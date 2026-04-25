Всяка година, в последната сряда на април, светът отбелязва Световния ден за информираност за шума – тема, която често подценяваме. Шумът е навсякъде – в уличния трафик, в сирените, в строителството, в телевизията, в телефона, в разговорите, дори в повишения тон и крясъците помежду ни, които понякога приемаме за нормални.

Но най-новата наука показва, че шумът не е просто звук, а фактор, който променя начина, по който мозъкът функционира. Хроничното излагане на шум е рисков фактор за психичното здраве, свързан с тревожност, стрес и депресивни симптоми. Той активизира неврохормонални системи, които влияят върху настроението, вниманието, кръвното налягане и когнитивните процеси.

Темата коментираме заедно с д-р Иван Йорданов, завеждащ отделение по УНГ. Има над 25 години опит в оториноларингологията. Работил е в 2 университетски болници в Лондон – James Cook и Whipps Cross. Специализирал е лицево-пластична хирургия на глава и шия в САЩ и Италия.

Как шумът влияе върху организма?

Още при нива над 50-55 децибела (обикновен градски шум) рискът за сърдечно-съдови заболявания започва да нараства и с всеки допълнителни 10 децибела този риск се увеличава с около 5-8 процента.

Всяка година около 48 000 случая именно на сърдечно-съдови заболявания и над 12 000 преждевременни смъртни случаи в Европа се свързват с продължителното излагане на шум. Шумът активира стресовата система – кортизолът се покачва, адреналинът се включва, сърцето ускорява, а съдовете се свиват.

Това не е просто звук – това е биохимична реакция, която тялото преживява като заплаха. Най-опасен е шумът през нощта – той разбива съня, повишава кръвното налягане и усилва оксидативния стрес – процес, който уврежда съдовете и ускорява атеросклерозата. Но най-тихото поражение е в мозъка – шумът намалява концентрацията, повишава тревожността и променя когнитивните функции.

Дори природата реагира – птиците променят песните си, животните губят ориентация, екосистемите се разстройват. Истината е, че шумът не е просто фон, а хроничен стрес, който тялото никога не игнорира. И ако не създадеш тишина около себе си – шумът ще създаде болест вътре в теб.

Какви са причините за шум в ушите и дрезгав глас?

„Причините за шум в ушите могат да бъдат инфекциозни. Най-честият причинител на увреждането на слуховия нерв е грипът“, коментира д-р Иван Йорданов. Това е така, защото грипът атакува предимно малките кръвоносни съдове, което води до настъпване на клетъчна смърт.

Звуковите и механичните травми, както и повишеното кръвно налягане (артериална хипертония), също могат да причинят шум в ушите.

„Причините за дрезгав глас могат да бъдат много, но най-често са злокачествени и закъснялата диагностика води до сериозни проблеми“, коментира д-р Йорданов.

И допълва: „Когато имате дрезгав глас повече от 10 дни, отидете на лекар“. Това е особено ценен съвет за пушачите, при които появата на дрезгав глас е симптом, изискващ незабавно посещение на лекарския кабинет. Причините за дрезгав глас могат да бъдат и доброкачествени като полипи или хемангиоми.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.