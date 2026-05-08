Когато настъпи инсултът, всяка минута има значение. За да вземат бързи и точни решения, лекарите разчитат на специален инструмент, наречен Скала за инсулт на Националните здравни институти (NIHSS – National Institutes of Health Stroke Scale).

Тя позволява за по-малко от 10 минути да се определи тежестта на инсулта и да се насочи лечението в правилната посока.

Разберете как работи скалата за оценка на инсулт, какви степени на инсулт разграничава и защо резултатът е толкова важен за възстановяването.

Какво представлява скалата NIHSS?

NIHSS е стандартизиран неврологичен тест, с който лекарите оценяват увреждането на мозъка след инсулт. Първоначално е разработен през 1989 г. с цел да осигури стандартизиран, обективен инструмент за оценка на неврологичното увреждане при пациенти с остър инсулт, предимно за използване в клинични изпитвания.

Снимка: iStock

По-късно скалата е призната от водещи медицински организации и широко използвана в спешните отделения, инсултните звена и клиничните проучвания по целия свят.

Скалата оценява 11 области на неврологична функция:

1. Ниво на съзнание

Лекарят оценява три подточки:

1а. Общо ниво на съзнание

0 точки: Буден и реагира нормално

1 т. Не е напълно буден, но може да бъде събуден

2 т. Не е буден, намалено ниво на съзнание

3 т. Не реагира

1б. Отговори на въпроси (например: „Колко години сте?" / „Кой е текущият месец?")

0 т. Отговаря правилно и на двата въпроса

1 т. Отговаря правилно само на единия

2 т. Не отговаря правилно на нито един

1в. Изпълнение на команди (например: „Стиснете ръката" / „Затворете очи")

0 т. Изпълнява правилно и двете команди

1 т. Изпълнява правилно само едната

2 т. Не изпълнява нито една

2. Движение на очите

0 т. Нормално

1 т. Частична пареза на погледа

2 т. Принудително отклонение на очите

3. Зрителни полета

0 т. Без загуба на зрение

1 т. Частична хемианопсия

2 т. Пълна хемианопсия

3 т. Двустранна хемианопсия

( Хемианопсията е загуба на половината от зрителното поле)

4. Лицева пареза

0 т. Нормална симетрия

1 т. Лека пареза

2 т. Частична пареза

3 т. Пълна пареза (едностранно или двустранно увисване)

5. Двигателна функция: Ръка

0 т. Без отклонение при задържане

1 т. Отклонение след 10 секунди

2 т. Ръката пада преди 10 секунди

3 т. Не може да работи срещу гравитацията

4 т. Без движение

6. Двигателна функция: Крак

0 т. Без отклонение при задържане

1 т. Отклонение след 10 секунди

2 т. Кракът пада преди 10 секунди

3 т. Не може да работи срещу гравитацията

4 т. Без движение

7. Атаксия на крайниците (нарушена координация)

0 т. Липсва

1 т. Налична в един крайник

2 т. Налична в два крайника

8. Сетивност

0 т. Нормална

1 т. Лека загуба на сетивност

2 т. Тежка загуба на сетивност

9. Реч и разбиране на езика

0 т. Нормална реч

1 т. Лека афазия

2 т. Тежка афазия

3 т. Пълна афазия или липса на реч

( Афазията е затруднение в говоренето, разбирането или намирането на думи)

10. Дизартрия (неясна реч поради слабост на говорните мускули)

0 т. Нормална

1 т. Лека

2 т. Тежка или неразбираема реч

11. Загуба на внимание и невнимание (пациентът игнорира едната страна на тялото или пространството)

0 т. Нормално

1 т. Леко

2 т. Тежко

Тестът не изисква предварителна подготовка и не причинява болка. Лекарят задава прости въпроси, иска изпълнение на кратки задачи и наблюдава реакциите.

Степени на инсулт: Какво означават резултатите?

Максималният резултат по скалата е 42 точки. По-висок брой точки означава по-тежко увреждане. Ето как се интерпретират степените на инсулт според NIHSS:

0 до 5 : Лек инсулт

6 до 15 : Умерен инсулт

16 до 20 : Умерен до тежък инсулт

21 до 42 : Тежък инсулт

„Нормален“ резултат по NIHSS е 0. Това означава, че всичко е наред и нямате никакви симптоми. 42 може да означава, че сте в кома. Точните симптоми, които имате на всяко ниво на тежест, могат да варират.

Кога и как се използва скалата?

Според публикация в American Heart Association Journals от 2017 г. скалата NIHSS трябва да се прилага възможно най-рано след пристигането на пациента в болницата. Тя предоставя информация, критична за избора на лечение и прогнозата.

Снимка: iStock

Скалата се прилага от обучени медицински специалисти – лекари, и невролози.

За какво се използват резултатите?

Насочване на лечението – при лек инсулт може да се приложи медикаментозна терапия; а при тежък може да се наложи хирургическа интервенция

Идентифициране на пациенти , които биха се повлияли от спешни терапии като интравенозна тромболиза или ендоваскуларна процедура

Проследяване на промените – скалата се прилага многократно, за да се установи дали симптомите се подобряват или влошават

Планиране на рехабилитацията – резултатите помагат за изграждане на индивидуален план за възстановяване

Предимства и ограничения на скалата

Предимства

Стандартизирана и обективна оценка, сравнима при различни специалисти и условия

Висока прогностична стойност : надеждно предсказва изхода от инсулта, включително смъртността и функционалното възстановяване

Бързо изпълнение : под 10 минути, което е от съществено значение при спешни случаи

Приложима дистанционно и може да се използва в телемедицински условия

Ограничения

Специалистите посочват и някои слабости на инструмента, за които е важно да се знае:

Не оценява задълбочено когнитивната функция – пациенти с деменция или когнитивни нарушения може да не бъдат оценени пълноценно

По-малко точна при инсулти в задната циркулация – скалата е разработена предимно за предна мозъчна циркулация

Не улавя фини неврологични дефицити , които могат да влияят на ежедневния живот

Не оценява фината моторика на ръцете , което е важно за някои пациенти в рехабилитационен период

Скалата NIHSS е най-широко използваният инструмент за определяне на тежестта на инсулта в световната медицина. За по-малко от 10 минути тя дава на лекарите обективна картина на увреждането и насочва лечението в критично важния начален период.

Скалата обхваща 11 области: от съзнание и реч до движение и сетивност. Има известни ограничения, поради което лекарите я комбинират с допълнителни изследвания като КТ и ЯМР.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------------

Източници