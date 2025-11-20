Само 2 цигари на ден увеличават с 50% риска от сърдечни заболявания

Само 100 цигари през живота на човек са достатъчни, за да повишат риска от сърдечни заболявания и смърт, предполага ново проучване.

Изследователи от университета „Джонс Хопкинс“ изследват тютюнопушенето на повече от 300 000 възрастни в продължение на почти 20 години. Те установяват, че мъжете и жените, които пушат дори по-малко от 2 цигари дневно, имат 60% по-висок риск от смърт от каквато и да е причина в сравнение с тези, които никога не са пушили.

Освен това, групата пушачи има 50% по-висок риск от сърдечни заболявания, според проучването, публикувано в списание PLOS Medicine.

Снимка: Unsplash

Предишни изследвания показват, че цигарите увеличават риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания, но точната връзка между интензивността на пушене и рисковете все още не е ясна, особено за пушачите с ниска интензивност.

Мащабно проучване разкрива постоянни рискове

Екипът анализира данни от повече от 300 000 възрастни, участващи в 22 проучвания, които проследяват здравето им за период от почти 20 години. През това време те документират повече от 125 000 смъртни случая и 54 000 сърдечно-съдови събития, като инфаркти, инсулти и сърдечна недостатъчност.

Анализът показва, че дори тютюнопушенето с много ниска интензивност, определено като 2 до 5 цигари на ден, е свързано с 50% по-висок риск от сърдечна недостатъчност и 60% по-висок риск от смърт от каквато и да е причина, в сравнение с тези, които никога не са пушили.

Рискът от сърдечно-съдови събития при човек спада най-съществено през първото десетилетие след отказване от тютюнопушенето и продължава да намалява с течение на времето. Въпреки това, дори до три десетилетия по-късно, бившите пушачи все още могат да проявяват по-висок риск в сравнение с тези, които никога не са пушили, пише medicalxpress.

Ранното отказване на цигарите с огромно значение

Изследователите стигат до заключението, че отказването от този вреден навик в по-ранна възраст е най-добрият начин за намаляване на риска, а не намаляване на броя на изпушените цигари всеки ден.

Снимка: btvnovinite.bg

Това откритие потвърждава установените насоки за обществено здраве – пушачите трябва да се откажат възможно най-рано и подчертават важността на програмите за превенция на тютюнопушенето.

„Това е едно от най-големите проучвания на тютюнопушенето до момента, използващи най-висококачествени данни в литературата за сърдечно-съдова епидемиология. Забележително е колко вредно е тютюнопушенето – дори ниските дози носят големи сърдечно-съдови рискове”, пишат авторите.

Според експертите е наложително да се откажем от цигарите възможно най-рано в живота, тъй като колкото повече не пушим е по-значим фактор за намаляване риска от болести, отколкото продължителното пушене тип „паля цигара от време на време”.

Защо пушенето от време на време е толкова опасно

Има няколко причините, поради които дори пушенето от време на време е толкова опасно.

Химикалите в дима причиняват рак

Химикалите от цигарения дим, които причиняват рак, са вредни дори в ниски нива. ДНК е ръководството за употреба на клетката. Тя казва на клетките какво да правят и как да се възстановят. Това позволява на тялото непрекъснато да се самолекува и да остане здраво.

Токсичните химикали от цигарения дим причиняват ДНК мутации, уточнява health.gov.au. Това увреждане променя начина, по който клетката се държи. След като една клетка натрупа твърде много ДНК мутации, тя се превръща в туморна клетка – това е началото на раковото заболяване.

Увреждането, причинено от химикалите в цигарения дим на ДНК в клетките, може да започне още 30 минути след изпушването само на една цигара.

Химикалите в тютюна могат да причинят рак

Канцерогените в тютюна (химикали, причиняващи рак), причиняват уврежданията, водещи до рак, дори ако пушите в много ниски нива. Възможно е следващият път, когато изпушите „само една“ цигара, да се задействат увреждания, водещи до рак.

Научни изследвания показват, че тютюневите химикали, които причиняват рак, се откриват в опасни нива дори при леки пушачи. Пушачите с ниска интензивност са по-склонни да развият рак, отколкото хората, които никога не са пушили, и също така са по-склонни да умрат от рак, отколкото хората, които никога не са пушили.

Промяната в кръвните клетки причинява сърдечни заболявания

Учените откриват един много важен начин, по който пушенето от време на време причинява увреждане на сърцето и кръвоносните съдове. Пушенето кара кръвта да стане “по-лепкава“, увеличавайки риска от образуване на кръвен съсирек. Процесът се нарича тромбоцитна агрегация.

Дори пушенето на 1 цигара на ден може да увеличи тромбоцитната агрегация до ниво, подобно на това на дългогодишен сериозен пушач. Поради това по-високо ниво на тромбоцитна агрегация, тези които палят цигара от време на време са по-висок риск от смърт от сърдечни заболявания, отколкото хората, които не го правят.