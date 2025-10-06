Учените от Университета в Орхус, Дания, правят важно откритие, клетките на маточната шийка не са пасивни наблюдатели, а активни участници в имунната защита на организма.

Изследването, публикувано в престижното списание Science Advances, променя разбирането ни за това как тялото се бори с полово предавани инфекции, съобщава News Medical.

Как е направено изследването?

Международният изследователски екип, ръководен от доц. Синдрила Чумдури, използва иновативен подход, т.нар. „мини-органи“ или органоиди. Това са триизмерни модели, създадени от човешки клетки, които възпроизвеждат реалната тъкан на маточната шийка.

Снимка: Canva

С помощта на модерни технологии за картографиране на отделни клетки, учените проследяват активността на хиляди клетки, за да разкрият тяхната роля в имунната защита.

Многопластова отбрана

Изследователите са съсредоточени върху хламидията, най-разпространената бактериална сексуално предавана инфекция в света. Резултатите показват, че различните клетки на маточната шийка работят заедно като добре координирана защитна мрежа:

Външният слой (екзоцервикалните клетки) укрепва тъканната бариера, докато по-дълбоките клетки (ендоцервикалните) действат като сигнализатори. Те активират защитни механизми, включително производството на антимикробни вещества и предупредителни сигнали към имунната система.

Изненадващо откритие

Най-неочакваният резултат от проучването е, че неинфектираните клетки са най-активни в имунната защита.

„Най-поразителното беше, че неинфектираните клетки станаха най-имунологично активни. Те улавяха сигнали за бедствие от съседните клетки и стартираха защитна реакция. Това показва колко невероятно сложни са нашите тъкани“, обяснява доктор Пон Ганиш Пракаш, първи автор на изследването.

Снимка: Canva

Някои клетки действат като „координационни центрове“ управлявайки активността на съседните си и балансирайки между защита и възстановяване на тъканта.

Какво означава това за бъдещето?

Откритията отварят нови възможности за разработване на локални мукозни ваксини, такива, които стимулират имунната защита директно на мястото на инфекцията, а не само общата имунна система на организма.

„Виждаме огромен потенциал в разработването на мукозни ваксини, които могат да активират локален имунитет точно на мястото на инфекцията“, казва доцент Чумдури.

Този подход може да има сериозни последици за превенцията на полово предавани инфекции и техните усложнения, включително безплодие и рак на маточната шийка.

Нов инструмент за изследвания

Мини-органите, използвани в проучването, представляват нова платформа за изследване на инфекции като HPV и хламидия. Те позволяват на учените да тестват идеи и лечения в много реалистични модели.

Снимка: Canva

„Мини-органите са като прозорец към човешката тъкан. Те ни позволяват да тестваме идеи и лечения във високо реалистични модели, много по-точни от традиционните лабораторни методи“, обяснява д-р Навийн Кумар Ниршал, съавтор на изследването.

Това проучване не само разширява познанията ни за имунната система, но и създава основа за разработване на нови, по-ефективни методи за превенция и лечение на гинекологични инфекции.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.