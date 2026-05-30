Гладуването е било важно за множество култури през вековете, но темата остава все така актуална и до днес. От режими с ограничено хранене до популярните „детокс“ практики – все повече хора търсят начини бързо да променят теглото си и да подобрят здравето си. Социалните мрежи и различни онлайн тенденции допълнително засилват интереса към гладуването, но зад обещанията за бързи резултати често стоят въпроси, свързани с реалния ефект върху организма и възможните рискове.

Какви промени настъпват в тялото при продължително лишаване от храна, кога подобен режим може да бъде полезен и в кои случаи може да се окаже опасен – по темата в „Светът на здравето“ говори проф. Дарина Найденова.

Какво казва съвременната медицина?

„Гладуването стана много популярно в последните години, може би защото хората се опитват да намерят по-бързи решения, когато се опитват да решат проблема със затлъстяването“, коментира проф. Дарина Найденова.

По думите ѝ е много по-трудно човек да промени начина си на живот, отношението си към храната и физическата си активност, отколкото просто да се лишим от храна за известен период от време. Много хора предпочитат да се хранят в т.нар. времеви прозорец.

Периодичното гладуване само по себе си не е нова практика. То е познато още от древността. „Може да се използва също така и в някои среди. Примерно при спортуващи се ползва също така за по-бързо изчистване на мускулния релеф“, допълва специалистът. Периодичното гладуване може да се използва и като част от терапията при някои хронични заболявания след задължителна предварителна консултация със специалист.

Кога са опасни режимите за гладуване

„Няма доказателства обаче, че е средство за помощ при някои други сериозни заболявания като например ракови заболявания или пък дегенеративни нервни заболявания“, акцентира проф. Найденова.

Прилагането на различни режими на гладуване без лекарски контрол може да крие и рискове за здравето. Това важи особено за хора с хронични заболявания, диабет, хранителни разстройства, както и за бременни жени и възрастни хора. Специалистите напомнят, че продължителното лишаване от храна може да доведе до дефицит на важни хранителни вещества, отпадналост и нарушения в метаболизма.

Експертите са категорични, че няма универсален хранителен режим, който да е подходящ за всички. Затова при желание за промяна в начина на хранене е важно тя да бъде съобразена с индивидуалното здравословно състояние, начин на живот и препоръките на медицински специалист.

