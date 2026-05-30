Предстоящият 31 май е Световен ден без тютюнев дим. Науката вече знае нещо много обнадеждаващо: организмът започва да се възстановява почти веднага след спирането на цигарите. Но важно е да кажем, т.нар. двойна употреба и цигари, и вейп, е един от най-рисковите сценарии.

Никотинът „тренира“ мозъка към зависимост, но той прави нещо още по-опасно, започва да променя самите съдове, които го хранят. А когато говорим за мозъка, всяка секунда без кислород има значение.

Следва интервю с проф. Станимир Сираков. Той е един от водещите интервенционални невролози в България с международно признание за минимално инвазивно лечение на мозъчносъдови заболявания.

С него коментираме как никотинът – включително във вейповете, влияе върху мозъчните съдове, как се стига до спазъм, тромбоза и исхемичен инсулт.

До какво води употребата на вейпове?

„Използването на вейпове, особено тези с наличието на никотин, предизвиква т.нар. дистални спазми на малките или най-малките съдове както в периферията, така и на мозъка“, коментира проф. Станимир Сираков.

По думите му с течение на времето това създава предпоставка за нарушено хранене на мозъчната тъкан и съответно – хипоксемия. Липсата на добра оксигенация пък с времето води до развитие на структурни промени, които в някои случаи могат да са необратими.

„Може би младите хора са заблудени от индустрията, която върви с вейповете. Не си правете илюзии, негативните ефекти стоят и там. Може да са в различен процес, етап или таргет (т.нар. зона, която увреждат), но с времето ще го разберем по-ясно и категорично с проведени проучвания“, акцентира специалистът.

Как никотинът променя мозъка ни?

„В мозъка на пушещия или употребяващия вейпове млад човек вече с доста напредналата образна диагностика, като магнитен резонанс и скенер, се виждат дори и най-малките структурни промени. Виждаме като тенденция в последните години как зачестява появата на тези микроваскуларни страдания, наречени глиозни промени, в мозъка“, казва проф. Сираков.

Това явление се наблюдава все по-често и в една голяма част от случаите се развива след пушенето на цигари и вейпове. Засегнати са дори и пасивните пушачи.

Днес се знае, че ежедневната употреба на цигари и вейпове води до повишена честота на мозъчните инсулти при млади хора. „Няма еднозначен отговор на това кой е предвестникът на инсулта при младите хора или при тези, които са в активна възраст, но добрата профилактика, добрият начин на живот, започващ от физическо натоварване, разходки, избягване на негативните среди, добрата храна, добрата почивка, доброто наспиване, са една съвкупност от това да избегнем първите предвестници на мозъчния инсулт“, казва проф. Сираков.

Можем ли да си помогнем?

Проф. Сираков препоръчва избягването на престоя в силно задимена среда, за да бъде минимизиран ефектът от пасивното пушене. И отчита като плюс ограничаващото се през последните години пушене в затворени пространства като заведения и дискотеки.

„Младите хора трябва да знаят, че дори и този, според някои „готин“ навик, който започва в детска възраст, прераства в една много сериозна зависимост и може да се запази през цялата продължителност на живота“, обръща внимание специалистът. Превенцията се състои в преустановяване на тютюневата употреба и използването на вейпове.

