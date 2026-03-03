Жените имат по-малко мастни отлагания в артериите, но получават инфаркт също толкова често, колкото и мъжете. Как е възможно това?

Мащабно проучване дава отговор и поставя под въпрос начина, по който медицината оценява сърдечносъдовия риск при жените. Откритията са особено важни за България, страна, в която смъртността от сърдечно-съдови заболявания е сред най-високите в целия Европейски съюз.

Жените са в сърдечна опасност по-рано, отколкото се смята

Според проучване, публикувано в научното списание Circulation: Cardiovascular Imaging, жените може да са изложени на повишен риск от сериозни сърдечни инциденти при по-ниски нива на коронарна плака в сравнение с мъжете. Изследването е проведено от екип на Mass General Brigham и анализира данни от близо 4 300 пациенти с болки в гърдите, без предходна диагноза коронарна артериална болест.

Снимка: iStock

Изследователите използват компютърна томографска ангиография (CCTA), един от най-прецизните методи за образна диагностика на сърцето, за да оценят общия обем на плаката, натрупването на плака и нейните субтипове, включително стабилни и високорискови плакови субтипове.

Ключова находка: Рискът от сериозен сърдечен инцидент при жените се повишава при натрупване на плака от около 20% от съдовото сечение, докато при мъжете този праг е около 28%.

Защо размерът на артерията е от решаващо значение

Д-р Ян Брендел от обяснява парадокса:Cardiovascular Imaging Research Center

„Жените имат по-малки коронарни артерии и затова по-малкият абсолютен обем на плаката може да отразява сравнимо относително заболяване – точно затова честотата на сърдечните инциденти е подобна въпреки разликата в обема."

С други думи, обемът на плаката и натрупването на плака са различни понятия. Обемът е абсолютното количество мастни отлагания, докато натрупването (плаковото бреме) отчита размера на самия съд. При по-малки артерии дори умерено количество плака заема относително голяма площ и носи по-висок риск.

Д-р Кевин Шах, кардиолог от MemorialCare Heart & Vascular Institute, подчертава:

Снимка: Canva

„Това проучване потвърждава, че биологията и разпределението на плаката имат значение, не само общото количество. По-малко плака не означава автоматично нисък риск при жените."

България и Европа: Защо тези открития имат особена тежест

Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в Европа. Исхемичната болест на сърцето е отговорна за близо 44% от всички смъртни случаи, свързани със сърцето в ЕС.

За България ситуацията е още по-критична. По данни на Евростат, Южният централен район на България е регистрирал най-висок дял на смъртност от сърдечносъдови заболявания в целия ЕС, 66.2%. На този фон, подценяването на риска при жените може да има буквално животоважни последствия.

Какво трябва да се промени в оценката на риска

Един праг за всички

Към момента клиницистите използват сходни прагове за плаково натрупване при мъже и жени. Ако тези стойности не отчитат пола, жените могат да бъдат класифицирани като нискорискови, въпреки реална опасност от инфаркт.

Какво препоръчват изследователите

Снимка: Canva

Д-р Брендел очертава три основни промени в клиничната практика:

Да не се приема , че нисък обем на плака означава нисък риск

Да се използва натрупването на плака (съобразено с размера на съда), а не само абсолютния обем

Да се съчетават образните изследвания с клиничните рискови фактори за персонализирана оценка на риска

Изследователите подчертават, че понастоящем няма широко установени специфични за пола прагове в рутинната клинична практика. Новите данни не налагат промяна в насоките, но поставят силна научна основа за бъдещи, специфични за пола и възрастта референтни стойности, подобно на вече съществуващите при коронарното калциево скориране.

Симптомите на инфаркт при жените са различни и по-трудни за разпознаване

Историята на подценяването на сърдечните заболявания при жените не е нова. Жените по-рядко съобщават за класическата болка в гърдите, по-честите симптоми включват задух, умора, гадене и болка в гърба или челюстта. Тези прояви нерядко биват отдавани на стрес или хормонални промени, което забавя диагнозата.

Снимка: Canva

Новото проучване добавя още един пласт към тази картина, ори когато жените преминат образна диагностика, резултатите може да бъдат тълкувани по начин, който подценява реалния им риск.

Персонализираната медицина е пътят

Данните от изследването изпращат послание, че стандартизираните прагове за коронарна плака може да не са подходящи за жените. Рискът се появява по-рано, покачва се по-стръмно и при по-ниски стойности на натрупване на плака.

Превенцията на инфаркт при жените изисква индивидуален подход, съобразен с пола, възрастта, размера на коронарните артерии и пълната клинична картина. Докато медицинските насоки бъдат актуализирани, д-р Шах съветва: „Приемайте симптомите сериозно, използвайте образна диагностика при несигурен риск и не отхвърляйте по-ниското плаково натрупване като нисък риск, без да разгледате цялостната клинична картина."

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

