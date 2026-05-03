Ракът на маточната шийка, който за съжаление все още засяга много жени, се причинява главно от човешкия папиломавирус (HPV). За съвременните решения и новите възможности в тази сфера ще чуем доц. д-р Сара Аройо. Тя е учен и водещ експерт в областта на HPV инфекциите и раковите заболявания.

До какво води инфекцията с HPV?

Инфекцията с човешки папиломавирус или HPV е вирусна инфекция, която се предава предимно по полов път чрез пряк контакт със заразено лице. Това е най-честата полово предавана инфекция в световен мащаб.

Съществуват множество видове HPV, около 40 от които могат да засегнат половите органи, а най-малко 14 от тях, класифицирани като „високорискови“, могат да станат причина за отключване на рак. Ракът на маточната шийка например се причинява главно от HPV инфекция.

„Те са свързани, защото инфекцията засяга клетките на маточната шийка. В много от случаите на HPV инфекции тялото може да се справи само и често те отшумяват, без да доведат до различни видове усложнения както при жените, така и при мъжете.

Но понякога вирусът остава в организма и може да започне да предизвиква промени в клетките, наречени премалигнени лезии, преканцерози или просто предракови образувания. Ако не ги изследваме и третираме, те могат да доведат до рак“, заявява доц. Сара Аройо.

Възможно ли е да се предпазим?

„Цервикалният рак е напълно предотвратим. Имаме инструментите за това. Според СЗО това са ваксинацията и скринингът. Никой не би трябвало да умира от цервикален рак. Ваксините са с над 90% ефективност.

По тази причина в Швеция наблюдаваме, че при кохортите, които са били ваксинирани в училище, с 90%-обхват, има спад на HPV 16 и 18 с близо 98-99%. Може да се каже, че вече не срещаме тези типове и говорим за тяхното елиминиране, така че ваксините са много ефективни“, категорична е доц. Аройо.

Ролята на скрининга е ключова. Той се развива изключително много през последните години. Освен това днес говорим за така наречения „self-sampling” или самостоятелно вземане на проба.

„Този метод е, когато получиш пакет за вземане на проба, който можеш да използваш насаме там, където прецениш. В Швеция получаваш този комплект у дома, взимаш пробата и после безплатно я даваш на лаборатория за изследване, а след това получаваш резултатите“, обяснява експертът.

Каква е ролята на новите технологии в диагностиката?

„Да вземем например изкуствения интелект. С него мнозина разглеждат колпоскопични или цитологични изображения и се опитват да предположат кои случаи ще прогресират, да речем. Понякога изобщо не е лесно и може да бъде субективно.

Изкуственият интелект се използва и при регистрите, за да се вземе информацията за дамите и да се направи опит да се открие модел или поне ориентир за това при кои жени може да се стигне до рак на маточната шийка, защото инфекцията сама по себе си не гарантира развитието на карцином“, казва доц. Аройо.

И добавя: „Само 10-11% прогресират и проследяваме точно тях. При 90% от HPV позитивните случаи няма развитие на рак и това е наистина много.

При генното секвениране е почти същото. Кои биомаркери можем да открием, освен тестването за HPV, които да ни насочат при кои дами ще има ракова прогресия и при кои не. Защото определено има разлика. Дали тези помощни средства могат наистина да ни помогнат в навигирането из тази материя, е въпросът за 1 милион долара“.

