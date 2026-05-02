Всеки четвърти възрастен в света ще получи инсулт през живота си. А ново мащабно изследване установява неочакван виновник, който дълго време остава в сянката на класическите рискови фактори като високо кръвно налягане и тютюнопушене.

Според експертите от Световната организация по инсулт (World Stroke Organization), факторите на околната среда и преди всичко замърсяването на въздуха и климатичните промени, могат да отговарят за до 37% от глобалното бреме на инсулта. Ето какво показват най-новите данни и кои групи са най-застрашени.

Какво откриват учените за причините за инсулта?

Изследователи, работещи със Световната организация по инсулт, анализират голям брой публикувани проучвания, които изследват връзката между риска от инсулт и промените в околната среда. Резултатите, публикувани в International Journal of Stroke, показват, че все по-нестабилният климат може да повиши както вероятността от инсулт, така и риска от смърт след него.

Сред идентифицираните фактори на околната среда са:

Екстремни температури – топлинни вълни и студови вълни

Резки температурни колебания

Висока влажност и атмосферно налягане

Горски пожари , прашни бури и пясъчни бури

Фини прахови частици и други въздушни замърсители

Как тези фактори водят до инсулт?

Според проф. Анна Ранта, водещ автор на прегледа от Университета Отаго в Нова Зеландия, механизмите са биологично обясними. Високите температури причиняват дехидратация, която „сгъстява“ кръвта и повишава риска от запушване на кръвоносни съдове. Влажността и промените в атмосферното налягане могат да повишат кръвното налягане, един от най-важните фактори за инсулт.

При замърсяването на въздуха механизмът е различен. Експертите обясняват, че фините прахови частици проникват през белите дробове в кръвообращението и причиняват увреждане на кръвоносните съдове. Това може да доведе до запушени или разкъсани мозъчни артерии, с други думи, до инсулт.

Кои са най-уязвимите групи?

Не всички сме еднакво застрашени. Проучването идентифицира няколко групи с повишен риск:

Възрастни хора над 65 години

Хора с метаболитни нарушения (диабет, затлъстяване)

Жители на студени или нископлатежни региони

Хора със съществуващи сърдечно-съдови заболявания

Когато екстремни условия се случват едновременно, например топлинни вълни заедно със суша, или студ с висока влажност, ефектите се сумират и рискът нараства допълнително.

Какво означава това за здравето на мозъка?

Тъй като климатичните промени и замърсяването на въздуха споделят общ източник, изгарянето на изкопаеми горива, Световната организация по инсулт подчертава, че намаляването на емисиите на парникови газове може да допринесе за защитата на здравето на мозъка в глобален мащаб.

Инсултът е третата водеща причина за смърт и инвалидност в света, с 11,9 млн. нови случая само през 2021 г., според Световната здравна организация.

Новите данни показват, че рискът от инсулт вече не е само въпрос на индивидуални навици. Уязвимите групи, възрастните хора, хората с метаболитни нарушения и тези, живеещи в райони с лошо качество на въздуха, трябва да бъдат особено внимателни в дни с екстремни метеорологични явления.

Поддържането на добра хидратация, контролът на кръвното налягане и ограничаването на излагането на замърсен въздух са стъпки, които всеки може да предприеме, за да защити сърдечно-съдовото си здраве и здравето на мозъка си.

