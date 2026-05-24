24 май е най-светлата дата в българския календар, когато честваме създателите на българската книжовност – светите братя Кирил и Методий.

Вече 26 години в нашето предаване говорим за здравето на тялото, днес ще поставим акцент върху здравето на духа и ума. Защото какво е здравият дух, ако не способността ни да творим, да четем и да се вдъхновяваме?

Казват, че думите лекуват, че една прочетена книга може да бъде терапия за душата, а грамотността е имунитетът на една нация.

Отправяме се към Полша, за да се срещнем с д-р Албена Грабовска. Тя е невролог и писател. Пътят ѝ сам по себе си е като литературно приключение. Oтиваме на гости в дома ѝ, където българският дух е жив и съхранен по красив и елегантен начин.

Каква е нейната история?

Името на Албена означава цъфтяща ябълка. Нейната майка е българка, а баща ѝ е поляк. През 1967 г. родителите ѝ се запознават в Приморско по време на почивка. Малко по-късно двамата се сгодяват в Полша.

Албена учи в Полша и завършва Медицинска академия във Варшава. Пътят, по който поема, е неразривно свързан с голямата ѝ страст – книгите.

„Аз имах абсолютното щастие да израсна между две култури и фактически това беше причината аз да започна да пиша. Защото исках да разкажа на моите деца за тази култура, за България, за Родопите“, казва Албена Грабовска.

„Там, където се е родил Орфей“. Така се казва първата ѝ книга, която в началото е само в 12 екземпляра, но впоследствие през 2011 е официално издадена.

Жъне голям успех в Полша, а и до днес, когато посещават България, множество полски туристи търсят не само пътя и местата, описани от Албена, а дори старата ѝ семейната къща. Първоначално тя счита мисията си да предаде това знание на децата си за успешна и се връща към ежедневието си на невролог и епилептолог.

Тя има дълъг опит в различните направления на неврологичната наука, но задълбоченият, хуманен и най-вече философски поглед върху медицината е бил нейна пътеводна светлина от самото начало. Възхитена е от човешкия мозък и неговите възможности.

Съдбата обаче не ѝ позволява да загърби литературата и има още по-амбициозни планове за нея. Албена получава предложение да напише детска книжка за епилепсията, в която обяснява на малките пациенти всичко, което трябва да знаят.

Така постепенно Албена се превръща в истински писател. Започва да създава разнообразни романи, детски книжки и много други, залагайки на различни жанрове и стилове, постигайки огромни литературни успехи в Полша.

Днес има издадени 30 книги, а скоро предстои излизането от печат и на 31-вата. Измежду тях разработва и либрета, по които има осъществени 2 мюзикъла. Получава редица награди и отличия, а общо произведенията ѝ досега са продадени в над 1 милион копия.

Безспорно обаче най-мащабното постижение на полската писателка с български корени е създаването на романа „Столетието на рода Винни“. Към първата книга се присъединяват още две и така трилогията бележи зашеметяващ успех с между 500 и 600 хиляди продадени копия.

Но това далеч не е всичко. По трилогията ѝ е създаден и сериал. Той има 4 сезона с по 13 епизода от около 45 минути, като аудиторията му възлиза на 3 милиона души, а за някои епизоди – дори 4 милиона.

Албена умее да вижда взаимовръзки и да прави паралели между история, медицина, психология, философия и изкуство. Казва, че абсолютната основа на нейното творчество е изключително задълбоченото проучване, което прави по всички теми, за които пише и говори. А нейна огромна мечта остава да види своите произведения преведени и издадени на майчиния ѝ език.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.