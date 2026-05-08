Когато настъпи инсултът, всяка минута има значение. За да вземат бързи и точни решения, лекарите разчитат на специален инструмент, наречен Скала за инсулт на Националните здравни институти (NIHSS – National Institutes of Health Stroke Scale).
Тя позволява за по-малко от 10 минути да се определи тежестта на инсулта и да се насочи лечението в правилната посока.
Разберете как работи скалата за оценка на инсулт, какви степени на инсулт разграничава и защо резултатът е толкова важен за възстановяването.
Какво представлява скалата NIHSS?
NIHSS е стандартизиран неврологичен тест, с който лекарите оценяват увреждането на мозъка след инсулт. Първоначално е разработен през 1989 г. с цел да осигури стандартизиран, обективен инструмент за оценка на неврологичното увреждане при пациенти с остър инсулт, предимно за използване в клинични изпитвания.
По-късно скалата е призната от водещи медицински организации и широко използвана в спешните отделения, инсултните звена и клиничните проучвания по целия свят.
Скалата оценява 11 области на неврологична функция:
1. Ниво на съзнание
- Лекарят оценява три подточки:
1а. Общо ниво на съзнание
- 0 точки: Буден и реагира нормално
- 1 т. Не е напълно буден, но може да бъде събуден
- 2 т. Не е буден, намалено ниво на съзнание
- 3 т. Не реагира
1б. Отговори на въпроси (например: „Колко години сте?" / „Кой е текущият месец?")
- 0 т. Отговаря правилно и на двата въпроса
- 1 т. Отговаря правилно само на единия
- 2 т. Не отговаря правилно на нито един
1в. Изпълнение на команди (например: „Стиснете ръката" / „Затворете очи")
- 0 т. Изпълнява правилно и двете команди
- 1 т. Изпълнява правилно само едната
- 2 т. Не изпълнява нито една
2. Движение на очите
- 0 т. Нормално
- 1 т. Частична пареза на погледа
- 2 т. Принудително отклонение на очите
3. Зрителни полета
- 0 т. Без загуба на зрение
- 1 т. Частична хемианопсия
- 2 т. Пълна хемианопсия
- 3 т. Двустранна хемианопсия
(Хемианопсията е загуба на половината от зрителното поле)
4. Лицева пареза
- 0 т. Нормална симетрия
- 1 т. Лека пареза
- 2 т. Частична пареза
- 3 т. Пълна пареза (едностранно или двустранно увисване)
5. Двигателна функция: Ръка
- 0 т. Без отклонение при задържане
- 1 т. Отклонение след 10 секунди
- 2 т. Ръката пада преди 10 секунди
- 3 т. Не може да работи срещу гравитацията
- 4 т. Без движение
6. Двигателна функция: Крак
- 0 т. Без отклонение при задържане
- 1 т. Отклонение след 10 секунди
- 2 т. Кракът пада преди 10 секунди
- 3 т. Не може да работи срещу гравитацията
- 4 т. Без движение
7. Атаксия на крайниците (нарушена координация)
- 0 т. Липсва
- 1 т. Налична в един крайник
- 2 т. Налична в два крайника
8. Сетивност
- 0 т. Нормална
- 1 т. Лека загуба на сетивност
- 2 т. Тежка загуба на сетивност
9. Реч и разбиране на езика
- 0 т. Нормална реч
- 1 т. Лека афазия
- 2 т. Тежка афазия
- 3 т. Пълна афазия или липса на реч
(Афазията е затруднение в говоренето, разбирането или намирането на думи)
10. Дизартрия (неясна реч поради слабост на говорните мускули)
- 0 т. Нормална
- 1 т. Лека
- 2 т. Тежка или неразбираема реч
11. Загуба на внимание и невнимание (пациентът игнорира едната страна на тялото или пространството)
- 0 т. Нормално
- 1 т. Леко
- 2 т. Тежко
Тестът не изисква предварителна подготовка и не причинява болка. Лекарят задава прости въпроси, иска изпълнение на кратки задачи и наблюдава реакциите.
Степени на инсулт: Какво означават резултатите?
Максималният резултат по скалата е 42 точки. По-висок брой точки означава по-тежко увреждане. Ето как се интерпретират степените на инсулт според NIHSS:
- 0 до 5: Лек инсулт
- 6 до 15: Умерен инсулт
- 16 до 20: Умерен до тежък инсулт
- 21 до 42: Тежък инсулт
„Нормален“ резултат по NIHSS е 0. Това означава, че всичко е наред и нямате никакви симптоми. 42 може да означава, че сте в кома. Точните симптоми, които имате на всяко ниво на тежест, могат да варират.
Кога и как се използва скалата?
Според публикация в American Heart Association Journals от 2017 г. скалата NIHSS трябва да се прилага възможно най-рано след пристигането на пациента в болницата. Тя предоставя информация, критична за избора на лечение и прогнозата.
Скалата се прилага от обучени медицински специалисти – лекари, и невролози.
За какво се използват резултатите?
- Насочване на лечението – при лек инсулт може да се приложи медикаментозна терапия; а при тежък може да се наложи хирургическа интервенция
- Идентифициране на пациенти, които биха се повлияли от спешни терапии като интравенозна тромболиза или ендоваскуларна процедура
- Проследяване на промените – скалата се прилага многократно, за да се установи дали симптомите се подобряват или влошават
- Планиране на рехабилитацията – резултатите помагат за изграждане на индивидуален план за възстановяване
Предимства и ограничения на скалата
Предимства
- Стандартизирана и обективна оценка, сравнима при различни специалисти и условия
- Висока прогностична стойност: надеждно предсказва изхода от инсулта, включително смъртността и функционалното възстановяване
- Бързо изпълнение: под 10 минути, което е от съществено значение при спешни случаи
- Приложима дистанционно и може да се използва в телемедицински условия
Ограничения
Специалистите посочват и някои слабости на инструмента, за които е важно да се знае:
- Не оценява задълбочено когнитивната функция – пациенти с деменция или когнитивни нарушения може да не бъдат оценени пълноценно
- По-малко точна при инсулти в задната циркулация – скалата е разработена предимно за предна мозъчна циркулация
- Не улавя фини неврологични дефицити, които могат да влияят на ежедневния живот
- Не оценява фината моторика на ръцете, което е важно за някои пациенти в рехабилитационен период
Скалата NIHSS е най-широко използваният инструмент за определяне на тежестта на инсулта в световната медицина. За по-малко от 10 минути тя дава на лекарите обективна картина на увреждането и насочва лечението в критично важния начален период.
Скалата обхваща 11 области: от съзнание и реч до движение и сетивност. Има известни ограничения, поради което лекарите я комбинират с допълнителни изследвания като КТ и ЯМР.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Medical News Today (2023): Скалата на Националните здравни институти за оценка на инсулта (NIHSS) — преглед на предимствата и ограниченията
- Cleveland Clinic (2025): Какво представлява скалата NIHSS за оценка на инсулт?
- Българско дружество по неврология (2020): Консенсус за лечение на мозъчен инсулт в България
- National Institutes of Health Stroke Scale: Скалата на NIH