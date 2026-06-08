Интересът към медицинските гъби и микотерапията нараства устойчиво през последните години, според данни на световния пазар за функционални гъби, той се очаква да достигне над 34 млрд. долара до 2028 г.

Все повече хора търсят информация за потенциалните им ползи за имунната система, противовъзпалителното им действие и мястото им в съвременната медицина.

Д-р Диана Дякова е акушер-гинеколог и микотерапевт, председател на Общество по лекарствените гъби в България. Тя изнася лекции по темата в България и чужбина и обменя опит с водещи експерти в областта.

Д-р Дякова беше лектор на тема „Натурална медицина с фокус микотерапия" на събитието „Как да живем до 100" на Дарик радио, на което svetatnazdraveto.bg беше медиен партньор.

В „Подкаст за здраве" тя отговаря на ключови въпроси за приложението и действието на медицинските гъби.

Какво представлява микотерапията и как действа?

„Микотерапията е науката за приложението и действието на медицинските гъби. Тя е дългогодишна, древна част от културите на много страни", обяснява д-р Дякова.

Това, което прави медицинските гъби уникални, е съдържанието на биоактивни съставки в плодното тяло. „Плодните тела на медицинските гъби имат уникални полизахариди и най-вече бета глюкани", уточнява специалистът. Те участват в процесите на имуномодулация, имат антиоксидативен и адаптогенен ефект.

Какви са доказаните ползи от приложението на медицински гъби?

„Доста хора се заблуждават, че медицинските гъби са единствено имуностимулатори. Те са имуномодулатори, модулират имунния отговор спрямо нуждите на организма. Поради тази причина са подходящи при компрометиран имунитет, но и при автоимунни заболявания, при които имаме свръхекспресия на имунитета", коментира д-р Дякова.

Снимка: bTV Media Group

Като разпространен мит тя посочва и схващането, че медицинските гъби имат токсично влияние върху черния дроб. Редица изследвания разглеждат потенциала на някои видове да оказват благоприятен ефект върху организма чрез съдържащите се биоактивни вещества. Както при всички хранителни добавки, е важно те да се приемат разумно, с гарантиран произход, а при наличие на чернодробно заболяване или прием на медикаменти, след консултация с лекар.

Как да изберем качествен продукт от медицински гъби?

„Когато избирате продукти, избирайте от плодното тяло. Повечето продукти в търговската мрежа са от мицели и спори", съветва д-р Дякова. „Мицелите и спорите нямат въздействието, което имат екстрактите от плодното тяло."

Въпреки по-високата цена, продуктите от плодното тяло носят повече ползи, а качеството им е по-високо. Важен критерий е и стандартизацията на екстрактите, съдържанието на активни вещества като бета глюкани може значително да варира между отделните продукти. Качествените добавки посочват ясно концентрацията на биоактивните съединения, това е ключов показател за ефективността им.

Медицинските гъби предлагат реален терапевтичен потенциал, но правилният избор на продукт и информираният подход към употребата им са от решаващо значение. В пълното интервю д-р Диана Дякова отговаря и на въпроси за конкретни видове гъби, дози и противопоказания.

Гледайте целия разговор с д-р Дякова пред Мартин Киряков във видеото: