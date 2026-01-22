HPV е отговорен за 5% от всички ракови заболявания в света, засягайки както жени, така и мъже.В България 80% от жените и мъжете се заразяват с HPV, независимо от броя на партньорите.

Данните за страната сочат, че всяка година ракът на маточната шийка е причина за смърт при 8-10 на 100 000 жени. България заема едно от водещите места в Европа по смъртност от този вид рак, въпреки че той е напълно предотвратим благодарение на HPV ваксината и редовните скринингови изследвания.

Проблемът е, че в ранните стадии ракът на шийката на матката рядко показва симптоми, което прави редовните прегледи абсолютно критични за навременна диагностика.

Снимка: Canva

Защо ранните симптоми често липсват?

Ракът на шийката на матката се развива бавно и безшумно. В началните етапи клетките на цервикса претърпяват промени, които могат да бъдат засечени само чрез специализирани тестове като PAP теста или HPV теста. Няма самостоятелен начин за проверка у дома, и физическият дискомфорт обикновено отсъства.

Симптомите се появяват едва когато ракът е напреднал и се е разпространил извън първоначалната локация. Това означава, че дори да се чувствате добре, не трябва да пренебрегвате редовните гинекологични прегледи.

Най-честите симптоми на рак на шийката на матката

Когато цервикалният рак навлиза в по-напреднали стадии, могат да се проявят следните признаци:

Необичайно вагинално кървене

Това е един от най-характерните симптоми на рак на шийката на матката. Необичайното кървене може да включва:

Кръвни петна или леко кървене между менструациите или след тяхното приключване.

По-дълга и по-обилна менструация от обичайното.

Кървене след полов контакт или гинекологичен преглед.

Кървене след менопауза.

Експертите подчертават, че всяко кървене извън нормалния менструален цикъл заслужава внимание, въпреки че не означава автоматично наличие на рак. Други състояния като полово предавани инфекции (ППИ) или ендометриоза също могат да причинят подобни симптоми.

Промяна във вагиналните секрети

Вагиналният секрет обикновено е нормална част от здравето на репродуктивната система, тъй като лигавичните мембрани произвеждат течност, която предпазва тъканите и осигурява лубрикация. При цервикален рак обаче може да настъпят промени като:

Увеличени секрети , които не спират.

Воднист секрет с неприятна миризма , който може да съдържа кръв.

Секрети с бледочервен, розов или кафяв цвят.

Промените в секретите могат да бъдат свързани и с инфекции като гъбична инфекция, затова е важно да се консултирате с медицински специалист за точна диагноза.

Снимка: Canva

Болка в таза

Тазова болка при рак на шийката на матката може да се изразява по различни начини:

Усещане за тежест или подуване на корема.

Остра, пронизваща болка.

Тъпа, постоянна болка.

Болка, която идва и си отива.

Експертите отбелязват, че тазовата болка има множество други причини извън рака – от наранявания до инфекции. Въпреки това, всяка нова или влошаваща се болка изисква незабавна консултация с лекар.

Болка по време на полов акт

Дискомфортът или болката по време на секс може да се дължи на контакт с туморна маса или засегнати тъкани в областта на шийката на матката. Други причини за болезнен секс включват вагинални инфекции, ендометриоза, вагинално нараняване или последици от минали операции. Здравен специалист може да установи причината и да предложи подходящо лечение.

Промени в менструалния цикъл

Жени с рак на шийката на матката в напреднал стадий могат да забележат:

Значително по-тежки менструации.

Менструации, които продължават по-дълго от обичайното.

Непредвидими промени в цикъла.

Кога незабавно да потърсите медицинска помощ

Трябва да се свържете с гинеколог или личен лекар веднага, ако забележите:

Всякакво необичайно вагинално кървене.

Промени във вагиналните секрети, които продължават повече от няколко дни.

Постоянна или влошаваща се тазова болка.

Болка по време на полов акт, която не отшумява.

Всеки от симптомите на напреднал стадий.

Снимка: Freepik

Превенция и ранна диагностика

HPV ваксината

HPV ваксината е високоефективна в предпазването от типовете HPV, които причиняват 90% от случаите на рак на шийката на матката. Одобрената от FDA ваксина се препоръчва за лица от двата пола на възраст между 9 и 45 години. Най-ефективна е при прилагане на две дози около 12-годишна възраст.

Проучвания на данни от американски раков регистър показват спад в случаите на цервикален рак от 1999 до 2017 г., особено сред жени на възраст 15-20 години, получили HPV ваксина.

PAP тест и HPV тест

Редовният скрининг с PAP тест може да открие дори предракови промени в клетките на шийката на матката, преди те да се превърнат в рак. Според препоръките от 2023 г.:

Под 21 години : не се изисква скрининг.

21-29 години : PAP тест на всеки три години.

30-65 години : PAP тест на всеки три години, HPV тест на всеки пет години, или комбиниран тест на всеки пет години.

Над 65 години : скринингът обикновено не е необходим след редица отрицателни резултати.

Симптомите на рак на шийката на матката в ранен стадий често отсъстват, което прави редовните гинекологични прегледи и скринингови изследвания абсолютно критични. Необичайното вагинално кървене, промени във вагиналните секрети, болка в таза или по време на секс са сигнали, които не бива да се игнорират.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

