Въпреки напредъка в медицината, инсултът остава втората водеща причина за смърт в Европа, а България продължава да заема едно от челните места в ЕС по смъртност от мозъчно-съдови заболявания.

Според данни на НСИ за 2024 г., заболяванията на кръвообращението, включително инсулта, съставляват 60.7% от всички смъртни случаи в страната. Нови технологични решения обаче обещават промяна в тази тревожна статистика.

Снимка: Canva

Мащабно клинично изследване, публикувано в авторитетното медицинско списание The BMJ, установява как система за подпомагане на клинични решения (CDSS), базирана на изкуствен интелект, може значително да подобри грижата при исхемичен инсулт и да намали риска от повторни съдови инциденти с 27%.

Защо инсултът е толкова сериозен проблем в България?

България се изправя пред драматични предизвикателства в борбата с мозъчно-съдовите заболявания:

Специфичната смъртност от инсулт достига приблизително 382.9 на 100 000 души население

Регионалните различия са огромни, най-висока е смъртността в Северозападна и Централна Северна България

Съществува огромна пропаст между Източна и Западна Европа, в страни като България и Латвия нивата на смъртност от мозъчно-съдови заболявания са до 7-8 пъти по-високи , отколкото във Франция или Нидерландия

Поради застаряването на населението, абсолютният брой на хората, преживели инсулт , продължава да се увеличава

Снимка: Canva

Европейският съюз е поставил амбициозна цел за 2030 г., 90% от пациентите да бъдат лекувани в специализирани инсултни центрове (Stroke Units). Към 2025 г. обаче много страни, включително България, все още имат значителни пропуски в рехабилитацията и проследяването след изписване.

Как работи AI системата за превенция на повторен инсулт?

Изследването, проведено в 77 болници в Китай с участието на над 21 000 пациенти с остър исхемичен инсулт, демонстрира впечатляващи резултати от използването на CDSS, базирана на изкуствен интелект.

Според д-р Кристофър Йи, съдов хирург в MemorialCare Orange Coast Medical Center, който коментира проучването: "Това е първото изследване от рода си, което използва AI за грижа при инсулт, не само като диагностичен инструмент, но като средство, което може да подобри качеството на грижата и да намали повторните съдови инциденти."

Снимка: Canva

Системата комбинира няколко ключови функции:

AI диагностика на изображения – анализира мозъчни сканирания за класифициране на причините за инсулт

Персонализирани препоръки – генерира индивидуални планове за лечение, базирани на възраст, медицинска история и начин на живот на пациента

Интеграция с електронни здравни досиета – работи безпроблемно с болничните информационни системи

Напомняния в реално време – изпраща подкани на лекарите за необходими изследвания и процедури

Алгоритми за лечение на инсулт , базирани на най-новите медицински насоки

27% намаление на повторните инциденти

Данните от проучване на The BMJ показват значителни подобрения в грижата и изходите при пациентите:

След 3 месеца:

Само 2.9% от пациентите , лекувани с AI подкрепа, са имали нов съдов инцидент (инсулт, инфаркт или свързана смърт)

В контролната група процентът е 3.9% – което представлява 26% относително намаление

Снимка: Canva

След 12 месеца:

4% от пациентите с AI подкрепа са имали повторен инцидент

В контролната група – 5.5% , което означава 27% редукция на риска

Качеството на болничната помощ също се подобри значително:

Резултатите от качеството на грижата достигнаха 91.4% при AI групата спрямо 89.8% при стандартната грижа

Значително се подобри употребата на двойна антиагрегантна терапия, антикоагулация при предсърдно мъждене, скрининг за дисфагия и профилактика на дълбока венозна тромбоза

Д-р Йи обяснява клиничната значимост: "Това не са тривиални метрики – те са пряко свързани с вторичната превенция и избягването на усложнения. Фактът, че повторните съдови инциденти паднаха от 3.9% на 2.9% за 3 месеца прави подобренията в качеството клинично реални, а не само козметични."

Предизвикателства и бъдещ потенциал

Въпреки обещаващите резултати, изследователите отбелязват няколко предизвикателства при внедряването на дигитални технологии в медицината:

Интеграция с работния процес – системата изисква инфраструктура и организационен ангажимент

Стандартизация на образната диагностика – необходима е унификация между различните болници

Техническа поддръжка – изисква се обучение на медицинския персонал

Приемане от клиницистите – лекарите трябва да имат доверие в препоръките на системата

Според д-р Йи: "Следващото предизвикателство не е да докажем, че AI може да помогне, а да го направим преносим, обясним, достъпен и лесен за доверие в различни медицински среди."

Изследователите подчертават, че медицинският софтуер за лекари може да бъде особено полезен в условия с ограничени ресурси.

Управлението на здравни данни чрез интегрирани AI системи може да помогне на болниците да:

Подобрят качеството на грижата при остър инсулт

Намалят риска от повторни съдови инциденти

Оптимизират разпределението на ограничените ресурси

Постигнат европейските стандарти за лечение в инсултни центрове

Мащабното изследване на над 21 000 пациенти демонстрира, че системите за подпомагане на клинични решения, базирани на изкуствен интелект, не са просто теоретична концепция, а реално работещо решение за подобряване на грижата при инсулт и превенция на съдови инциденти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници