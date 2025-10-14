Хората, които спират да пушат в средна възраст, могат да намалят когнитивния си спад толкова значително, че в рамките на 10 години шансовете им за развитие на деменция стават същите като при човек, който никога не е пушил. Това показва ново мащабно изследване, съобщава The Guardian.

На половината по-бавен спад на вербалните способности

Според проучване на 9436 души от Англия, САЩ и 10 други европейски страни, отказът от тютюнопушенето намалява наполовина темпа на влошаване на вербалната плавност и забавя загубата на памет с 20%.

Снимка: Canva

Резултатите допълват нарастващия обем доказателства, че отказът от тютюнопушене може да забави темпа на умствена дегенерация, която идва със стареенето, и по този начин да помогне за предотвратяване на деменция.

Никога не е късно да се откажете от цигарите

„Нашето изследване показва, че отказът от тютюнопушене може да помогне на хората да поддържат по-добро когнитивно здраве в дългосрочен план, дори когато сме на 50+ години“, каза д-р Микаела Блумбърг от Университетския колеж в Лондон, водещ изследовател в проучването.

„Вече знаем, че отказът от тютюнопушене, дори по-късно в живота, често е последван от подобрения във физическото здраве и благосъстоянието. Изглежда, че и за нашето когнитивно здраве никога не е късно да спрем“, добави тя.

Методология на изследването

Блумбърг и нейните колеги от UCL достигат до своите заключения, като сравняват когнитивното функциониране на възрастни на поне 40 години в 12 страни, които спират да пушат, с тези, които продължават да пушат.

Снимка: Canva

Докато представянето им е еднакво в началото, бившите пушачи получават съществени предимства пред пушачите, когато техните когнитивни способности са оценени през следващите шест години.

„Хората, които са спрели да пушат, са имали по-благоприятни когнитивни траектории след отказването от тютюнопушене в сравнение с продължаващите пушачи“, пишат авторите в списание The Lancet Healthy Longevity.

Значение за по-възрастните пушачи

Въпреки че резултатите не доказват причинно-следствена връзка, те могат да предоставят убедителна мотивация за по-възрастните пушачи, които са по-малко склонни от по-младите възрастови групи да се опитват да спрат да го правят, добавят авторите.

Тютюнопушенето е един от 14-те рискови фактора за деменция, които комисия от експерти, свикана от медицинското списание The Lancet, идентифицира миналата година. Растат доказателствата, че справянето с тях - включващи депресия, прекомерна консумация на алкохол, загуба на слуха и висок холестерол - намалява риска от развитие на деменция.

Как тютюнопушенето вреди на мозъка

Смята се, че тютюнопушенето допринася за невродегенерацията по няколко начина:

Снимка: Canva

Уврежда сърдечносъдовото здраве чрез въздействие върху кръвоносните съдове, които доставят кислород до мозъка

Причинява хронично възпаление

Увреждане на мозъчните клетки чрез оксидативен стрес

Д-р Ричард Оукли, заместник-директор по изследвания и иновации в Асоциацията за болестта на Алцхаймер, коментира: „Резултатите засилват съществуващите доказателства, че промяната към по-здравословен начин на живот може да има измеримо въздействие върху здравето на мозъка. Знаем, че отказът от тютюнопушене, поддържането на физическа активност, яденето на здравословна балансирана диета и пиенето на по-малко алкохол - всичко това може да помогне за намаляване на риска от деменция.“

Каролин Сърни, заместник главен изпълнителен директор на организацията Action on Smoking and Health (ASH), казва: „Отдавна знаем, че тютюнопушенето увеличава риска от деменция и когнитивен спад, но тези важни доказателства показват, че вредите могат да бъдат забавени чрез спиране. Това илюстрира защо е толкова важно да спрем да пушим на всяка възраст, но особено в средна възраст, преди да са се появили много от симптомите на когнитивния спад.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.