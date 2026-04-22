Сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в България и света, според данни на Световната здравна организация.

Тялото често изпраща ранни предупредителни сигнали и изненадващо много от тях се появяват именно по кожата и ноктите. Според Американската академия по дерматология (AAD), редица симптоми на сърдечно-съдови заболявания по кожата могат да бъдат първият видим знак, че нещо не е наред със сърцето или кръвоносните съдове. Ето 9-те най-важни признака, които не бива да пренебрегвате.

1. Оток на краката и глезените (едем)

Когато сърцето не изпомпва кръвта ефективно, течности се задържат в долните крайници. Отокът на краката и глезените (едем) може да обхване стъпалата, прасците, а понякога и бедрата и е един от класическите признаци на сърдечна недостатъчност.

Снимка: Canva

2. Жълтеникаво-оранжеви восъчни натрупвания по кожата

Това са холестеролни отлагания, които се появяват най-често около очите, по дланите или задната част на краката. Ксантелазмата на клепачите е ясен сигнал за висок холестерол и кожа, както и възможен диабет. Медицинското наименование на подобни отлагания извън клепачите е ксантом.

3. Внезапни групи восъчни пъпки (еруптивна ксантоматоза)

Ако по кожата ви изведнъж се появят струпвания от малки жълтеникави пъпки, напомнящи акне, това могат да бъдат мастни депозити по кожата при рязко повишени триглицериди – състояние, което увеличава риска от инфаркт.

4. Барабанни пръсти (хипократови пръсти)

Барабанните пръсти (хипократови пръсти) се характеризират с подути върхове на пръстите и нокти, извити надолу. Макар понякога да са безобидни, те могат да сочат към белодробно заболяване, вроден сърдечен дефект или хронична сърдечна инфекция.

5. Кафяви, червени или черни линии под ноктите

Снимка: Canva

Линиите под ноктите (сплинтер хеморагии) приличат на тресчица, заседнала под нокътната плочка. Ако не си спомняте травма, потърсете лекар – този знак може да сочи инфекциозен ендокардит – симптоми често включват треска и нередовен пулс.

6. Болезнени бучки по пръстите на ръцете и краката

Тези подутини, познати като възли на Ослер, продължават от часове до дни и са класически признак на инфекция на сърдечните клапи.

7. Кафяво-червеникави петна по дланите и ходилата

Петната на Джейнуей са безболезнени, изчезват сами за дни, но са сигурен белег за бактериална инфекция в сърцето или кръвоносните съдове.

8. Неподвижен обрив с треска (ревматична треска)

Когато нелекувана стрептококова инфекция премине в ревматична треска при деца, може да се появи пръстеновиден розов обрив по крайниците и тялото. Без лечение уврежда сърдечните клапи за цял живот.

Снимка: Canva

9. Обрив, подути и напукани устни (болест на Кавазаки)

Болест на Кавазаки, признаците включват висока температура, зачервени очи и силно напукани устни при деца между 6 месеца и 5 години. Ако не се лекува, заболяването уврежда коронарните артерии.

Здравето на сърцето и съдовете зависи от ранното разпознаване на симптомите. Дори и знакът да се окаже безобиден, консултацията с дерматолог и кардиолог е единственият начин да се изключи сериозно заболяване. Сърдечно-съдовите заболявания се лекуват най-успешно, когато са открити навреме.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници