Грижата за зъбите далеч не се изчерпва с красивата усмивка. Все повече научни изследвания доказват, че състоянието на зъбите и венците е пряко свързано със здравето на сърдечно-съдовата система и мозъка. Данни от мащабно проучване сред 6000 души показват, че хората със здрави венци имат до 86% по-нисък риск от инсулт. Редовното използване на зъбен конец пък намалява с 12% вероятността от предсърдно мъждене (сърдечна аритмия).

Темата коментира д-р Иван Горялов, водещ специалист по дентална медицина с над 15-годишен опит, в „Подкаст за здраве“. Той е специализирал в престижната клиника на проф. Уик Александър в Арлингтън, Тексас, и е преминал редица международни обучения в САЩ и Азия в областта на ортодонтията и комплексното лечение на зъбно-челюстни аномалии.

Колко често се срещат кариес и орални заболявания в света?

Оралните заболявания засягат над 3.5 милиарда души по света, което ги прави най-разпространения здравословен проблем. Този мащаб надхвърля общия брой на страдащите от диабет, сърдечно-съдови и онкологични заболявания взети заедно. Според Световната здравна организация основен виновник за развитието на кариес остава консумацията на свободни захари.

„Кариесът не е точно инфекциозно заболяване, а е процес, предизвикан от захарта, която нарушава баланса между „добрите“ и „лошите“ бактерии. Когато този баланс се загуби, в устата става „кисело“, обяснява патологичния процес д-р Иван Горялов.

В тази среда бактериите произвеждат органични киселини, които водят до деминерализация на емайла. Ако процесът продължи, се стига до трайно увреждане на зъба.

Как начинът на живот причинява разваляне на зъбите?

Съвременният начин на живот е водещ фактор за влошеното дентално здраве. Честата консумация на преработени храни и подсладени напитки поддържа постоянна киселинност в устната кухина. Неправилната хигиена на зъбите води до натрупване на плака, която се превръща в устойчив биофилм.

Този биофилм предизвиква хронично възпаление, което засяга не само зъбите, но и венците. Така се развиват гингивит и пародонтит, които чрез кръвния поток могат да отключат системни възпалителни процеси в целия организъм, засягайки сърцето и кръвоносните съдове.

Кои храни са най-опасни за зъбния емайл?

Оказва се, че не само количеството, но и текстурата на храната е от критично значение за превенцията на кариес. Някои продукти остават по зъбната повърхност много по-дълго от други.

„Проучванията показват, че най-лепкавата храна не са карамелите или шоколадите, а всъщност са бисквитите, комбинацията от бяло брашно и захар. Това е субстанция, която се чисти изключително трудно“, предупреждава специалистът.

Д-р Горялов подчертава, че най-застрашени са зоните между зъбите и естествените вдлъбнатини на емайла.

„Най-много са кариесите между зъбите. Затова силно препоръчвам поне 4 пъти в годината да се посещава зъболекар за профилактика“, съветва той.

Каква е правилната техника за миене на зъбите?

Ефективната устна хигиена изисква четката да се поставя под ъгъл 45° спрямо венеца. Препоръчват се нежни, кръгови движения в продължение на минимум две минути. Важно е да не се пропускат вътрешните и дъвкателните повърхности, особено на задните зъби.

Електрическите четки за зъби често осигуряват по-добро отстраняване на плаката поради контролираните движения. Използването на зъбен конец или междузъбни четки остава задължително, тъй като те достигат до зони, където стандартната четка е безсилна.

Инвестицията в оралното здраве е инвестиция в дълголетието на вашето сърце и мозък.

