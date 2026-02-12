Суроватъчният протеин е една от най-популярните протеинови добавки сред спортисти и хора, които искат да изградят мускулна маса. Но може ли тази добавка да има положителен ефект и върху холестерола?

Новите проучвания дават интригуваща, но сложна картина за суроватъчен протеин и холестерол, с обещаващи резултати при някои групи хора, но и със смесени доказателства, които изискват внимателен подход.

Какво показват проучванията за суроватъчен протеин и холестерол?

Ефектът на суроватъчен протеин върху нивата на холестерола все още не е окончателно установен. Според проучвания, резултатите варират значително в зависимост от методологията и изследваната група участници.

Снимка: Canva

Според метаанализ от 2020 година, суроватъчен протеин може да помогне за понижаване на LDL холестерола (т.нар. "лош" холестерол), триглицеридите и общия холестерол, като същевременно повишава нивата на HDL холестерол (полезния холестерол). Въпреки това, резултатите от метаанализа са смесени поради различията в методите на изследване и типовете участници.

Други изследвания установяват, че суроватъчен протеин може да подобри липидния профил при хора с метаболитни нарушения. Това предполага, че добавката може да бъде особено полезна за определени групи пациенти.

Експертите подчертават, че са необходими допълнителни проучвания, за да се определи оптималното количество и времето за прием на суроватъчен протеин с цел подобряване на холестероловите нива.

Видове суроватъчен протеин

На пазара се предлагат три основни типа суроватъчен протеин, всеки със специфични характеристики:

Основни типове протеин

Суроватъчен протеин концентрат (WPC): Съдържа ниски нива на мазнини и въглехидрати, с концентрация на протеин между 30% и 90%.





Суроватъчен протеин изолат (WPI): При този тип са премахнати всички мазнини и лактоза, а концентрацията на протеин е над 90%. Подходящ е за хора с непоносимост към лактоза.

Снимка: Canva

Суроватъчен протеин хидролизат (WPH): Това е "предварително смлян" вариант на суроватъчния протеин, при който аминокиселините са разделени на по-малки единици (пептиди). Концентрацията е 90% или по-висока, като се абсорбира по-бързо от организма.

Потенциални ползи от суроватъчния протеин

Освен евентуалния ефект върху холестерола, суроватъчен протеин предлага редица други здравни ползи:

За мускулите и спортното представяне

Пълноценен протеин: Съдържа всичките девет есенциални аминокиселини , които организмът не може да произвежда сам.

Изграждане на мускулна маса: Спортистите използват суроватъчен протеин за изграждане на мускулна маса и възстановяване след тренировка . Дозата и времето на приема са ключови за ефективност.

За метаболитното здраве

Превенция на диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания: В комбинация с балансирана диета, физическа активност и здравословен начин на живот, суроватъчният протеин може да помогне при фактори като инсулинова резистентност , повишена кръвна захар след хранене и окислителен стрес.

Подобрение на липидния профил: Дългосрочните изследвания все още са необходими, но началните данни са обнадеждаващи.

Други приложения

Възпалителни чревни заболявания (ВЧЗ): Някои проучвания предполагат, че суроватъчният протеин може да подобри симптомите и да намали риска от усложнения при ВЧЗ.

Управление на теглото: Диетите с високо съдържание на протеин могат да подпомогнат загубата на тегло чрез увеличаване на чувството за ситост , ускоряване на метаболизма и намаляване на апетита.

Снимка: Canva

Рискове и странични ефекти

Въпреки потенциалните ползи, суроватъчен протеин не е без рискове:

Замърсяване на продукта: Някои протеинови добавки могат да съдържат примеси или вредни вещества.

Стомашно-чревни странични ефекти: Възможни са гадене, газове, подуване или диария, особено при хора с непоносимост към лактоза.

Натоварване на черния дроб и бъбреците: При прекомерен прием или при хора с предхождащи проблеми със здравето на черния дроб и бъбреците , приемът на високи дози протеин може да бъде проблематичен.

Кога да се консултирате с лекар?

Преди да започнете прием на протеинови добавки като суроватъчен протеин, е важно да се консултирате с вашия лекар или диетолог, особено ако:

Снимка: Canva

Имате повишен холестерол или сърдечносъдови заболявания

Приемате медикаменти за холестерол

Имате бъбречни или чернодробни проблеми

Страдате от метаболитни нарушения

Вашият здравен специалист може да ви посъветва относно подходящи методи за понижаване на LDL холестерола и да обсъди дали суроватъчният протеин е подходяща добавка за вас.

Връзката между суроватъчен протеин и холестерол остава сложна тема с обещаващи, но смесени научни доказателства. Докато някои проучвания показват потенциал за понижаване на общ холестерол, триглицериди и LDL холестерол, са необходими допълнителни изследвания за окончателни изводи.

Ако обмисляте прием на суроватъчен протеин - било то за спортно хранене, управление на теглото или подобряване на липидния профил - говорете с вашия лекар. Той може да ви насочи към най-добрите стратегии за контрол на холестерола, които включват балансирана диета, редовна физическа активност и при необходимост медикаментозно лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

