Ако следите нивата на холестерола си или се опитвате да подобрите сърдечно-съдовото си здраве, изборът между масло и крема сирене може да изглежда незначителен, но всъщност има съществено значение.

И двата млечни продукта са популярни за мазане на филийки или използване в рецепти, но се различават значително по съдържанието на наситени мазнини, калории и хранителна стойност.

Какво казват проучванията и експертите относно влиянието им върху LDL холестерола, така наречения „лош холестерол“?

Как маслото и крема сиренето влияят на холестерола?

Млечните продукти като маслото и крема сиренето съдържат както мазнини, така и хранителен холестерол. Маслото обаче е значително по-високо по наситени мазнини и холестерол в сравнение с крема сиренето. Това прави нискомаслено крема сирене или безмаслена версия много по-подходящ избор за хора, които искат да намалят приема на наситени мазнини.

Снимка: Canva

Според проучвания, публикувани в авторитетни медицински издания, наситените мазнини могат да повишат нивата на LDL холестерола в кръвта. С течение на времето това допринася за натрупването на плаки в артериите (атеросклероза), което увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, включително инфаркт и инсулт.

Американската кардиологична асоциация препоръчва ограничаване на наситените мазнини до около 6% от общия дневен калориен прием, това е приблизително 13 грама при диета от 2000 калории. На практика това означава по-малко от 2 супени лъжици масло или около 4 супени лъжици крема сирене на ден.

Сравнение на хранителните стойности

Ето как се сравняват 1 супена лъжица масло и 1 супена лъжица крема сирене:

Снимка: OpenAI

Както виждате, обезмасленото крема сирене е най-добрият избор за намаляване на наситените мазнини и холестерола. Обикновеното крема сирене също е по-добра алтернатива от маслото, ако целта ви е диета при висок холестерол.

Кое съдържа повече калории?

Маслото съдържа двойно повече калории от обикновеното крема сирене и над пет пъти повече от безмасленото крема сирene. Тъй като калориите идват предимно от мазнините, прекомерният им прием може да доведе до наднормено тегло и затлъстяване, рискови фактори за повишен LDL холестерол и сърдечно-съдови заболявания.

Протеини и калций: Допълнителни ползи на крема сиренето

Крема сиренето превъзхожда маслото по съдържание на протеини, важен компонент за мускулите, хормоните и органите. Безмасленото крема сирене съдържа почти 25 пъти повече протеини от маслото на същото количество.

Освен това, крема сиренето е по-богато на калций, минерал, който подпомага здравето на костите, мускулната сила и сърдечната функция. Безмасленото крема сирене може да съдържа още повече калций.

Съдържание на натрий: Внимавайте с солта

И маслото, и крема сиренето обикновено се произвеждат със сол. Натрият е необходим за поддържането на телесния баланс на течностите, но прекомерният прием може да бъде проблематичен за хора с бъбречни заболявания, високо кръвно налягане или сърдечна недостатъчност.

Снимка: Canva

Ако имате някое от тези състояния, безсолното масло е по-добър избор. Обърнете внимание обаче, че някои версии на безмаслено крема сирене могат да съдържат повече натрий, затова търсете нискосолеви варианти.

Храносмилателна поносимост и алергии

Лактозната интолерантност и алергията към мляко са важни фактори при избора на млечни продукти:

Маслото съдържа много малко лактоза , докато крема сиренето е относително нискo по лактоза – хората с лактозна непоносимост могат да толерират малки количества

При алергия към мляко , и двата продукта трябва да се избягват; съществуват растителни алтернативи на маслото и крема сиренето, подходящи за вегани и хора с алергии

Кое е по-здравословно: Крема сирене или масло?

Отговорът зависи от вашите здравни цели:

За намаляване на холестерола : Изберете безмаслено крема сирене или обикновено крема сирене.

За контрол на теглото : Предпочетете безмаслено крема сирене заради ниското съдържание на калории.

За повече протеини : Крема сиренето е по-добрият избор.

При хипертония или бъбречни проблеми : Изберете безсолно масло или нискосолево крема сирене.

При лактозна интолерантност : Маслото е по-поносимо, но и малки количества крема сирене могат да се толерират.

Снимка: iStock

Когато става въпрос за влияние на мазнините върху LDL холестерола и общото сърдечно здраве, крема сиренето – особено безмаслената версия – е по-здравословен избор от маслото. То съдържа значително по-малко наситени мазнини, холестерол и калории, като същевременно предлага повече протеини и калций.

Независимо от избора ви, умереността е ключова. Контролирайте порциите и съчетавайте млечните продукти с балансирана диета, богата на плодове, зеленчуци и здравословни мазнини, за да поддържате здрави нива на холестерол и да намалите риска от сърдечно-съдови заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

