Ново експериментално хапче демонстрира впечатляващи резултати в понижаване на нивата на LDL холестерол при пациенти с висок риск от инфаркт и инсулт.

Според проучване, публикувано в престижното медицинско списание New England Journal of Medicine, пероралната терапия постига редукция на „лошия“ холестерол с до 60% при пациенти, които остават в рискова зона въпреки приема на стандартно лечение.

Какво показват клиничните изпитвания?

В мащабното клинично изпитване участват близо 3000 пациенти с диагностицирана атеросклероза или с висок риск за развитие на сърдечно-съдови заболявания. Две трети от участниците получават експерименталния медикамент, докато останалата една трета приема плацебо.

Снимка: Canva

Основни резултати след 24 седмици:

60% намаление на LDL холестерола в сравнение с плацебо групата

Значително понижение на други рискови липидни маркери, включително non-HDL липопротеинов холестерол, аполипопротеин B и липопротеин(a)

Устойчиви резултати при едногодишно проследяване

„Това са най-значителните редукции в нивата на LDL, които сме постигали с перорално лекарство от разработването на статините“, коментира д-р Ан Мари Навар, ръководител на изследването в Медицинския център на Университета в Тексас.

Защо е необходима нова терапия за контрол на холестерола?

Статините остават най-разпространеният метод за понижаване на лошия холестерол, като блокират част от производството на холестерол в черния дроб. Въпреки това, за значителна част от пациентите дори максималните дози статини са недостатъчни за постигане на здравословни нива на холестерола.

Според д-р Навар, по-малко от половината пациенти с установени атеросклеротични сърдечносъдови заболявания успяват да достигнат целевите нива на LDL холестерол с настоящите терапии.

Проблемът с неконтролирания холестерол в Европа

Последните данни показват тревожна статистика:

Близо една трета от сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност в Европа се дължи на неконтролиран холестерол

Повече от 50% от възрастните са засегнати от проблема

LDL частиците се отлагат по стените на кръвоносните съдове, причинявайки атеросклероза - процес, водещ до инфаркти и инсулти

Снимка: iStock

Как работи новата перорална терапия?

Понижаването на лошия холестерол е основен стълб в превенцията на сърдечносъдови заболявания при рискови групи и в намаляването на допълнителния риск при вече засегнати пациенти.

Новата перорална терапия представлява потенциална алтернатива на статини за пациенти, които не постигат целевите нива с конвенционалното лечение. Препаратът действа върху множество липидни маркери едновременно, осигурявайки по-цялостен контрол на холестерола.

„Една перорална терапия, толкова ефективна като тази, има потенциала драматично да подобри способността ни да предотвратяваме инфаркти и инсулти на популационно ниво“, добавя д-р Навар.

Какви са ограниченията на изследването?

Важно е да се отбележи, че клиничните изпитвания имат определени ограничения:

Препаратът все още не е използван в реална клинична практика.

Изследването е продължило около година и е потвърдило ефективността в намаляване на LDL холестерол , но не е доказало директна превенция на инфаркти или инсулти.

За окончателно потвърждаване на дългосрочните ползи за здравето на сърцето са необходими по-продължителни проучвания.

Бъдещи перспективи

Американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) е предоставя на медикамента статут на национален приоритет, насочен към ускоряване на процеса на одобрение.

Резултатите от изследването предлагат обнадеждаваща перспектива за милиони пациенти с висок риск от сърдечносъдови заболявания, които се нуждаят от по-ефективни нови лекарства за холестерол извън традиционните опции.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

