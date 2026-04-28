България е сред страните с най-висока честота на мозъчно-съдови инциденти в света, около 800 случая на 100 000 души население, при средно 150–200 за Европа. Въпреки това митовете за инсулта продължават да заблуждават хората, да забавят лечението и да струват животи.
На всеки час и половина в страната умира по един човек вследствие на инсулт, а едва около 4% от пациентите получават модерна тромболиза.
Какво представлява инсултът
Преди да разгледаме митовете, важно е да изясним основните видове:
- Исхемичен инсулт – около 85% от всички случаи; причинява се от запушване на артерия в мозъка.
- Хеморагичен инсулт – възниква при кръвоизлив в мозъка (руптура на съд).
- Транзиторна исхемична атака (ТИА) – т.нар. мини-инсулт, при който кръвотокът към мозъка е временно прекъснат, обикновено за по-малко от 5 минути.
Мит 1: Инсултът е сърдечен проблем
Инсултът е заболяване на мозъка, не на сърцето. Според д-р Рафаел Александър Ортис, началник на отделението по невро-ендоваскуларна хирургия в Lenox Hill Hospital, цитиран от Medical News Today, инсултът се причинява от запушване или руптура на артерии и вени в мозъка. Често хората го бъркат с инфаркта, но сърдечно-съдовият риск е само рисков фактор, не самата болест.
Мит 2: Инсултът не може да бъде предотвратен
До 80% от инсултите са предотвратими. Основните рискови фактори за инсулт са:
- хипертония (високо кръвно налягане)
- висок холестерол и инсулт – пряка връзка
- тютюнопушене и злоупотреба с алкохол
- диабет и затлъстяване
- стрес и заседнал начин на живот
Превенцията на инсулт включва редовна физическа активност, балансирано хранене и контрол на хроничните заболявания.
Мит 3: Инсултът не се предава по наследство
Генетична предразположеност съществува, особено при моногенни заболявания като сърповидно-клетъчна анемия. Освен това семействата често споделят подобен начин на живот, което допълнително повишава риска.
Мит 4: Симптомите на инсулт са трудни за разпознаване
Тестът F.A.S.T. е лесен за запомняне:
- F (Face) – увиснало лице, асиметрична усмивка
- A (Arms) – слабост в едната ръка
- S (Speech) – неразбираема или забавена реч
- T (Time) – време е да се обади 112
Допълнителни симптоми на инсулт: внезапно силно главоболие без причина, замъглено зрение, объркване, загуба на равновесие.
Мит 5: Инсултът не може да бъде лекуван
Това е една от най-опасните заблуди. Лечението на инсулт включва тромболиза (медикаментозно разтваряне на съсирека) и тромбектомия (механично извличане). Според проучване, публикувано в New England Journal of Medicine, пациенти, които стигат до болница в първите 3 часа след появата на симптомите, имат значително по-малки неврологични увреждания.
В България обаче забавеното лечение остава сериозен проблем , тромбектомия се прилага при по-малко от 0,3% от случаите.
Мит 6: Инсултът засяга само възрастни хора
Рискът се удвоява на всеки 10 години след 55-годишна възраст, но инсулт при млади хора не е рядкост. Според обзорно изследване, публикувано в Stroke (2013), около 15% от исхемичните инсулти се случват при млади възрастни и юноши.
Мит 7: Всички инсулти имат симптоми
Тихите инсулти са далеч по-чести от тези със симптоми. Те се откриват случайно при ЯМР изследвания и се проявяват като бели петна, белези от увредена тъкан. Макар безсимптомни, те увеличават риска от деменция и бъдещ масивен инсулт.
Мит 8: Мини-инсултът не е опасен
Транзиторната исхемична атака не е „лек" инсулт, а предупреждение. „Това е знак, че може да последва голям инсулт", обяснява д-р Ортис. Всеки епизод изисква спешна медицинска оценка.
Мит 9: Инсултът винаги води до парализа
Парализата след инсулт не е неизбежна. Засегнатата страна на мозъка определя последствията:
- ляво полукълбо – парализа отдясно, проблеми с речта
- дясно полукълбо – парализа отляво, зрителни нарушения
Мит 10: Възстановяването е бързо
Възстановяването и рехабилитацията отнемат месеци или години. По данни на Американската асоциация по инсултите:
- 10% се възстановяват почти напълно
- 25% – с леки увреждания
- 40% – с умерени до тежки увреждания
- 10% се нуждаят от дългосрочна грижа
Критичният период за интензивна рехабилитация е между 2 и 3 месеца след инцидента.
Митовете за инсулта са не просто заблуди, а могат да бъдат пречка пред бързата реакция и качественото лечение. Предвид тревожната статистика за инсулти в България и високата смъртност от инсулт, познаването на признаците F.A.S.T., рисковите фактори и възможностите за лечение е въпрос на живот и смърт. Мозъчното здраве започва с информираност, превенция и навременна реакция.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
