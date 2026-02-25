Докато мнозина отлагат ежегодните си прегледи поради липса на време, малцина си дават сметка, че превенцията на заболявания може да струва колкото една вечеря в ресторант, докато лечението на хронично заболяване може да погълне годишните спестявания.

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) от 2022 година, България е сред страните с най-високи директни плащания „от джоба“ в целия Европейски съюз.

Доклад на СЗО за разходите на българите за здравеопазване

Докладът на СЗО установява, че докато средното за ЕС доплащане от пациента е 21%, в България то достига близо 39%. Това означава, че системата не покрива голяма част от нуждите ни, особено когато става въпрос за лекарства за домашно лечение.

„България има висока честота на разходи за здравеопазване. Всеки пети дом отделя над 40% от доходите си за здраве, което често означава лишаване от храна и отопление,“ предупреждават от СЗО.

През 2025 г. около 5 млн. евро остават неусвоени от бюджета на НЗОК за специализирана медицинска помощ или с други думи неизползвани направления за лекари-специалисти, съобщава btvnovinite в края на 2024г. Това е още една причина през 2026 година да се възползвате от правото си на безплатни профилактични прегледи.

Защо системата ни кара да плащаме повече „от джоба си“?

Въпреки че България отбелязва съществен ръст в разходите за здравеопазване през последното десетилетие, те са се удвоили между 2014 и 2022 г., страната остава сред последните в ЕС по финансиране на здравната система, според скорошен анализ.

През 2022 г. разходите на глава от населението са около 990 евро при средно 3 685 евро за ЕС. Като процент от БВП те достигат 7.7% (2021 г.), докато средното за ЕС е над 10%.

Още по-съществен е въпросът кой плаща. Публичните разходи в България покриват значително по-малък дял от общите здравни разходи в сравнение със средното за ЕС. Това води до една от най-високите зависимости от директни плащания „от джоба“ в целия съюз, над 35% от текущите здравни разходи.

Системата показва и структурен дисбаланс, близо 40% от средствата се насочват към болнична помощ (при около 29% средно за ЕС), докато амбулаторните услуги и лекарствата за домашно лечение получават значително по-ниско публично покритие.

Към това се добавят пропуски в здравноосигурителното покритие, бариери пред уязвими групи и неравномерно разпределение на медицински кадри. Резултатът е висок дял предотвратима и лечима смъртност, въпреки сравнително добрата гъстота на лекари.

Експертите посочват, че освен недостига на средства, сериозен проблем е и моделът на финансиране, включително зависимостта от клинични пътеки и неефективното разходване на ресурси.

Тези несъответствия показват, че личната профилактика не е просто индивидуален избор, а форма на финансова защита в система, която прехвърля значителна част от разходите върху пациента.

Финансовата равносметка: Профилактика срещу лечение

Много е важно да подчертаем, че посочените по-долу цени са силно приблизителни и имат само ориентировъчен характер. Те могат да варират значително в зависимост от конкретното лечебно заведение, града и текущите пазарни условия. Въпреки това, разликата в порядъка на сумите е показателна.

Пълна кръвна картина (ПКК) спрямо контрол на диабет. базовото изследване на кръвта в лаборатория ще ви струва приблизително между 3.50 и 5.00 евро . Ако обаче пропуснете ранните признаци и развиете диабет, годишните разходи за качествени лекарства, тест-ленти и чести консултации могат бързо да надхвърлят суми от 600 до 1,200 евро и нагоре.

Ехография на коремни органи спрямо тежки хронични заболявания Един преглед с ехограф при специалист струва средно между 25.00 и 40.00 евро . За сравнение, поддържащото лечение и хоспитализациите при хронична чернодробна или бъбречна недостатъчност (които често се откриват случайно при ехография) могат да костват на бюджета между 2,000 и 5,000 евро на година.

Ехография на млечни жлези спрямо онкологично лечение Профилактичното заснемане на млечните жлези варира ориентировъчно между 30.00 и 45.00 евро . При липса на ранна диагностика, последващото онкологично лечение, включващо операции и специфична таргетна терапия, често надминава границата от 10,000 евро .

Потребителска такса спрямо болничен престой Дори и в евро, потребителската такса при личния лекар остава символична, около 1.48 евро (еквивалентът на 2.90 лв.). В същото време, при нужда от болнично лечение, ще трябва да заплащате по 2.97 евро за всеки ден престой в болница по клинична пътека по НЗОК , а в частна сумата е в пъти повече.

Какво ни се полага „безплатно“ по НЗОК?

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) покрива редица безплатни скрининг изследвания за всички здравноосигурени граждани.

Много от горепосочените разходи могат да бъдат €0, ако използвате пакета на Националната здравноосигурителна каса. Всеки здравноосигурен гражданин над 18 години има право на един задължителен профилактичен преглед годишно при своя личен лекар.

Пакетът включва:

Измерване на кръвно налягане и ЕКГ: Ключово за ранна диагностика на хипертония.

Изследвания на кръв: ПКК и кръвна захар (на определени интервали или при риск).

Скрининг за рак: Цитонамазка за жени (ежегодно до определена възраст) и PSA тест за мъже над 45 г.

Мамография/Ехография: Веднъж на 2 години за жени в рискови групи.

Снимка: Canva

Как да „хакнете“ системата легално за по-бърз достъп?

Чакането за направление често е най-голямата пречка. Ето как да ускорите процеса без излишни нерви:

Използвайте НЗИС и „ Електронно здраве “: Чрез мобилното приложение на МЗ можете да следите кога ви се полага безплатен преглед. Системата често изпраща нотификации, което ви позволява да запазите час седмици по-рано.

Диспансеризация при риск: Ако имате фамилна обремененост (например диабет или сърдечни болести), поискайте да бъдете включени в „рискова група“. Това ви дава право на повече безплатни изследвания и консултации извън стандартния годишен преглед.

Комбинирани направления: При посещение за остро състояние (например настинка), попитайте личния си лекар дали може да извърши и годишната ви профилактика, за да не се разхождате втори път.

Смяна на личен лекар онлайн: Ако вашият лекар е претоварен, можете да го смените онлайн (през юни и декември) с такъв, който работи в по-малко натоварен медицински център с по-лесен достъп до специалисти.

Цената на здравето не се измерва само в пари, а в качество на живот. Инвестицията от 1.48 евро за потребителска такса днес е най-добрата застраховка срещу хилядите евро, които бихте дали за лечение утре.

Източници: