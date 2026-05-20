На 28 май в София водещи лекари, диетолози, генетици и психотерапевти ще отговорят на въпросите, които касаят милиони българи, от затлъстяването и сърдечно-съдовите заболявания, през безплодието и менталното здраве, до косопада и сексуалните дисфункции.

Средната продължителност на живота в България е около 75 години, близо 6 години под средната за ЕС (по данни на Евростат). Още по-тревожна е разликата в т.нар. Healthspan, годините, прекарани в добро здраве. Българите боледуват средно с над 15 години преди да починат. Това означава, че значителна част от живота след 60-годишна възраст преминава в борба с хронични заболявания, които в много случаи могат да бъдат предотвратени.

Именно върху тази пропаст между „да живеем дълго" и „да живеем добре" поставя фокус третото издание на конференцията „Как да живеем до 100" на Дарик радио, която ще се проведе на 28 май 2026 г. в зала „Витоша" на Интер Експо Център.

Затлъстяването и метаболитният синдром, тихата епидемия

По данни на Министерството на здравеопазването и СЗО, над 55% от българите са с наднормено тегло, а близо 25%, с диагностицирано затлъстяване. Захарният диабет тип 2 засяга повече от 500 000 души у нас, а реалният брой се смята за значително по-висок поради недиагностицирани случаи. Метаболитният синдром стои в основата на инфарктите, инсултите и редица онкологични заболявания.

На тези въпроси ще отговори Дерйа Хюсеин Кандиларов, регистриран клиничен диетолог (HCPC) с опит в Университетската болница „Кралица Елизабет" в Глазгоу. Тя ще представи научно обоснован поглед върху новите медикаменти от групата на GLP-1 агонистите (като semaglutide и tirzepatide), кои пациенти са подходящи за тях, какви са рисковете и защо без промяна в храненето резултатите не са устойчиви.

Д-р Енджи Касабие, longevity expert, чиито клиенти включват холивудски имена и представители на кралски фамилии, ще обясни как храненето влияе върху биологичната възраст и кои са реалните, работещи стратегии за aging well – а не маркетинговите обещания.

Адриана Цончева ще се фокусира върху ролята на минералната вода в обмяната на веществата, тема, която често остава пренебрегната за сметка на скъпи добавки.

Сърдечно-съдови заболявания са водеща причина за смърт

Сърдечно-съдовите заболявания са причина за близо 60% от всички смъртни случаи в България, един от най-високите показатели в ЕС. По данни на Националния център по обществено здраве, всяка година у нас се регистрират над 20 000 инфаркта.

Д-р Иван Томов, специалист по вътрешни болести с 20-годишен международен опит, ще представи практически подход в темата „Кодът на дълголетието: измери, разбери, оптимизирай", кои са показателите, които всеки човек над 40 г. трябва да следи, как се чете рисковият профил и кои интервенции реално работят.

Безплодието и репродуктивните проблеми засягат всяка седма двойка

Около 15% от двойките в България срещат проблеми със зачеването. Броят на инвитро процедурите расте всяка година, но успеваемостта остава между 30 и 40%. Повтарящите се аборти и неуспешните репродуктивни процедури са сред най-тежките емоционални и медицински предизвикателства за съвременните семейства.

Д-р Димитър Цветков, гинеколог с опит в Словения и специализация по ендоскопска и регенеративна медицина, ще отговори на въпроси за съвременните възможности при повтарящи се аборти, неуспешно инвитро и холистичния подход към репродукцията.

Боряна Герасимова ще покаже как генетичното тестване може да предупреди жените за повишен риск от рак на гърдата, яйчниците, остеопороза или ранна менопауза – и как тази информация се превръща в конкретен план за действие, а не в повод за тревога.

Сексуалното здраве, темата, за която българите мълчат

Според клинични данни, еректилна дисфункция засяга между 30 и 50% от мъжете над 40 години, а нарушенията в либидото при жените, над една трета от жените в средна и зряла възраст. Темата остава табу, което води до късно търсене на помощ и влошаване на партньорските отношения.

Доц. д-р Румен Бостанджиев, с над 40 години опит като сексолог и психотерапевт, ще говори откровено за тези проблеми и за това кога медицинският и кога психологическият подход дава резултат. Автор е на „Свободни в леглото" и „Въведение в сексологията".

Менталното здраве и постковид синдром

Депресията и тревожните разстройства са нараснали с над 25% в България след пандемията, по данни на СЗО. Все повече хора посягат към антидепресанти, а броят на самоубийствата сред мъжете в активна възраст остава тревожно висок.

Иво Величков, психотерапевт и председател на Българската асоциация по хипноза, ще представи практически инструменти за справяне с хроничния стрес, прегаряне и проблеми в отношенията. Подходът му съчетава психотерапия с дихателни практики и източни философии.

Д-р Даниела Петрова, клиничен токсиколог и автор на 12 патента, ще представи научните си изследвания върху Lactobacillus bulgaricus DWT1 като психобиотик, с данни от български антарктически експедиции и приложение при постковид синдром, който засяга стотици хиляди българи с хронична умора, „мозъчна мъгла" и депресивни състояния.

Косопадът не е козметичен, а здравословен проблем

Около 50% от мъжете и 40% от жените изпитват осезаем косопад до 50-годишна възраст. При жените той често е първият видим сигнал за хормонален дисбаланс, дефицит на желязо, проблеми с щитовидната жлеза или стрес.

Радина Кръстева, създател на първата българска методология Косология, ще обясни защо косата трябва да се разглежда като биомаркер на вътрешното здраве и кога косопадът изисква не фризьорска, а медицинска намеса.

Кожата и реалните граници на естетичната медицина

Пазарът на естетични процедури в България расте с над 15% годишно, но заедно с него нарастват и усложненията от непрофесионални интервенции. Д-р Радина Денкова ще постави темата на нивото, на което тя реално стои в съвременната медицина, пресечната точка между дерматология, дълголетие и системно здраве, а не моментен козметичен ефект.

Натурална медицина, какво работи и какво не

При онкологични пациенти над 60% използват някаква форма на комплементарна медицина паралелно с конвенционалното лечение, често без знанието на лекуващия лекар. Това носи рискове от взаимодействия и пропуснати диагнози.

Д-р Диана Дякова, акушер-гинеколог с 25 години опит и председател на „Общество по лекарствените гъби България", ще представи микотерапията, кои гъби имат научно доказан ефект, как се комбинират с класическата терапия и при какви състояния не бива да се използват.

Светла Касабова от „СловоЗдрав" ще говори за билките от позицията на това какво традицията е запазила, какво науката потвърждава и какви са границите на самолечението с растения.

Защо този форум е важен сега

Третото издание на „Как да живеем до 100" се отличава с това, че събира на едно място експерти с реална клинична практика, научни публикации и патенти. За хората, които са изправени пред конкретен здравен проблем, било то наднормено тегло, безплодие, депресия, косопад или хронична умора, форумът предлага достъп до отговори, които иначе биха изисквали месеци чакане за консултации в различни специалности.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

