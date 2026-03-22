Милиони млади хора може да се наложи да започнат прием на статини и лечение на висок холестерол още на 30-годишна възраст, според актуализирани медицински насоки, публикувани от водещи кардиологични организации. Тази промяна в подхода към превенцията на сърдечно-съдовите заболявания е продиктувана от нарастващи доказателства, че ранното намаляване на LDL холестерола може значително да намали риска от инфаркт и инсулт.

Новите препоръки на Американската кардиологична асоциация (AHA) и Американския колеж по кардиология (ACC), подкрепени от девет други медицински организации, подчертават, че фокусът трябва да се измести от оценка на 10-годишния риск към 30-годишния сърдечно-съдов риск. Тази промяна има пряко отношение и към европейската медицинска практика, тъй като Европейското дружество по кардиология (ESC) също наблюдава тези тенденции и адаптира своите насоки.

Снимка: Canva

Кой трябва да започне статини още на 30 години?

Според актуализираните насоки, лечение със статини се препоръчва при възрастни на 30 и повече години, които имат:

  • LDL холестерол над 160 mg/dL (милиграма на децилитър)
  • Силна фамилна обремененост и сърдечни заболявания с преждевременно начало
  • Висок 30-годишен риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване

Д-р Дженифър Хейт, съдиректор на Центъра за женско сърдечно здраве в NewYork-Presbyterian, обяснява: „Нашата стандартна практика беше да оценяваме 10-годишния риск, който статистически ще бъде нисък за човек на 30 години. Но сега виждаме преминаване към 30-годишни прогнози за риск."

Защо това е важно и за Европа?

Въпреки че новите насоки идват от САЩ, тяхното значение е глобално и напълно приложимо в европейския контекст. Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност както в Европа, така и в България. Според данни на Европейското дружество по кардиология, сърдечно-съдовите заболяванията отнемат близо 4 млн. живота годишно в Европа.

Снимка: iStock

В България, сърдечно-съдовите заболявания представляват над 60% от всички смъртни случаи, като много от тях биха могли да бъдат предотвратени чрез ранна диагностика на атеросклероза и навременна терапия. Европейските кардиолози вече обсъждат въвеждането на подобни критерии за оценка на дългосрочен сърдечно-съдов риск при младите пациенти.

Новите целеви нива на LDL холестерол

За възрастни между 30 и 79 години с гранична или междинна рискова категория, които са започнали лечение със статини, новите насоки препоръчват:

  • LDL холестерол под 100 mg/dL – за предотвратяване на първи инфаркт или инсулт
  • LDL холестерол под 55 mg/dL – за пациенти с най-висок риск

Тези целеви нива на LDL холестерол са по-амбициозни от предишните препоръки и отразяват нарастващите доказателства, че колкото по-дълго е времето с понижени нива на LDL, толкова по-малко е натрупването на плака в артериите.

Потенциалните ползи от ранното започване на статини

Д-р Стивън Нисен, главен академичен директор на Института за сърце, съдове и гръден кош към Cleveland Clinic, подчертава: „Ако започнете рано, може да не се налага да лекувате толкова интензивно. Защото като започнете рано, можете да намалите средния за целия живот LDL холестерол, без непременно да е нужно лечение с много висока доза статини."

Основните предимства на ранната профилактика включват:

  • Намалено натрупване на плака в коронарните артерии
  • По-нисък доживотен риск от сърдечен инфаркт и инсулт
  • Възможност за употреба на по-ниски дози статини с течение на времето
  • Предотвратяване на преждевременна сърдечна болест

Снимка: Canva

Странични ефекти от статините

При обсъждане на лечение на триглицериди и холестерол със статини, важно е да се споменат и възможните странични ефекти от статини:

  • Мускулни болки или слабост
  • Чернодробно увреждане (рядко, при високи дози)
  • Главоболие
  • Стомашно-чревни оплаквания

Експертите подчертават, че при започване на по-ниски дози в млада възраст, рискът от странични ефекти значително намалява. Регулярното медицинско наблюдение и кръвни изследвания са задължителни при всички пациенти на статини.

Здравословен начин на живот и статини: Комбинираният подход

Новите медицински насоки подчертават, че статините не заместват здравословния начин на живот. Напротив, те са допълнение към:

  • Балансирано хранене с ограничени наситени мазнини
  • Редовна физическа активност (поне 150 минути седмично)
  • Поддържане на здравословно тегло
  • Отказ от тютюнопушене
  • Контрол на кръвното налягане и кръвната захар

Сърдечно здраве при жените: Специални съображения

Жените имат специфични рискови фактори за преждевременна сърдечна болест, които включват:

  • Бременностни усложнения (преекламсия, гестационен диабет)
  • Менопауза и хормонални промени
  • Автоимунни заболявания

Снимка: Canva

При жени с фамилна обремененост и сърдечни заболявания и допълнителни рискови фактори, ранната оценка и евентуално започване на статини може да бъде особено важно.

Как се оценява рискът от сърдечно-съдови заболявания 

Актуализираните насоки препоръчват използването на PREVENT калкулатор (Predicting Risk of Cardiovascular Disease EVENTs) за оценка на 10-годишния и 30-годишния риск при възрастни между 30 и 79 години. Този инструмент взема предвид множество фактори:

  • Възраст и пол
  • Нива на холестерол (общ, LDL, HDL)
  • Кръвно налягане
  • Диабет
  • Тютюнопушене
  • Фамилна анамнеза

Експертите подчертават, че оценката на риска не предписва автоматично лечение. Тя започва разговор между лекар и пациент. Финалното решение за започване на статини и лечение на висок холестерол трябва да бъде взето след задълбочено обсъждане на:

  • Индивидуалните рискови фактори
  • Личните цели за превенция
  • Предпочитанията на пациента
  • Потенциални ползи и рискове

Фокус върху превенцията през целия живот

Новите медицински насоки за холестерол представляват значителна промяна в подхода към сърдечно-съдовата превенция, от фокус върху краткосрочния риск към понижаване на лошия холестерол през целия живот. За милиони млади хора по света това означава възможност за по-ефективна профилактика на инфаркт и инсулт.

Снимка: Canva

Ключовите изводи са:

  • LDL холестерол над 160 mg/dL в млада възраст изисква внимание и евентуално лечение
  • Дългосрочният сърдечносъдов риск е по-важен показател от краткосрочния
  • Ранното започване на статини при правилно подбрани пациенти може да спаси животи
  • Здравословният начин на живот остава основа на превенцията
  • Решението за лечение трябва да бъде персонализирано и споделено между лекар и пациент

Ако имате повишен холестерол, фамилна обремененост със сърдечни заболявания или други рискови фактори, консултирайте се с вашия личен лекар или кардиолог за оценка на вашия индивидуален риск и подходяща превантивна стратегия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници

 

  1. CNN Health. „Статини и холестерол: Кога да започнете лечение" (2026).

  2. Национална медицинска библиотека на САЩ. „Статини в превенцията на сърдечно-съдови заболявания: Преглед на доказателствата". 

  3. Американска кардиологична асоциация. „PREVENT калкулатор за оценка на сърдечно-съдов риск".

  4. MedlinePlus. „Атеросклероза: Информация за пациенти". 

  5. Американска сърдечна асоциация. „Сърдечна катетеризация при диагностика на сърдечен инфаркт".

  6. Американска сърдечна асоциация. „Лекарства за холестерол: Профилактика и лечение на хиперлипидемия