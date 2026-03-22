Милиони млади хора може да се наложи да започнат прием на статини и лечение на висок холестерол още на 30-годишна възраст, според актуализирани медицински насоки, публикувани от водещи кардиологични организации. Тази промяна в подхода към превенцията на сърдечно-съдовите заболявания е продиктувана от нарастващи доказателства, че ранното намаляване на LDL холестерола може значително да намали риска от инфаркт и инсулт.

Новите препоръки на Американската кардиологична асоциация (AHA) и Американския колеж по кардиология (ACC), подкрепени от девет други медицински организации, подчертават, че фокусът трябва да се измести от оценка на 10-годишния риск към 30-годишния сърдечно-съдов риск. Тази промяна има пряко отношение и към европейската медицинска практика, тъй като Европейското дружество по кардиология (ESC) също наблюдава тези тенденции и адаптира своите насоки.

Кой трябва да започне статини още на 30 години?

Според актуализираните насоки, лечение със статини се препоръчва при възрастни на 30 и повече години, които имат:

LDL холестерол над 160 mg/dL (милиграма на децилитър)

Силна фамилна обремененост и сърдечни заболявания с преждевременно начало

Висок 30-годишен риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване

Д-р Дженифър Хейт, съдиректор на Центъра за женско сърдечно здраве в NewYork-Presbyterian, обяснява: „Нашата стандартна практика беше да оценяваме 10-годишния риск, който статистически ще бъде нисък за човек на 30 години. Но сега виждаме преминаване към 30-годишни прогнози за риск."

Защо това е важно и за Европа?

Въпреки че новите насоки идват от САЩ, тяхното значение е глобално и напълно приложимо в европейския контекст. Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност както в Европа, така и в България. Според данни на Европейското дружество по кардиология, сърдечно-съдовите заболяванията отнемат близо 4 млн. живота годишно в Европа.

В България, сърдечно-съдовите заболявания представляват над 60% от всички смъртни случаи, като много от тях биха могли да бъдат предотвратени чрез ранна диагностика на атеросклероза и навременна терапия. Европейските кардиолози вече обсъждат въвеждането на подобни критерии за оценка на дългосрочен сърдечно-съдов риск при младите пациенти.

Новите целеви нива на LDL холестерол

За възрастни между 30 и 79 години с гранична или междинна рискова категория, които са започнали лечение със статини, новите насоки препоръчват:

LDL холестерол под 100 mg/dL – за предотвратяване на първи инфаркт или инсулт

LDL холестерол под 55 mg/dL – за пациенти с най-висок риск

Тези целеви нива на LDL холестерол са по-амбициозни от предишните препоръки и отразяват нарастващите доказателства, че колкото по-дълго е времето с понижени нива на LDL, толкова по-малко е натрупването на плака в артериите.

Потенциалните ползи от ранното започване на статини

Д-р Стивън Нисен, главен академичен директор на Института за сърце, съдове и гръден кош към Cleveland Clinic, подчертава: „Ако започнете рано, може да не се налага да лекувате толкова интензивно. Защото като започнете рано, можете да намалите средния за целия живот LDL холестерол, без непременно да е нужно лечение с много висока доза статини."

Основните предимства на ранната профилактика включват:

Намалено натрупване на плака в коронарните артерии

По-нисък доживотен риск от сърдечен инфаркт и инсулт

Възможност за употреба на по-ниски дози статини с течение на времето

Предотвратяване на преждевременна сърдечна болест

Странични ефекти от статините

При обсъждане на лечение на триглицериди и холестерол със статини, важно е да се споменат и възможните странични ефекти от статини:

Мускулни болки или слабост

Чернодробно увреждане (рядко, при високи дози)

Главоболие

Стомашно-чревни оплаквания

Експертите подчертават, че при започване на по-ниски дози в млада възраст, рискът от странични ефекти значително намалява. Регулярното медицинско наблюдение и кръвни изследвания са задължителни при всички пациенти на статини.

Здравословен начин на живот и статини: Комбинираният подход

Новите медицински насоки подчертават, че статините не заместват здравословния начин на живот. Напротив, те са допълнение към:

Балансирано хранене с ограничени наситени мазнини

Редовна физическа активност (поне 150 минути седмично)

Поддържане на здравословно тегло

Отказ от тютюнопушене

Контрол на кръвното налягане и кръвната захар

Сърдечно здраве при жените: Специални съображения

Жените имат специфични рискови фактори за преждевременна сърдечна болест, които включват:

Бременностни усложнения (преекламсия, гестационен диабет)

Менопауза и хормонални промени

Автоимунни заболявания

При жени с фамилна обремененост и сърдечни заболявания и допълнителни рискови фактори, ранната оценка и евентуално започване на статини може да бъде особено важно.

Как се оценява рискът от сърдечно-съдови заболявания

Актуализираните насоки препоръчват използването на PREVENT калкулатор (Predicting Risk of Cardiovascular Disease EVENTs) за оценка на 10-годишния и 30-годишния риск при възрастни между 30 и 79 години. Този инструмент взема предвид множество фактори:

Възраст и пол

Нива на холестерол (общ, LDL, HDL)

Кръвно налягане

Диабет

Тютюнопушене

Фамилна анамнеза

Експертите подчертават, че оценката на риска не предписва автоматично лечение. Тя започва разговор между лекар и пациент. Финалното решение за започване на статини и лечение на висок холестерол трябва да бъде взето след задълбочено обсъждане на:

Индивидуалните рискови фактори

Личните цели за превенция

Предпочитанията на пациента

Потенциални ползи и риско ве

Фокус върху превенцията през целия живот

Новите медицински насоки за холестерол представляват значителна промяна в подхода към сърдечно-съдовата превенция, от фокус върху краткосрочния риск към понижаване на лошия холестерол през целия живот. За милиони млади хора по света това означава възможност за по-ефективна профилактика на инфаркт и инсулт.

Ключовите изводи са:

LDL холестерол над 160 mg/dL в млада възраст изисква внимание и евентуално лечение

Дългосрочният сърдечносъдов риск е по-важен показател от краткосрочния

Ранното започване на статини при правилно подбрани пациенти може да спаси животи

Здравословният начин на живот остава основа на превенцията

Решението за лечение трябва да бъде персонализирано и споделено между лекар и пациент

Ако имате повишен холестерол, фамилна обремененост със сърдечни заболявания или други рискови фактори, консултирайте се с вашия личен лекар или кардиолог за оценка на вашия индивидуален риск и подходяща превантивна стратегия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

