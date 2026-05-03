Глобално проучване от 2026 г. показва нещо революционно: над 80% от болестите, свързани със стареенето, могат да бъдат предотвратени или значително забавени чрез активни превантивни мерки в средна възраст, която обхваща периода между 40 и 60 години.

Това означава, че изборите, които правим именно в този период, имат по-голяма тежест от всичко, което сме си мислили досега.

Не става въпрос само да живеем по-дълго, а да живеем по-здрави, по-пълноценни и с истинска жизнена енергия. Още повече от 10 основни рискови фактора за мозъчно-съдови инциденти, 8 са под наш контрол:

Начинът, по който се движим

Как спим

Как се храним

Как мислим

Как управляваме стреса

Което означава, че профилактиката не е абстрактна концепция, а животоспасяващо ежедневно действие, което започва от нас тук и сега.

В студиото на „Светът на здравето“ са доц. Росен Калпачки – един от водещите невролози в България с повече от 25 години клиничен и научен опит. Той е началник на Клиниката по нервни болести в МБАЛ „Света Анна“, София, където ръководи най-големия специализиран център за лечение на инсулти в страната.

При нас е и кардиологът проф. Васил Трайков. Той е ръководител на отделение по инвазивна електрофизиология и електростимулация в голяма столична болница, сертифициран от Европейската асоциация по аритмия като инвазивен електрофизиолог и водещ експерт в диагностика и лечение на сърдечни ритъмни и проводни нарушения.

Тук е и проф. Александър Оскар, водещ специалист в областта на офталмологията. Работи в УМБАЛ „Александровска“, където се фокусира върху съвременни подходи за запазване на зрението, превенция на дигитална умора и грижа за очното здраве в ерата на високотехнологичните екрани.

И Атанас Месечков, победител в Dancing Stars и човек с дълъг опит в комуникацията между здравния сектор и обществото. Той има ключова роля в изграждането на мостове между пациенти, лекари и институции, като популяризира превантивните стратегии за здраве и дълголетие.

В наши ръце ли се намира здравето ни?

„Рисковете, които можем да променим, изменяемите рискови фактори, е доказано, че са 87%“, казва в студиото на „Светът на здравето“ доц. Росен Калпачки. По думите му 9 от 10 инсулта са реално предотвратими.

„Първичната профилактика за мен е недопускане на заболяване. За разлика от вторичната, която е да не се усложни вече съществуващо заболяване“, обяснява проф. Васил Трайков.

„Имайте предвид, че от сърдечно-съдови заболявания например загиват ужасно много млади хора под 65 години. Това е предотвратима смъртност“, добавя кардиологът.

Той подчертава, че тя е предотвратима в рамките на интервенции в рамките на първична и вторична профилактика.

Как се обяснява световната епидемия от късогледство?

По данни на СЗО до 2050 г. над 45-50% от населението в световен мащаб се очаква да бъде късогледо. Тази тенденция засяга изключително силно децата.

„Съвременният начин на живот, свързан с прекомерната употреба на дигитални и най-вече мобилни устройства, е основният рисков фактор за развитието на късогледство“, обяснява проф. Александър Оскар.

„Това, което установявам, е че ако допреди 10 години беше рядкост дете на родители, които не са късогледи, самото то да е късогледо, сега по-често диагностицираме късогледство при деца, чиито родители не са късогледи“, допълва офталмологът.

Как стои въпросът с онкологичните заболявания?

В тази дискусия няма как да пропуснем и рака на дебелото черво. Това е заболяване, което все по-често засяга хора под 50 години. Ранната диагностика буквално спасява животи. Затова сега включваме и проф. Петко Карагьозов, един от най-авангардните гастроентеролози в България с международен авторитет.

„Профилактиката на карцинома на дебелото черво е изключително важна. Знаем, че само няколко рака в човешкия организъм са предотвратими и за наша радост колоректалният рак е един от тях“, казва проф. Петко Карагьозов.

„Ние имаме отвсякъде мотиви да препоръчваме горещо скрининг за този вид рак. И това нещо трябва да го правим преди при пациента да са се появили симптоми, защото откакто се появят, вече е късно“, акцентира специалистът.

Според него късното посещение на медицински специалист е индикатор и за проблеми в здравната система.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.