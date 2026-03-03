Жените имат по-малко мастни отлагания в артериите, но получават инфаркт също толкова често, колкото и мъжете. Как е възможно това?
Мащабно проучване дава отговор и поставя под въпрос начина, по който медицината оценява сърдечносъдовия риск при жените. Откритията са особено важни за България, страна, в която смъртността от сърдечно-съдови заболявания е сред най-високите в целия Европейски съюз.
Жените са в сърдечна опасност по-рано, отколкото се смята
Според проучване, публикувано в научното списание Circulation: Cardiovascular Imaging, жените може да са изложени на повишен риск от сериозни сърдечни инциденти при по-ниски нива на коронарна плака в сравнение с мъжете. Изследването е проведено от екип на Mass General Brigham и анализира данни от близо 4 300 пациенти с болки в гърдите, без предходна диагноза коронарна артериална болест.
Изследователите използват компютърна томографска ангиография (CCTA), един от най-прецизните методи за образна диагностика на сърцето, за да оценят общия обем на плаката, натрупването на плака и нейните субтипове, включително стабилни и високорискови плакови субтипове.
Ключова находка: Рискът от сериозен сърдечен инцидент при жените се повишава при натрупване на плака от около 20% от съдовото сечение, докато при мъжете този праг е около 28%.
Защо размерът на артерията е от решаващо значение
Д-р Ян Брендел от обяснява парадокса:Cardiovascular Imaging Research Center
„Жените имат по-малки коронарни артерии и затова по-малкият абсолютен обем на плаката може да отразява сравнимо относително заболяване – точно затова честотата на сърдечните инциденти е подобна въпреки разликата в обема."
С други думи, обемът на плаката и натрупването на плака са различни понятия. Обемът е абсолютното количество мастни отлагания, докато натрупването (плаковото бреме) отчита размера на самия съд. При по-малки артерии дори умерено количество плака заема относително голяма площ и носи по-висок риск.
Д-р Кевин Шах, кардиолог от MemorialCare Heart & Vascular Institute, подчертава:
„Това проучване потвърждава, че биологията и разпределението на плаката имат значение, не само общото количество. По-малко плака не означава автоматично нисък риск при жените."
България и Европа: Защо тези открития имат особена тежест
Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в Европа. Исхемичната болест на сърцето е отговорна за близо 44% от всички смъртни случаи, свързани със сърцето в ЕС.
За България ситуацията е още по-критична. По данни на Евростат, Южният централен район на България е регистрирал най-висок дял на смъртност от сърдечносъдови заболявания в целия ЕС, 66.2%. На този фон, подценяването на риска при жените може да има буквално животоважни последствия.
Какво трябва да се промени в оценката на риска
Един праг за всички
Към момента клиницистите използват сходни прагове за плаково натрупване при мъже и жени. Ако тези стойности не отчитат пола, жените могат да бъдат класифицирани като нискорискови, въпреки реална опасност от инфаркт.
Какво препоръчват изследователите
Д-р Брендел очертава три основни промени в клиничната практика:
- Да не се приема, че нисък обем на плака означава нисък риск
- Да се използва натрупването на плака (съобразено с размера на съда), а не само абсолютния обем
- Да се съчетават образните изследвания с клиничните рискови фактори за персонализирана оценка на риска
Изследователите подчертават, че понастоящем няма широко установени специфични за пола прагове в рутинната клинична практика. Новите данни не налагат промяна в насоките, но поставят силна научна основа за бъдещи, специфични за пола и възрастта референтни стойности, подобно на вече съществуващите при коронарното калциево скориране.
Симптомите на инфаркт при жените са различни и по-трудни за разпознаване
Историята на подценяването на сърдечните заболявания при жените не е нова. Жените по-рядко съобщават за класическата болка в гърдите, по-честите симптоми включват задух, умора, гадене и болка в гърба или челюстта. Тези прояви нерядко биват отдавани на стрес или хормонални промени, което забавя диагнозата.
Новото проучване добавя още един пласт към тази картина, ори когато жените преминат образна диагностика, резултатите може да бъдат тълкувани по начин, който подценява реалния им риск.
Персонализираната медицина е пътят
Данните от изследването изпращат послание, че стандартизираните прагове за коронарна плака може да не са подходящи за жените. Рискът се появява по-рано, покачва се по-стръмно и при по-ниски стойности на натрупване на плака.
Превенцията на инфаркт при жените изисква индивидуален подход, съобразен с пола, възрастта, размера на коронарните артерии и пълната клинична картина. Докато медицинските насоки бъдат актуализирани, д-р Шах съветва: „Приемайте симптомите сериозно, използвайте образна диагностика при несигурен риск и не отхвърляйте по-ниското плаково натрупване като нисък риск, без да разгледате цялостната клинична картина."
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
