Цитонамазката (PAP тест) е един от най-важните и ефективни методи за превенция на рака на маточната шийка.

Въпреки че много жени знаят за важността на този тест, често възникват въпроси относно честотата на изследването.

Отговорът не е еднозначен и зависи от множество фактори, като възраст, рискови обстоятелства и индивидуални здравословни особености.

Превенция на рак на маточната шийка в България

Ракът на маточната шийка продължава да бъде значим здравен проблем в България. Според данните от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за последните 10 години, заболяемостта в страната е 28.7 на 100,000 жени, което е повече от двойно по-високо от средната за Европа, 13.4 на 100,000 жени.

Снимка: Canva

Още по-притеснителна е статистиката за смъртността, България регистрира 10.3 случая на 100,000 жени, докато европейската средна стойност е 5.3 на 100,000 жени.

Близо 27% от новооткритите случаи са диагностицирани в напреднали стадии III или IV, което показва недостатъчния обхват на скрининга в страната.

България заема третото място по смъртност от рак на маточната шийка в Европа, след Румъния и Молдова. Петгодишната преживяемост е 55%, която е под средната за ЕС от 63%.

Европейските стандарти и цели за превенция на рака на маточната шийка

Европейският съюз активно насърчава скрининга за рак на маточната шийка като част от Европейския план за борба с рака. Амбициозната цел е 90% от населението на ЕС, което отговаря на критериите, да бъде подложено на скрининг до 2025 г.

Основните европейски препоръки включват:

Целева възрастова група: 25-64 години

Честота на скрининга: на всеки 3-5 години

Предпочитан метод: първоначален тест за HPV, последван от цитологично изследване при положителен резултат

Световната здравна организация (СЗО) също публикува стратегия за елиминиране на рака на шийката на матката до 2030 г., която предлага 70% от жените до 35 г. да се тестват редовно.

Препоръки за честтота на цитологичните изследвания в България

В България Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигурява безплатни профилактични прегледи, включително цитонамазка, по силата на Националния рамков договор. Ето актуалните препоръки според възрастта:

Снимка: Canva

Жени на възраст 21-29 години

Метод: Само цитонамазка (PAP тест)

Честота: Веднъж на всеки 3 години

В тази възраст HPV инфекциите често преминават спонтанно, а комбинираното тестване може да доведе до излишни процедури.

Жени на възраст 30-65 години

Вариант 1: Само цитонамазка - на всеки 3 години

Вариант 2: Комбиниран тест (цитонамазка + HPV тест) - на всеки 5 години

Предпочитан метод: Комбинираното тестване се счита за по-ефективно, тъй като HPV тестът има по-висока чувствителност

Жени над 65 години

Скринингът може да бъде прекратен при изпълнение на следните условия:

Три последователни нормални резултата от цитонамазка в последните 10 години.

Няма анамнеза за цервикална интраепителна неоплазия (CIN) степен 2 или по-висока.

Няма анамнеза за рак на шийката на матката.

Кога се налага по-честа цитонамазка?

Стандартните препоръки не важат за всички жени. В определени случаи се препоръчва годишен скрининг:

Жени с анамнеза за предракови състояния

Предишна CIN 2, 3 или карцином in situ: Дори след успешно лечение се препоръчва по-чест мониторинг.

Анамнеза за рак на шийката на матката: Пожизнен мониторинг е необходим.

Имунокомпрометирани жени

HIV позитивни жени: Препоръчва се цитонамазка веднъж годишно поради повишения риск от HPV инфекция и по-бързата прогресия към рак

Жени със системен лупус: Имунносупресивната терапия повишава риска

Жени след трансплантация: Имуносупресивните медикаменти увеличават уязвимостта

Жени на химиотерапия: Временно отслабена имунна система

Жени изложени на диетилстилбестрол (DES)

Жени, чиито майки са приемали DES по време на бременността (1940-1971 г.)

Повишен риск от развитие на рядка форма на рак, светлоклетъчна аденокарцинома

Множество сексуални партньори

При висок риск от HPV инфекция може да се наложи по-чест скрининг

Особено важно за жени под 30 години с нов сексуален партньор

Ролята на човешкия папиломен вирус (HPV)

HPV е основната причина за развитие на рак на маточната шийка. Според данни от Националната програма за първична профилактика в България:

Снимка: Canva

Статистика за HPV в България

29.8% от жените между 15 и 54 години са носители на HPV с онкогенен потенциал

HPV 16 е водещият тип с най-голям дял във всички възрастови групи

HPV 16 се открива в 67.7% от случаите на инвазивен карцином

HPV 18 - в 6.3% от случаите

HPV 16 и 18 заедно са отговорни за 71.5% от случаите на рак в Европа

Естественото развитие на HPV инфекцията

80-90% от заразените изчистват вируса в рамките на 12-24 месеца

В 20% от случаите инфекцията персистира и може да прогресира

Периодът между инфектирането и развитието на рак обикновено е 20-30 години

Най-висока честота на HPV инфекции е във възрастовата група 16-20 години

Специални ситуации и изключения

Жени след хистеректомия

Тотална хистеректомия (включително шийката): Скринингът не е необходим, освен при анамнеза за предракови състояния

Субтотална хистеректомия (запазена шийка): Стандартният скрининг продължава

Ваксинирани жени срещу HPV

Важно: Ваксинацията НЕ заменя скрининга

Ваксините защитават от най-честите онкогенни типове, но не от всички

Жените трябва да следват стандартните препоръки за скрининг

Бременни жени

Цитонамазката може да се прави по време на бременност

При отклонения се отлага по-нататъшното проследяване до след раждането

Подготовка за цитонамазката

За най-точни резултати жените трябва да спазват следните препоръки:

48 часа преди теста избягвайте:

Сексуални контакти

Душ или промивки на влагалището

Използване на тампони

Вагинални лекарства или кремове

Оптимално време:

10-20 ден от менструалния цикъл

Не по време на менструация

Националната програма и достъпност

България има действаща Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (2021-2024 г.), която включва:

Снимка: Canva

Безплатна ваксинация

Момичета на 10 и 13-годишна възраст

Двудозова схема с 6-месечен интервал

Подобряване на достъпа до скрининг

Работа с уязвими общности чрез здравни медиатори

Информационни кампании за повишаване на осведомеността

Професионално обучение

Над 14,000 общопрактикуващи лекари са преминали обучение

Непрекъснато медицинско образование за специалистите

Редовният скрининг чрез цитонамазка остава най-ефективният метод за превенция на рака на маточната шийка. Докато стандартните препоръки са на всеки 3-5 години за повечето жени, определени рискови групи се нуждаят от по-чести прегледи.

В условията на висока заболяемост в България, редовният скрининг е жизненоважен. Не отлагайте вашия профилактичен преглед.

Често задавани въпроси за цитонамазката

Какво представлява цитонамазката?

Цитонамазката, известна още като Пап тест (Papanicolaou test), е бърз и безболезнен скринингов тест, който се използва за откриване на абнормни клетки в областта на маточната шийка. Целта е да се идентифицират предракови състояния или рак на маточната шийка в ранен етап, когато лечението е най-ефективно.

Колко често трябва да си правя цитонамазка?

Честотата зависи от вашата възраст, медицинска история и резултатите от предишни тестове. Общите препоръки са:

Жени на възраст 21-29 години: Веднъж на 3 години .

Жени на възраст 30-65 години: Веднъж на 3 години (само цитонамазка) или веднъж на 5 години , ако се прави комбиниран тест с HPV (човешки папиломен вирус).

Болезнена ли е процедурата?

Повечето жени описват процедурата като леко неприятна, но не и болезнена. Тя отнема само няколко минути. Може да почувствате лек натиск или дискомфорт, докато лекарят взима пробата от клетки.

Трябва ли да се подготвя по някакъв начин за теста?

Да. За да получите най-точен резултат, се препоръчва:

Да не сте в менструация по време на прегледа.

Да избягвате вагинален душ, спермициди или кремове поне 24-48 часа преди теста.

Да се въздържате от полов акт 24-48 часа преди прегледа.

Какво се случва, ако резултатът ми е "негативен" или "позитивен"?

Негативен резултат: Това означава, че не са открити абнормни клетки. Можете да продължите с редовните си профилактични прегледи според препоръките.

Позитивен (абнормен) резултат: Това не означава непременно, че имате рак. Обикновено показва наличие на промени в клетките, които могат да бъдат причинени от инфекция или други фактори. Вашият лекар ще ви насочи за допълнителни изследвания, като колпоскопия или HPV тест , за да се установи точната причина и да се назначи подходящо лечение, ако е необходимо.

Какво представлява HPV и каква е връзката му с цитонамазката?

Човешкият папиломен вирус (HPV) е основната причина за рака на маточната шийка. Цитомназката открива промените в клетките, причинени от вируса, докато HPV тестът открива самото наличие на високорисков HPV щам. Комбинираното изследване значително повишава точността на скрининга.

Защо цитонамазката е толкова важна?

Цитонамазката спасява животи, като позволява ранно откриване на предракови състояния, които могат да се развият в рак. При ранна диагностика, шансът за пълно излекуване е близо 100%.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.