната вода като естествен съюзник на дълголетието;

Боряна Герасимова , за персонализираната медицина и генетиката за превенция на заболявания в България, с фокус върху генетиката в подкрепа на женското дълголетие .

Конференцията „Как да живеем до 100" е място за откровени разговори за модерните предизвикателства пред телесното, умственото, душевното и емоционалното здраве, в името на дълголетието.

