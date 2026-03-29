Инсулт, който се случва по време на сън, често наричан „инсулт при събуждане“ представлява 14%-25% от всички инсулти, при които симптомите се забелязват едва след събуждане. Това означава, че средно всеки пети инсулт се случва по време на сън.

Честите признаци включват едностранна слабост, увисване на лицето, объркване и затруднено говорене.

Инсултите след събуждане технически не се различават от другите инсулти. Те обаче могат да бъдат по-опасни, защото лечението се забавя, докато спите.

Как да разбера дали съм получил инсулт на сън?

Когато някой получи инсулт насън, неврологичните симптоми се появяват след събуждане. Някои от тези непосредствени симптоми могат да включват:

Изтръпване или парализа от едната страна на тялото, особено в ръката, крака или лицето

Затруднен говор или неясен говор

Затруднено разбиране на другите

Объркване или дезориентация

Замъглено, почерняло или двойно виждане

Затруднено ходене или загуба на равновесие

Силно и внезапно главоболие

Гадене, повръщане или световъртеж

Гърчове или загуба на съзнание

Рядко ли се случва да получите инсулт по време на сън?

Да получите инсулт по време на сън може да не е толкова рядко, колкото си мислите. Всъщност, няколко проучвания са установили, че инсултите след събуждане може да са причина за над една четвърт от всички случаи на инсулт – ако не и повече.

Проучване от 2019 г. изследва връзката между обструктивната сънна апнея и резултатите от инсулт при хора, които са имали както инсулти след събуждане, така и такива без събуждане. В това проучване инсултите след събуждане представляват приблизително 1/3 от всички включени случаи на инсулт.



В друго по-голямо проучване от 2022 година, изследователите анализират разпространението на инсулти след събуждане и инсулти с неизвестно начало при над 60 300 пациенти. Резултатите от проучването показват, че приблизително 19% са инсулти след събуждане – като други 18,4% нямат известно време на начало.

Причини и рискови фактори за инсулт по време на сън

Инсултът се причинява от нарушено кръвоснабдяване към мозъка, причинен от запушване (исхемичен инсулт) или кървене (хеморагичен инсулт).

Често срещани рискови фактори за инсулт включват:

Диабет

Високо кръвно налягане

Сърдечно заболяване или сърдечна недостатъчност

Предсърдно мъждене

Бременност

Хормонални противозачатъчни хапчета

Вътречерепно заболяване

Висок холестерол

Сърповидно-клетъчна анемия

Мозъчна аневризма

Вродени сърдечни дефекти

Липса на упражнения

Някои автоимунни заболявания и инфекции

Рак

Предишен инсулт или преходна исхемична атака

Причините за инсулти по време на събуждане са подобни на другите инсулти, но някои фактори могат да увеличат риска от инсулт по време на сън.

Възраст

Рискът от инсулт се увеличава с възрастта, но има ограничени доказателства за това как възрастта влияе върху риска от инсулт след събуждане.

Голямо проучване установява, че средната възраст за инсулт при събуждане е 72 години, в сравнение със 70 години за други видове инсулти. По-малко проучване обаче показва, че оцелелите след инсулт на сън са по-млади от тези, които получават инсулти в будно състояние.

Нарушения на съня

Ролята на нарушенията на съня при причиняване или увеличаване на риска от инсулт след събуждане не е добре разбрана, но е активна област на изследване.

Друго проучване от 2020 г. установява, че обструктивната сънна апнея е рисков фактор за инсулти, но тя не е повече или по-малко свързана с инсулти „при събуждане“, отколкото с инсулти в будно състояние.

Липиден профил

Високият холестерол е рисков фактор за инсулт. Някои изследвания показват, че оцелелите от инсулт при събуждане имат значително по-лош липиден профил от оцелелите от инсулт без събуждане.

Кръвно налягане

Хипертонията (високо кръвно налягане) е рисков фактор за инсулти като цяло. Изследванията установяват, че хипертонията е свързана с повишен риск от мозъчен инфаркт по време на сън.

Пушене

Тютюнопушенето увеличава риска от инсулт. По-специално, тютюнопушенето може да увеличи риска от вътремозъчен кръвоизлив , вид инсулт по време на сън.

Как се лекува инсулт, получен на сън

Има някои неща, които трябва да се имат предвид при лечението на инсулт при събуждане, в сравнение с инсулт с т.нар. известно време на начало.

Тъй като времето на настъпване на инсулта е неизвестно, оцелелите след инсулт при събуждане често не отговарят на условията за лечение с реперфузионна терапия (tPA). Това е високоефективно лечение за възстановяване на кръвоснабдяването към мозъка през запушени артерии, но то трябва да започне в рамките на 4,5 часа след инсулта.

Тъй като хората с инсулт след събуждане не могат да се възползват от такъв вид терапия, резултатите им може да са по-лоши.

Диагностичните методи, като компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, следователно са важна част от лечението на инсулт след събуждане.

Все по-често експертите настояват за използването на невроизобразяващи методи, за да се определи времето на настъпване на инсулта, с цел включване на повече оцелели от инсулт в реперфузионно лечение.

След като човекът е медицински стабилен, лечението на инсулт, получен на сън, е подобно на лечението на всеки друг вид инсулт. Физиотерапията, трудовата терапията и логопедията трябва да започнат в рамките на 24 часа и да продължат интензивно с план, ориентиран към пациента.

Инсултът по време на сън, известен като инсулт при събуждане, описва вид инсулт, който се случва, докато човек спи. Според проучвания около 20% от всички исхемични инсулти са инсулти при събуждане, въпреки че тази цифра може да е дори по-висока.

Ако вие или някой ваш близък е проявил симптоми на инсулт, особено веднага след събуждане, е важно да потърсите помощ или да се обадите на 112 възможно най-бързо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

