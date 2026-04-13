Какво се случва в белите дробове всеки път, когато вдишвате цигарен дим или пара от електронна цигара?

Ново лабораторно проучване хвърля светлина върху този въпрос, като разкрива значителни разлики между въздействието на традиционното тютюнопушене и електронните цигари върху човешките белодробни клетки.

Драматични различия в клетъчното увреждане

Според проучване, публикувано в научното списание Scientific Reports, учени от Университета в Грац, Австрия, установяват, че цигареният дим сериозно нарушава защитните механизми на белодробните клетки, докато парата от електронните цигари не показва значителни увреждания при същите експериментални условия.

Изследователският екип сравни ефектите на вейпинга и традиционното пушене върху епителната бариера на дихателните пътища, първата линия на защита на организма срещу вредни частици и патогени.

Как цигареният дим разрушава белодробната защита

Лабораторният анализ на белодробна тъкан разкри няколко тревожни находки при излагане на цигарен дим:

Нарушена бариерна функция: Експериментите с човешки белодробни клетки Calu-3 показват рязко намаляване на целостта на епителната бариера на дихателните пътища. Това означава, че вредни вещества могат по-лесно да проникнат в организма.

Протеинови увреждания: Изследването установява 45% спад в нивата на протеин клаудин-1, ключов компонент на клетъчните връзки. При излагане на цигарен дим този протеин губи нормалното си разположение и започва да се агрегира.

Възпалителни процеси в белия дроб: Нивата на интерлевкин-6 и възпаление се повишават до 10 пъти в ранните етапи след експозиция на цигарен дим, като остават значително повишени дори при зрели клетъчни слоеве.

ДНК увреждания от пушене: Неутралният анализ показа 2,7 пъти увеличение на разкъсванията на ДНК веригите при клетки, изложени на цигарен дим.

Електронните цигари показват различен профил

За разлика от тютюневия дим, парата от електронните цигари не предизвика значителни увреждания на белодробните клетки в това инвитро изследване. Учените не регистрират:

Нарушения на бариерната функция

Промени в структурните протеини

Повишени възпалителни маркери

Значителни ДНК увреждания от пушене

Особено интересен е фактът, че въпреки по-високата концентрация на никел и никотин в електронните цигари спрямо тестваните проби от цигарен дим, увреждането е минимално. Това показва, че токсичността на тютюневия дим се дължи не само на никотина, а на множество други токсични компоненти.

Връзката с хронични заболявания

Установено е, че тютюнопушенето е силно свързано с развитието на ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест). Увреждането на епителната бариера, установено в това изследване, може да обясни част от механизмите, чрез които пушенето води до сериозни респираторни заболявания.

Важни ограничения и перспективи

Въпреки че това е сравнителен анализ на пара и дим показва ясни различия на клетъчно ниво, изследователите подчертават важни ограничения:

Експериментите са проведени с клетъчни култури (инвитро изследване), а не с хора.

Използван е само неароматизиран е-течност.

Тествани са течни екстракти, а не директно вдишване на аерозол

Учените подчертават, че дългосрочните ефекти на електронните цигари при хора все още не са напълно изяснени. Необходими са допълнителни изследвания на здравето на дихателната система при продължителна употреба на електронни цигари.

Това проучване предоставя важни данни за увреждане на белодробните клетки при различни форми на пушене, но не предлага окончателни отговори относно безопасността на електронните цигари за хората.

Резултатите подкрепят становището, че на клетъчно ниво електронните цигари проявяват по-малко вредно въздействие от традиционните цигари в контролирани лабораторни условия, но това не трябва да се интерпретира като доказателство за безопасност при дългосрочна употреба при хора.

