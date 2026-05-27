На 28 май в София водещи лекари, диетолози, генетици и психотерапевти ще отговорят на въпросите, които касаят милиони българи, от затлъстяването и сърдечно-съдовите заболявания, през безплодието и менталното здраве, до косопада и сексуалните дисфункции.

Средната продължителност на живота в България е около 75 години, близо 6 години под средната за ЕС (по данни на Евростат). Още по-тревожна е разликата в т.нар. Healthspan, годините, прекарани в добро здраве. Българите боледуват средно с над 15 години преди да починат. Това означава, че значителна част от живота след 60-годишна възраст преминава в борба с хронични заболявания, които в много случаи могат да бъдат предотвратени.

Именно върху тази пропаст между „да живеем дълго" и „да живеем добре" поставя фокус третото издание на конференцията „Как да живеем до 100" на Дарик радио, която ще се проведе на 28 май 2026 г. в зала „Витоша" на Интер Експо Център.

Уебсайтът „Светът на здравето" е медиен партньор на събитието.

Психика, тяло и сексуално здраве са неразделими

99% от сексуалното здраве е свързано с психиката", напомни Димитър Панев, като направи препратка към лекцията на доц. д-р Румен Бостанджиев, един от най-известните български сексолози, психотерапевти и психиатри с над 40-годишен професионален опит в областта на човешката сексуалност и партньорски отношения.

Твърде малко или твърде много сън ускорява стареенето?

Да не лекуваме физическото отделно от менталното здраве" пък отправя апел Виржиния Николова по темата, зад която ще застане психотерапевтът Иво Величков. Той е популярен със своите семинари и лекции, в които съчетава психотерапия с източни философски системи, бойни изкуства и дихателни практики.

Природата, науката и персонализираната медицина

Друга любопитна тема от форума е на д-р Диана Дякова, за натуралната медицина с фокус микотерапия. Връщаме ли се към добре познати природни практики, предстои да разберем по време на конференцията.

Сред останалите имена на сцената в Интер Експо Център са:

  • д-р Енджи Касабие – лекар и longevity expert, която превежда науката за aging well в реални стратегии за ежедневието;
  • д-р Даниела Петрова – с изследване за ефектите на Lactobacillus bulgaricus DWT1 като психобиотик по време на български антарктически експедиции и при пост-COVID синдром;
  • Светла Касабова за билките и природната медицина;
  • Адриана Цончева за минералната вода като естествен съюзник на дълголетието;
  • Боряна Герасимова, за персонализираната медицина и генетиката за превенция на заболявания в България, с фокус върху генетиката в подкрепа на женското дълголетие.

Българите умират средно 6 години по-рано от европейците

Конференцията „Как да живеем до 100" е място за откровени разговори за модерните предизвикателства пред телесното, умственото, душевното и емоционалното здраве, в името на дълголетието.

Вход за публика, свободен с предварителна регистрация.

