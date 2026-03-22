Милиони млади хора може да се наложи да започнат прием на статини и лечение на висок холестерол още на 30-годишна възраст, според актуализирани медицински насоки, публикувани от водещи кардиологични организации. Тази промяна в подхода към превенцията на сърдечно-съдовите заболявания е продиктувана от нарастващи доказателства, че ранното намаляване на LDL холестерола може значително да намали риска от инфаркт и инсулт.
Новите препоръки на Американската кардиологична асоциация (AHA) и Американския колеж по кардиология (ACC), подкрепени от девет други медицински организации, подчертават, че фокусът трябва да се измести от оценка на 10-годишния риск към 30-годишния сърдечно-съдов риск. Тази промяна има пряко отношение и към европейската медицинска практика, тъй като Европейското дружество по кардиология (ESC) също наблюдава тези тенденции и адаптира своите насоки.
Кой трябва да започне статини още на 30 години?
Според актуализираните насоки, лечение със статини се препоръчва при възрастни на 30 и повече години, които имат:
- LDL холестерол над 160 mg/dL (милиграма на децилитър)
- Силна фамилна обремененост и сърдечни заболявания с преждевременно начало
- Висок 30-годишен риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване
Д-р Дженифър Хейт, съдиректор на Центъра за женско сърдечно здраве в NewYork-Presbyterian, обяснява: „Нашата стандартна практика беше да оценяваме 10-годишния риск, който статистически ще бъде нисък за човек на 30 години. Но сега виждаме преминаване към 30-годишни прогнози за риск."
Защо това е важно и за Европа?
Въпреки че новите насоки идват от САЩ, тяхното значение е глобално и напълно приложимо в европейския контекст. Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност както в Европа, така и в България. Според данни на Европейското дружество по кардиология, сърдечно-съдовите заболяванията отнемат близо 4 млн. живота годишно в Европа.
В България, сърдечно-съдовите заболявания представляват над 60% от всички смъртни случаи, като много от тях биха могли да бъдат предотвратени чрез ранна диагностика на атеросклероза и навременна терапия. Европейските кардиолози вече обсъждат въвеждането на подобни критерии за оценка на дългосрочен сърдечно-съдов риск при младите пациенти.
Новите целеви нива на LDL холестерол
За възрастни между 30 и 79 години с гранична или междинна рискова категория, които са започнали лечение със статини, новите насоки препоръчват:
- LDL холестерол под 100 mg/dL – за предотвратяване на първи инфаркт или инсулт
- LDL холестерол под 55 mg/dL – за пациенти с най-висок риск
Тези целеви нива на LDL холестерол са по-амбициозни от предишните препоръки и отразяват нарастващите доказателства, че колкото по-дълго е времето с понижени нива на LDL, толкова по-малко е натрупването на плака в артериите.
Потенциалните ползи от ранното започване на статини
Д-р Стивън Нисен, главен академичен директор на Института за сърце, съдове и гръден кош към Cleveland Clinic, подчертава: „Ако започнете рано, може да не се налага да лекувате толкова интензивно. Защото като започнете рано, можете да намалите средния за целия живот LDL холестерол, без непременно да е нужно лечение с много висока доза статини."
Основните предимства на ранната профилактика включват:
- Намалено натрупване на плака в коронарните артерии
- По-нисък доживотен риск от сърдечен инфаркт и инсулт
- Възможност за употреба на по-ниски дози статини с течение на времето
- Предотвратяване на преждевременна сърдечна болест
Странични ефекти от статините
При обсъждане на лечение на триглицериди и холестерол със статини, важно е да се споменат и възможните странични ефекти от статини:
- Мускулни болки или слабост
- Чернодробно увреждане (рядко, при високи дози)
- Главоболие
- Стомашно-чревни оплаквания
Експертите подчертават, че при започване на по-ниски дози в млада възраст, рискът от странични ефекти значително намалява. Регулярното медицинско наблюдение и кръвни изследвания са задължителни при всички пациенти на статини.
Здравословен начин на живот и статини: Комбинираният подход
Новите медицински насоки подчертават, че статините не заместват здравословния начин на живот. Напротив, те са допълнение към:
- Балансирано хранене с ограничени наситени мазнини
- Редовна физическа активност (поне 150 минути седмично)
- Поддържане на здравословно тегло
- Отказ от тютюнопушене
- Контрол на кръвното налягане и кръвната захар
Сърдечно здраве при жените: Специални съображения
Жените имат специфични рискови фактори за преждевременна сърдечна болест, които включват:
- Бременностни усложнения (преекламсия, гестационен диабет)
- Менопауза и хормонални промени
- Автоимунни заболявания
При жени с фамилна обремененост и сърдечни заболявания и допълнителни рискови фактори, ранната оценка и евентуално започване на статини може да бъде особено важно.
Как се оценява рискът от сърдечно-съдови заболявания
Актуализираните насоки препоръчват използването на PREVENT калкулатор (Predicting Risk of Cardiovascular Disease EVENTs) за оценка на 10-годишния и 30-годишния риск при възрастни между 30 и 79 години. Този инструмент взема предвид множество фактори:
- Възраст и пол
- Нива на холестерол (общ, LDL, HDL)
- Кръвно налягане
- Диабет
- Тютюнопушене
- Фамилна анамнеза
Експертите подчертават, че оценката на риска не предписва автоматично лечение. Тя започва разговор между лекар и пациент. Финалното решение за започване на статини и лечение на висок холестерол трябва да бъде взето след задълбочено обсъждане на:
- Индивидуалните рискови фактори
- Личните цели за превенция
- Предпочитанията на пациента
- Потенциални ползи и рискове
Фокус върху превенцията през целия живот
Новите медицински насоки за холестерол представляват значителна промяна в подхода към сърдечно-съдовата превенция, от фокус върху краткосрочния риск към понижаване на лошия холестерол през целия живот. За милиони млади хора по света това означава възможност за по-ефективна профилактика на инфаркт и инсулт.
Ключовите изводи са:
- LDL холестерол над 160 mg/dL в млада възраст изисква внимание и евентуално лечение
- Дългосрочният сърдечносъдов риск е по-важен показател от краткосрочния
- Ранното започване на статини при правилно подбрани пациенти може да спаси животи
- Здравословният начин на живот остава основа на превенцията
- Решението за лечение трябва да бъде персонализирано и споделено между лекар и пациент
Ако имате повишен холестерол, фамилна обремененост със сърдечни заболявания или други рискови фактори, консултирайте се с вашия личен лекар или кардиолог за оценка на вашия индивидуален риск и подходяща превантивна стратегия.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- CNN Health. „Статини и холестерол: Кога да започнете лечение" (2026).
Национална медицинска библиотека на САЩ. „Статини в превенцията на сърдечно-съдови заболявания: Преглед на доказателствата".
Американска кардиологична асоциация. „PREVENT калкулатор за оценка на сърдечно-съдов риск".
MedlinePlus. „Атеросклероза: Информация за пациенти".
Американска сърдечна асоциация. „Сърдечна катетеризация при диагностика на сърдечен инфаркт".
Американска сърдечна асоциация. „Лекарства за холестерол: Профилактика и лечение на хиперлипидемия