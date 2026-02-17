Ракът на маточната шийка е едно от малкото онкологични заболявания, при което ранното откриване може радикално да промени изхода.
При диагноза в първи стадий, преживяемостта достига 92%. При четвърти стадий тя пада до около 17%. Разликата между тези две числа е навременната диагностика.
Научите какво означава всеки от четирите стадия на рак на маточната шийка, кои са характерните симптоми, какви са методите на лечение и каква е прогнозата за преживяемост.
Какво е рак на маточната шийка и как се стадира?
Ракът на маточната шийка е злокачествено заболяване, което започва в маточната шийка – малкото свързващо звено между матката и влагалището. В миналото това заболяване е отнемало значително повече животи. Днес, благодарение на редовните гинекологични прегледи, цитонамазката (Пап тест) и изследванията за HPV вирус, то се открива все по-рано.
Според данни на Американското онкологично дружество, около 0,6% от жените ще получат тази диагноза в живота си. Стадирането се извършва според системата на Международната федерация по гинекология и акушерство (FIGO) и обхваща четири основни стадия, базирани на размера на тумора и степента на разпространение.
Важно: Преди истинските стадии понякога се говори и за „стадий 0" (карцином ин ситу), предракова промяна, която изисква лечение, но все още не е рак
Стадий 1 рак на маточната шийка: Локализирано заболяване
При стадий 1 рак на маточната шийка туморът е ограничен само в шийката на матката и не се е разпространил до лимфните възли или отдалечени органи. Повечето жени с тази диагноза нямат никакви симптоми, което прави редовните прегледи особено важни.
Петгодишната преживяемост при стадий 1 е около 92%, изключително насърчаваща прогноза.
Стадий 1А
Туморът е видим единствено под микроскоп:
- 1А1: дълбочина под 3 мм
- 1А2: дълбочина между 3 и 5 мм
При жени, желаещи да запазят фертилитета си, стандартното лечение е конизация, отстраняване на конусовидна тъкан от шийката на матката. Ако ръбовете на отстранената тъкан са чисти от ракови клетки, допълнително лечение не е необходимо, но е задължително редовно проследяване.
При по-напреднало разпространение в кръвоносните или лимфни съдове може да се пристъпи към радикална трахелектомия, отстраняване на по-голямата част от маточната шийка при запазена матка. Запазването на фертилитета при рак в ранен стадий е постижима цел.
Стадий 1Б
Туморът е по-голям и видим с невъоръжено око:
- 1Б1: до 2 см
- 1Б2: между 2 и 4 см
- 1Б3: над 4 см
Лечението при стадий 1Б може да включва радикална хистеректомия (отстраняване на матката и шийката), лъчетерапия и химиотерапия (химиолъчелечение) или комбинация от двете, в зависимост от разпространението и желанието на пациентката да запази фертилитета.
Стадий 2 рак на маточната шийка: Излизане извън шийката
При стадий 2 рак на маточната шийка туморът е преминал границите на шийката и матката, но все още не е достигнал лимфните възли в таза, стените на таза или долната трета на влагалището.
Петгодишната преживяемост при стадий 2 е около 61%.
Характерни симптоми на рак на маточната шийка при стадий 2:
- Кървене след полов акт
- Болка по време на интимност
- Тазова болка
- Кървене след менопауза
- Петнисто кървене между менструациите
- По-обилни или продължителни менструации
- Вагинален секрет, понякога с примес на кръв
Лечение на рак на маточната шийка при стадий 2
Стадий 2А се лекува предимно хирургично, радикална хистеректомия с отстраняване на лимфни възли, последвана при необходимост от химиолъчелечение.
Стадий 2Б (т.нар. локално авансирал рак) се третира основно с комбинация от химиотерапия и лъчетерапия – включително външно лъчелечение и брахитерапия (вътрешно облъчване).
Стадий 3 рак на маточната шийка: Разпространение в таза
Стадий 3 рак на маточната шийка означава, че туморът е достигнал долната трета на влагалището или стените на таза. Може да са засегнати и регионалните лимфни възли.
Симптоми при стадий 3:
- Затруднено уриниране или изхождане
- Оток на краката
- Кръв в урината
- Болки в гърба
- Необяснима загуба на тегло
- Болезнен полов акт
В напреднали случаи туморът може да притисне уретерите и да причини хидронефроза, задържане на урина в бъбреците.
Петгодишната преживяемост е около 35% за стадий 3А и 32% за стадий 3Б. Стадий 3В и 3C се характеризират с разпространение в тазовите и пара-аортните лимфни възли.
Стандартното лечение за всички подстадии на стадий 3 е химиолъчелечение, комбинация от химиотерапия, външно лъчелечение и брахитерапия.
Стадий 4 рак на маточната шийка: Метастатично заболяване
Стадий 4 е най-напредналият стадий на рак на маточната шийка. При него са налице метастази при рак на маточната шийка – ракови клетки са достигнали съседни (пикочен мехур, ректум) или отдалечени органи (черен дроб, бели дробове, кости).
Петгодишната преживяемост при стадий 4 е около 17%, но е важно да се подчертае, че тези данни са статистически оценки и не определят индивидуалната прогноза.
Симптоми при стадий 4:
- Силна умора и слабост
- Болки в костите или фрактури
- Затруднено дишане
- Вагинална фистула
- Кашляне с кръв
Лечение при стадий 4
- Стадий 4А: Химиолъчелечение – основен метод на лечение
- Стадий 4Б: Не се счита за напълно лечим, но се прилагат лъчетерапия, химиотерапия, таргетна терапия (насочена към специфични протеини на раковите клетки) и имунотерапия (укрепване на имунната система за борба с рака)
При стадий 4Б голяма роля играе и палиативната грижа, лечение, насочено към облекчаване на болката и поддържане на качеството на живот.
Рецидив на рак на маточната шийка и живот с диагнозата
Рецидивът на рак на маточната шийка, връщането на болестта след лечение, е включен в стадий 4 и изисква индивидуален терапевтичен подход.
Независимо от стадия, след приключване на лечението е необходимо редовно проследяване. Страничните ефекти от лечението могат да включват гадене, умора, ранна менопауза и промени в менструалния цикъл.
Важно е да се знае, че тютюнопушенето увеличава риска от рак на маточната шийка. Ако пушите, отказването от цигарите е сред най-важните стъпки за защита на здравето ви.
Подкрепата на близки и онкологични групи за взаимопомощ може да играе решаваща роля. В България Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания предлага ресурси и общност за хора, живеещи с ракова диагноза.
Стадиите на рак на маточната шийка определят пътя на лечение и прогнозата за всяка пациентка. Ключовото послание е едно: колкото по-рано се открие болестта, толкова по-добри са шансовете. Редовната цитонамазка, изследването за HPV вирус и навременната консултация с гинеколог при необичайни симптоми са най-надеждните инструменти за ранна диагностика на рак на маточната шийка. Ако вие или ваш близък сте изправени пред тази диагноза, обсъждането на всички налични варианти с онкологичен екип е първата и най-важна стъпка.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
