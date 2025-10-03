С началото на октомври, когато много хора се стремят да откажат пушенето, фокусът се насочва и към не по-малко предизвикателната задача да се откаже вейпингът.

Д-р Марк Пико, общопрактикуващ лекар, основател на Vape Escape и автор на книгата „Последната дим“, е на мисия да помогне на хората да се освободят от този навик. Той обяснява ключовите причини защо отказването от вейпинга е толкова трудно и споделя съвети за тези, които са готови да спрат, пише Independent.

Какви са признаците на вейпинг зависимост?

„Има някои общи поведения, характерни за вейпинг зависимост, като например вейпинг рано сутрин,“ казва д-р Пико. „Много вейпъри спят с вейп до леглото си и го хващат първо нещо сутрин.“

Снимка: Canva

Друг ясен признак за зависимост е продължаването на поведението, когато знаете, че ви вреди, подчертава лекарят.

„Вредата от вейпинга идва по много начини,“ обяснява д-р Пико. „Например, вейпингът може да причини физически вреди, като орални или дентални проблеми. Може да причини и психиатрични вреди, тъй като има доста силна връзка с влошаване на психичното здраве, особено при младите хора. Може да има и финансови последици, хора, които харчат пари, които не могат да си позволят.“

Симптоми на абстиненция

Симптомите на абстиненция също са честа проява на вейпинг зависимост. „Това варира от човек до човек,“ отбелязва д-р Пико. „Някои хора могат да спрат рязко и да не демонстрират много симптоми на абстиненция, но други могат да страдат от доста тежки симптоми.“

Симптомите могат да се разделят на физически и психологически. Физическите симптоми включват гадене, главоболие и безсъние, които могат да бъдат доста изразени в първите няколко дни. След това желанието може да достигне пик около трети до пети ден, и след това физическите симптоми често започват да отшумяват. Тогава психологическите симптоми често идват на преден план, неща като тревожност, безпокойство, чувство на потиснатост или депресия.

Вейпингът на неподходящи места също може да показва зависимост. „Например, ако сте в ресторант или на работа и постоянно се промъквате до тоалетната, за да вейпвате,“ казва д-р Пико. „Вейпърите често вейпват на места, където знаят, че не трябва, но често чувстват, че нямат контрол над това, защото зависимостта ги е обхванала.“

Какво прави вейпинга толкова зависимост?

Една от основните биологични причини, поради която вейпингът е толкова труден за отказване, е привиканата природа на никотина, обяснява лекарят. „Никотинът е основната психоактивна съставка в електронните цигари и вейпинг течностите и е добре познато вещество, създаващо зависимост,“ казва д-р Пико. „Никотинът засяга допаминовата система в мозъка, която е основно наградната система. Когато вейпвате, има никотинов прилив, който освобождава допамин и това ви кара да искате повече и повече.“

Снимка: Canva

Поведенческата страна

Освен това д-р Пико подчертава, че самото движение ръка-уста при вейпинга може да бъде трудно за преустановяване. „Особено при хора, които вейпват доста интензивно, те постоянно движат ръката си към устата си, за да вдишат парата, и това започва да става вкоренен модел,“ обяснява лекарят. „Те постоянно искат да правят нещо с ръката си и да я движат към устата си. Така че ще откриете, че много вейпъри смятат, че прекъсването на този цикъл и намирането на нещо, което да замени това действие, е също толкова важно, колкото фокусирането върху никотиновия/биологичния аспект.“

Ароматите

Д-р Пико също добавя, че много вейпъри стават зависими от конкретни аромати на вейповете, нещо което не е налично при цигарите. „Можете да получите всякакви аромати, всичко от десерти до бонбони до ментол и мента,“ отбелязва д-р Пико. „Познавам доста хора, които са зависими от вейпинга, защото наистина харесват определен аромат.“

Съвети за хора, които се борят да откажат вейпинга

1. Бъдете ясни защо искате да спрете

„Мотивацията трябва да идва отвътре,“ казва д-р Пико. „След като сте решили, че искате да спрете, решете причината защо. Защото сте загрижени за здравето си? Заради желанието да се освободите от зависимостта? Заради финансови причини? Бъдете ясни какво е вашето „защо“, защото това ще остане с вас през целия път и ще ви помогне да останете мотивирани.“

2. Решете за метод

„Има няколко различни метода за отказване,“ казва д-р Пико. „Можете да спрете рязко, или бавно да намалите количеството никотин, което вейпвате, или да използвате никотинова заместителна терапия. Има плюсове и минуси при всеки метод, но решете за метод и го следвайте, за да видите дали работи за вас.“

Снимка: Canva

3. Увеличавайте интервалите между вейпинга

„Ако спите с вейп на нощното си шкафче и имате навика да го хващате първо нещо сутрин, първата ви цел може да бъде да не вейпвате първите 30 минути от деня,“ предлага д-р Пико. „Може да искате да се придържате към това няколко дни, след което да го удължите с още половин час и постепенно да увеличавате интервалното време.“

4. Техники за разсейване

„Трябва да бъдете подготвени за управление на желанието и техники за разсейване, които могат да бъдат различни," казва д-р Пико. „Например, правенето на малко упражнения, като 20-минутна разходка, когато имате силно желание, може да помогне. Или можете да опитате да рисувате, да пишете в дневник или да играете игри - всичко, което ще ви помогне да се разсеете от желанието.“

Отказването от вейпинга изисква комбинация от силна лична мотивация, ясна стратегия и готовност за справяне с физическите и психологическите предизвикателства. Разбирането на механизмите на зависимостта - от никотиновото въздействие върху мозъка до поведенческите навици - е първата стъпка към успешното преодоляване на този навик. С правилната подкрепа и техники всеки може да си върне контрола и да се освободи от вейпинг зависимостта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.