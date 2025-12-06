Превенцията на рак на шийката на матката преминава през най-значимата промяна от десетилетие насам. Пациентите скоро ще могат да събират собствени проби за скрининг на човешки папилома вирус (HPV), основната причина за това заболяване, без да е необходим традиционен цитологичен преглед или гинекологичен преглед.

Тази промяна идва в критичен момент: случаите на рак на шийката на матката нарастват, особено сред по-младите жени, докато процентът на профилактичните прегледи е спаднал значително през последните години.

Какво се променя в скрининга за рак на шийката на матката?

Според актуализираните насоки на Американското дружество по онкология (American Cancer Society), пациентите вече могат да използват специални комплекти за самостоятелно събиране на проби за HPV тестване. Това представлява най-голямата промяна в превенцията на заболяването от 2014 г., когато HPV тестването стана предпочитана алтернатива на рутинните цитологични изследвания (Pap тест).

Как работят домашните тестове за HPV?

Процесът на самостоятелно тестване е сравнително прост:

Комплектът се получава по рецепта от лекар (в някои региони и чрез телемедицинска консултация).

Използва се устройство, подобно на голям памучен тампон, за вземане на проба от влагалището.

Пробата се изпраща в лаборатория за анализ.

При отрицателен резултат не е необходим допълнителен преглед при лекар.

При определени отклонения следващата стъпка може да включва проба, взета от медицински специалист, или повторно HPV тестване след 1-3 години.

Европейски тенденции в скрининга

Европейският съюз също преминава към HPV тестване като основен метод за скрининг при жени на възраст 30-64 години, заменяйки по-старите цитологични методи. Според Европейския план за борба с рака, целта е до 2030 г. 70% от жените да бъдат изследвани с HPV тестове в рамките на последните 5 години.

Ключови препоръки включват:

HPV скрининг да започва около 30-годишна възраст (или от 25 години).

Изследване на всеки 5 години.

Използване на самостоятелно вземане на проби за увеличаване на обхвата.

Интегриране с HPV ваксинация за по-добра превенция.

Защо самостоятелното тестване е важно?

Подобрен достъп до профилактични прегледи

Алтернативата на гинекологичния преглед може да увеличи процента на HPV скрининг сред хора, които срещат трудности при записване на преглед поради:

Липса на здравна осигуровка.

Логистични предизвикателства (транспорт, грижи за деца, работно време).

Медицинска тревожност или минало травматично преживяване.

Лично предпочитание за по-дискретен метод.

Доказана ефективност

Проучвания показват, че резултатите от самостоятелно събраните проби са сравними с тези, събрани от лекари, когато става въпрос за скрининг на HPV. Макар някои данни да сочат по-ниска точност, което е причина някои специалисти да предпочитат клинични проби когато е възможно, достъпността и удобството правят метода изключително ценен.

Успешен опит от Австралия

В Австралия, където самостоятелното събиране на проби за HPV стана широко достъпно през 2022 г., случаите на рак на шийката на матката са намалели, а скринингът се е увеличил сред пациенти, които преди това не са били изследвани.

Актуални препоръки за скрининг

Според текущите насоки:

Начало на скрининг: 25-годишна възраст за хора със среден риск

Честота: HPV тестване на всеки 5 години

Продължителност: До 65-годишна възраст

Метод: Предпочита се HPV тестване пред традиционен цитологичен преглед

Защо превенцията е толкова важна?

Ракът на шийката на матката е сред най-предотвратимите и лечими видове рак, благодарение на HPV ваксинацията и редовните профилактични прегледи. Въпреки това, процентът както на ваксинация, така и на скрининг е спаднал през последните години, отчасти заради нарушения в достъпа до превантивни грижи по време на пандемията от COVID-19.

Според д-р Робърт Смит, водещ автор на доклада и епидемиолог в Американското дружество по онкология, новите технологии помагат на скрининга за рак да "еволюира". "Тези актуализирани препоръки ще помогнат за подобряване на спазването на скрининга и намаляване на риска от рак на шийката на матката", заявява той.

Промяната към самостоятелно тестване за HPV представлява значителна стъпка напред в превенцията на рак на шийката на матката. Чрез улесняване на достъпа до профилактични прегледи и предлагане на по-удобни опции, здравните власти се надяват да увеличат процента на ранно откриване и да намалят броя на случаите на това предотвратимо заболяване.

Ако сте на възраст между 25 и 65 години, консултирайте се с вашия лекар относно най-подходящия метод за скрининг за вас. Редовните изследвания остават най-ефективният начин за превенция на рак на шийката на матката.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

