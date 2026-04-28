България е сред страните с най-висока честота на мозъчно-съдови инциденти в света, около 800 случая на 100 000 души население, при средно 150–200 за Европа. Въпреки това митовете за инсулта продължават да заблуждават хората, да забавят лечението и да струват животи.

На всеки час и половина в страната умира по един човек вследствие на инсулт, а едва около 4% от пациентите получават модерна тромболиза.

Какво представлява инсултът

Преди да разгледаме митовете, важно е да изясним основните видове:

Исхемичен инсулт – около 85% от всички случаи; причинява се от запушване на артерия в мозъка.

Хеморагичен инсулт – възниква при кръвоизлив в мозъка (руптура на съд).

Транзиторна исхемична атака (ТИА) – т.нар. мини-инсулт , при който кръвотокът към мозъка е временно прекъснат, обикновено за по-малко от 5 минути.

Мит 1: Инсултът е сърдечен проблем

Инсултът е заболяване на мозъка, не на сърцето. Според д-р Рафаел Александър Ортис, началник на отделението по невро-ендоваскуларна хирургия в Lenox Hill Hospital, цитиран от Medical News Today, инсултът се причинява от запушване или руптура на артерии и вени в мозъка. Често хората го бъркат с инфаркта, но сърдечно-съдовият риск е само рисков фактор, не самата болест.

Мит 2: Инсултът не може да бъде предотвратен

До 80% от инсултите са предотвратими. Основните рискови фактори за инсулт са:

хипертония (високо кръвно налягане)

висок холестерол и инсулт – пряка връзка

тютюнопушене и злоупотреба с алкохол

диабет и затлъстяване

стрес и заседнал начин на живот

Превенцията на инсулт включва редовна физическа активност, балансирано хранене и контрол на хроничните заболявания.

Мит 3: Инсултът не се предава по наследство

Генетична предразположеност съществува, особено при моногенни заболявания като сърповидно-клетъчна анемия. Освен това семействата често споделят подобен начин на живот, което допълнително повишава риска.

Мит 4: Симптомите на инсулт са трудни за разпознаване

Тестът F.A.S.T. е лесен за запомняне:

F (Face) – увиснало лице, асиметрична усмивка

A (Arms) – слабост в едната ръка

S (Speech) – неразбираема или забавена реч

T (Time) – време е да се обади 112

Допълнителни симптоми на инсулт: внезапно силно главоболие без причина, замъглено зрение, объркване, загуба на равновесие.

Мит 5: Инсултът не може да бъде лекуван

Това е една от най-опасните заблуди. Лечението на инсулт включва тромболиза (медикаментозно разтваряне на съсирека) и тромбектомия (механично извличане). Според проучване, публикувано в New England Journal of Medicine, пациенти, които стигат до болница в първите 3 часа след появата на симптомите, имат значително по-малки неврологични увреждания.

В България обаче забавеното лечение остава сериозен проблем , тромбектомия се прилага при по-малко от 0,3% от случаите.

Мит 6: Инсултът засяга само възрастни хора

Рискът се удвоява на всеки 10 години след 55-годишна възраст, но инсулт при млади хора не е рядкост. Според обзорно изследване, публикувано в Stroke (2013), около 15% от исхемичните инсулти се случват при млади възрастни и юноши.

Мит 7: Всички инсулти имат симптоми

Тихите инсулти са далеч по-чести от тези със симптоми. Те се откриват случайно при ЯМР изследвания и се проявяват като бели петна, белези от увредена тъкан. Макар безсимптомни, те увеличават риска от деменция и бъдещ масивен инсулт.

Мит 8: Мини-инсултът не е опасен

Транзиторната исхемична атака не е „лек" инсулт, а предупреждение. „Това е знак, че може да последва голям инсулт", обяснява д-р Ортис. Всеки епизод изисква спешна медицинска оценка.

Мит 9: Инсултът винаги води до парализа

Парализата след инсулт не е неизбежна. Засегнатата страна на мозъка определя последствията:

ляво полукълбо – парализа отдясно, проблеми с речта

дясно полукълбо – парализа отляво, зрителни нарушения

Мит 10: Възстановяването е бързо

Възстановяването и рехабилитацията отнемат месеци или години. По данни на Американската асоциация по инсултите:

10% се възстановяват почти напълно

25% – с леки увреждания

40% – с умерени до тежки увреждания

10% се нуждаят от дългосрочна грижа

Критичният период за интензивна рехабилитация е между 2 и 3 месеца след инцидента.

Митовете за инсулта са не просто заблуди, а могат да бъдат пречка пред бързата реакция и качественото лечение. Предвид тревожната статистика за инсулти в България и високата смъртност от инсулт, познаването на признаците F.A.S.T., рисковите фактори и възможностите за лечение е въпрос на живот и смърт. Мозъчното здраве започва с информираност, превенция и навременна реакция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

