Лечебното или терапевтично гладуване привлича все повече внимание като метод за подобряване на здравето, въпреки че практиката датира от векове назад и играе централна роля в много култури и религии.

Но какво точно представлява този подход и наистина ли е толкова полезен, колкото твърдят негови привърженици?

Какво е лечебно гладуване?

Лечебното гладуване представлява контролирано въздържане от храна за определен период от време с цел детоксикация на организма, рестарт на метаболизма и постигане на противовъзпалителен ефект. За разлика от стандартните диети, то не се фокусира върху това какво ядем, а по-скоро кога ядем.

Снимка: Canva

Основни видове лечебно гладуване

Интермитентно (периодично) гладуване е най-популярният и достъпен метод, който включва редуване на периоди на хранене и гладуване. Най-разпространените варианти са:

16:8 метод – гладуване за 16 часа и хранене в рамките на 8-часов прозорец

5:2 диета – нормално хранене 5 дни седмично и силно ограничена калорична консумация в останалите 2 дни

36-часово гладуване – по-продължителен период без храна

Пълно гладуване за 1-3 дни се практикува под медицинско наблюдение и включва въздържане от всякаква храна, като се консумира само вода.

Сухо гладуване представлява въздържане както от храна, така и от течности и категорично трябва да се практикува само под строг медицински контрол поради потенциалните рискове за здравето.

Научно доказани ползи от лечебното гладуване

Съвременните изследвания разкриват редица впечатляващи ползи от практикуването на контролирано гладуване, пише Health Line.

1. Подобрено управление на кръвната захар

Проучване от 2023 година с участието на 209 души установява, че интермитентното гладуване 3 дни седмично може да намали риска от диабет тип 2 чрез повишаване на инсулиновата чувствителност. Намаляването на инсулиновата резистентност позволява на организма да транспортира глюкозата от кръвта към клетките по-ефективно, като така се предотвратяват скокове и спадове в нивата на кръвната захар.

Снимка: Canva

2. Борба с възпалението

Хроничното възпаление е свързано с развитието на сериозни заболявания като сърдечно-съдови, рак и ревматоиден артрит. Преглед на 18 изследвания от 2022 година показва, че интермитентното гладуване може значително да намали нивата на С-реактивния протеин, ключов маркер за възпаление в организма.

3. Подобрено сърдечно здраве

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в световен мащаб. Изследванията разкриват, че гладуването може да намали нивата на общия холестерол, кръвното налягане, триглицеридите и LDL (лошия) холестерол, като по този начин значително понижава риска от сърдечни проблеми.

4. Подобрена мозъчна функция

Макар изследванията да са предимно на животни, те показват обещаващи резултати. Гладуването може да защити мозъчното здраве, да стимулира образуването на нови нервни клетки и да подобри когнитивните функции. Освен това може да помогне за предотвратяване на невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон.

5. Отслабване

Въздържането от храна естествено води до намалено калорично приемане.

Проучвания показват, че цялодневното гладуване може да намали телесното тегло с до 9% и значително да редуцира мастната тъкан за период от 12-24 седмици. Интермитентното гладуване се оказва дори по-ефективно от непрекъснатото калорично ограничаване.

Снимка: Canva

6. Повишени нива на растежен хормон

Гладуването естествено стимулира производството на човешки растежен хормон (HGH), който играе ключова роля в метаболизма, отслабването и мускулната сила. Изследванията показват, че гладуване за 37,5 часа може да увеличи концентрацията на HGH до 10 пъти.

7. Подобрен фокус и дълголетие

Проучване от 2021 година анализира ефектите на периодичното гладуване върху човешкия чревен микробиом и установява увеличение на полезните бактерии, включително видове свързани с дълголетие. Отбелязва се също повишение на сиртуините, протеини участващи в метаболитната регулация и асоциирани с дълголетие.

8. Потенциална роля в профилактиката на рака

Изследвания предполагат, че интермитентното гладуване може да бъде полезно при лечението и профилактиката на рак в определени ситуации, като потенциално намалява растежа на тумори и токсичността от химиотерапия.

Кой не трябва да практикува лечебно гладуване?

Въпреки многобройните ползи, лечебното гладуване не е подходящо за всички. То е противопоказно или изисква специално медицинско наблюдение при:

Бременни и кърмещи жени.

Хора с диабет (поради риск от опасно ниски нива на кръвната захар).

Пациенти с анемия.

Лица с хранителни разстройства.

Възрастни хора.

Юноши в растеж.

Хора с поднормено тегло.

Пациенти, подложени на лечение на рак.

Ако имате някакви здравословни проблеми или планирате гладуване за повече от 24 часа, задължително се консултирайте с лекар.

Как да се захраним след гладуване?

Правилното възстановяване на храненето след период на гладуване е изключително важно. Препоръчва се:

Снимка: Canva

Започнете с леки, лесно смилаеми храни.

Консумирайте достатъчно течности за рехидратация.

Въведете постепенно пресни плодове и зеленчуци.

Избягвайте тежки, мазни или преработени храни в първите часове.

Слушайте сигналите на тялото си и не прекалявайте с порциите.

Практични съвети за успешно гладуване

За да извлечете максимална полза от лечебното гладуване:

Поддържайте добра хидратация с вода и несладени напитки

През периодите на хранене избирайте хранителни храни, богати на витамини и минерали.

Осигурете си достатъчно почивка.

Минимизирайте интензивната физическа активност при по-дълги периоди на гладуване.

Започнете постепенно с по-кратки периоди и увеличавайте продължителността с времето.

Лечебното гладуване е древна практика, която съвременната наука потвърждава като ефективен метод за подобряване на множество аспекти на здравето. От управление на теглото и кръвната захар до противовъзпалителни ефекти и потенциално дълголетие, ползите са многобройни.

Въпреки това, този подход изисква индивидуален подход и в определени случаи медицинско наблюдение. Когато се комбинира с балансирана диета и здравословен начин на живот, лечебното гладуване може да се превърне в ценен инструмент за подобряване на общото здраве и благосъстояние.

Преди да започнете практика на лечебно гладуване, винаги се консултирайте със здравен специалист, за да сте сигурни, че този метод е подходящ за вашата индивидуална ситуация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.