Въпреки напредъка в медицината, инсултът остава втората водеща причина за смърт в Европа, а България продължава да заема едно от челните места в ЕС по смъртност от мозъчно-съдови заболявания.
Според данни на НСИ за 2024 г., заболяванията на кръвообращението, включително инсулта, съставляват 60.7% от всички смъртни случаи в страната. Нови технологични решения обаче обещават промяна в тази тревожна статистика.
Мащабно клинично изследване, публикувано в авторитетното медицинско списание The BMJ, установява как система за подпомагане на клинични решения (CDSS), базирана на изкуствен интелект, може значително да подобри грижата при исхемичен инсулт и да намали риска от повторни съдови инциденти с 27%.
Защо инсултът е толкова сериозен проблем в България?
България се изправя пред драматични предизвикателства в борбата с мозъчно-съдовите заболявания:
- Специфичната смъртност от инсулт достига приблизително 382.9 на 100 000 души население
- Регионалните различия са огромни, най-висока е смъртността в Северозападна и Централна Северна България
- Съществува огромна пропаст между Източна и Западна Европа, в страни като България и Латвия нивата на смъртност от мозъчно-съдови заболявания са до 7-8 пъти по-високи, отколкото във Франция или Нидерландия
- Поради застаряването на населението, абсолютният брой на хората, преживели инсулт, продължава да се увеличава
Европейският съюз е поставил амбициозна цел за 2030 г., 90% от пациентите да бъдат лекувани в специализирани инсултни центрове (Stroke Units). Към 2025 г. обаче много страни, включително България, все още имат значителни пропуски в рехабилитацията и проследяването след изписване.
Как работи AI системата за превенция на повторен инсулт?
Изследването, проведено в 77 болници в Китай с участието на над 21 000 пациенти с остър исхемичен инсулт, демонстрира впечатляващи резултати от използването на CDSS, базирана на изкуствен интелект.
Според д-р Кристофър Йи, съдов хирург в MemorialCare Orange Coast Medical Center, който коментира проучването: "Това е първото изследване от рода си, което използва AI за грижа при инсулт, не само като диагностичен инструмент, но като средство, което може да подобри качеството на грижата и да намали повторните съдови инциденти."
Системата комбинира няколко ключови функции:
- AI диагностика на изображения – анализира мозъчни сканирания за класифициране на причините за инсулт
- Персонализирани препоръки – генерира индивидуални планове за лечение, базирани на възраст, медицинска история и начин на живот на пациента
- Интеграция с електронни здравни досиета – работи безпроблемно с болничните информационни системи
- Напомняния в реално време – изпраща подкани на лекарите за необходими изследвания и процедури
- Алгоритми за лечение на инсулт, базирани на най-новите медицински насоки
27% намаление на повторните инциденти
Данните от проучване на The BMJ показват значителни подобрения в грижата и изходите при пациентите:
След 3 месеца:
- Само 2.9% от пациентите, лекувани с AI подкрепа, са имали нов съдов инцидент (инсулт, инфаркт или свързана смърт)
- В контролната група процентът е 3.9% – което представлява 26% относително намаление
След 12 месеца:
- 4% от пациентите с AI подкрепа са имали повторен инцидент
- В контролната група – 5.5%, което означава 27% редукция на риска
Качеството на болничната помощ също се подобри значително:
- Резултатите от качеството на грижата достигнаха 91.4% при AI групата спрямо 89.8% при стандартната грижа
- Значително се подобри употребата на двойна антиагрегантна терапия, антикоагулация при предсърдно мъждене, скрининг за дисфагия и профилактика на дълбока венозна тромбоза
Д-р Йи обяснява клиничната значимост: "Това не са тривиални метрики – те са пряко свързани с вторичната превенция и избягването на усложнения. Фактът, че повторните съдови инциденти паднаха от 3.9% на 2.9% за 3 месеца прави подобренията в качеството клинично реални, а не само козметични."
Предизвикателства и бъдещ потенциал
Въпреки обещаващите резултати, изследователите отбелязват няколко предизвикателства при внедряването на дигитални технологии в медицината:
- Интеграция с работния процес – системата изисква инфраструктура и организационен ангажимент
- Стандартизация на образната диагностика – необходима е унификация между различните болници
- Техническа поддръжка – изисква се обучение на медицинския персонал
- Приемане от клиницистите – лекарите трябва да имат доверие в препоръките на системата
Според д-р Йи: "Следващото предизвикателство не е да докажем, че AI може да помогне, а да го направим преносим, обясним, достъпен и лесен за доверие в различни медицински среди."
Изследователите подчертават, че медицинският софтуер за лекари може да бъде особено полезен в условия с ограничени ресурси.
Управлението на здравни данни чрез интегрирани AI системи може да помогне на болниците да:
- Подобрят качеството на грижата при остър инсулт
- Намалят риска от повторни съдови инциденти
- Оптимизират разпределението на ограничените ресурси
- Постигнат европейските стандарти за лечение в инсултни центрове
Мащабното изследване на над 21 000 пациенти демонстрира, че системите за подпомагане на клинични решения, базирани на изкуствен интелект, не са просто теоретична концепция, а реално работещо решение за подобряване на грижата при инсулт и превенция на съдови инциденти.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Medical News Today (2026). "AI-инструмент за инсулт, свързан с подобрени резултати при пациенти в мащабно клинично изследване".
- MemorialCare (2026). Д-р Кристофър Е. Йи – съдов хирург
The BMJ (2026). "Ефективност на система за подпомагане на клинични решения, базирана на изкуствен интелект, при остър исхемичен инсулт: рандомизирано контролирано изследване"
Stroke Alliance for Europe (SAP-E) (2026). "Стратегически план за действие срещу инсулта в Европа 2030"