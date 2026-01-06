Всяка година хиляди българи получават диагноза за сериозни заболявания, които биха могли да бъдат открити и лекувани много по-рано.

През 2025 г. 10 млн. лв. остават неусвоени от бюджета на НЗОК за специализирана медицинска помощ или с други думи неизползвани направления за лекари-специалисти, съобщи btvnovinite в края на миналата година. Това е още една причина през 2026 година да се възползвате от правото си на безплатни профилактични прегледи.

Профилактичните прегледи са първа линия в борбата със заболявания като диабет, сърдечно-съдови заболявания и рак. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) покрива редица безплатни скрининг изследвания за всички здравноосигурени граждани. Ето кои са 11-те най-важни профилактични прегледи, достъпни за българските пациенти, и как да се възползвате от тях.

Снимка: Canva

Годишен профилактичен преглед при личния лекар

Всеки здравноосигурен българин над 18 години има право на един годишен безплатен профилактичен преглед при личния си лекар. Този базов преглед е вашата първа линия на защита срещу хронични заболявания.

Какво включва профилактичен преглед:

Измерване на кръвно налягане

Електрокардиограма (ЕКГ)

Изчисляване на индекс на телесна маса (ИТМ)

Ориентировъчно изследване на острота на зрението и слуха

Общ преглед на кожата

Този преглед е основата на превантивната медицина в България и е напълно безплатен за всички здравноосигурени граждани.

Базови профилактични прегледи

Изследване на холестерол и липиден профил

Холестеролът е мастноподобен липид, който може да се натрупва в артериите и повишава риска от сърдечно-съдови заболявания и инсулт. Според данните на Европейското кардиологично дружество, високият холестерол е един от водещите рискови фактори за сърдечни заболявания.

Снимка: Canva

Какво включва изследването за холестерол:

Изследване на общ холестерол, триглицериди, HDL (добър холестерол) и LDL (лош холестерол).

Кой има право:

Мъже на 40 и повече години.

Жени на 50 и повече години.

Колко често: Веднъж на 5 години (покрива се от НЗОК).

Съвет: Не яжте и не пийте нищо освен вода в рамките на 8-12 часа преди изследването.

2. Измерване на кръвно налягане

Хипертонията (високото кръвно налягане) често не причинява симптоми, но е тих убиец, който увеличава драстично риска от инфаркт и инсулт. Проверката на кръвното налягане е задължителна част от годишния профилактичен преглед.

Колко често: При всяко посещение при личния лекар, но задължително при годишния профилактичен преглед.

Оценка на сърдечно-съдов риск: Вашият личен лекар прави оценка по системата SCORE (риск от фатален сърдечно-съдов инцидент в следващите 10 години).

Съвет: Можете да измервате кръвното си налягане и в аптеки с автоматични апарати или у дома.

3. Скрининг за диабет

Диабетът засяга над 700 000 българи, като много от тях не знаят, че имат заболяването. Според Световната здравна организация, диабетът повишава риска от бъбречни заболявания, сърдечно-съдови проблеми и слепота.

Метод: Изследване на кръвна захар на гладно.

Кой се нуждае от скрининг:

Хора със затлъстяване или наднормено тегло

Лица с фамилна анамнеза за диабет

Хора на 45 и повече години

Жени с гестационен диабет в миналото

Колко често се прави изследване на кръвната захар: При провеждане на годишния профилактичен преглед при наличие на рискови фактори.

4. Пълна кръвна картина (ПКК)

Пълната кръвна картина дава обща представа за здравословното ви състояние и може да открие анемия, инфекции и други нарушения.

Колко често: На всеки 5 години при профилактичния преглед за всички над 18 години (покрива се от НЗОК).

Снимка: Canva

Онкологични скрининги по НЗОК

Ранната диагностика на рак увеличава шансовете за оцеляване с до 90%. НЗОК покрива няколко ключови онкологични скрининга.

5. Мамография (рак на гърдата)

Ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените в България. Мамографията е рентгеново изследване, което може да открие тумор преди да причини симптоми.

Целева група: Жени от 45 до 69 години.

Колко често: Веднъж на 2 години (напълно безплатно по НЗОК).

Важно: Ако имате фамилна обремененост с рак на гърдата, консултирайте се с личния си лекар за по-ранно и по-често скрининг.

Съвет: Не използвайте дезодорант в деня на мамографията.

Снимка: Canva

6. Скрининг за рак на маточната шийка

Според препоръките на Световната здравна организация, цитологичното изследване е ефективен метод за превенция на рак на маточната шийка.

Метод: Цитологично изследване (цитонамазка/Pap smear).

Целева група: Жени от 20 до 49 години.

Колко често: Веднъж годишно за определени групи или по преценка на гинеколога след първите две последователни негативни изследвания.

Покритие: Изследването се извършва безплатно при акушер-гинеколог с направление от личния лекар.

7. Преглед на кожата (рак на кожата)

Ракът на кожата се увеличава в България, особено заради излагането на слънце без защита. НЗОК не предлага специфичен масов скрининг за асимптоматични пациенти, но личният лекар извършва общ преглед на кожата при годишния профилактичен преглед.

Процедура:

При съмнение за злокачествено новообразувание личният лекар издава направление ( Талон №3 ) за дерматолог.

Дерматологът прави задълбочен преглед и при нужда взема биопсия.

Важно: Редовно наблюдавайте кожата си за промени в брадавици, белези или нови образувания.

8. Скрининг за колоректален рак

Колоректалният рак е третият по честота рак в България и засяга и мъже, и жени. Ранното откриване значително подобрява прогнозата.

Метод: Изследване на фецес за окултни кървения (скрита кръв в изпражненията).

Целева група: Мъже и жени над 50 години.

Колко често: Веднъж годишно (покрива се от НЗОК).

При положителен резултат: Личният лекар издава направление за колоноскопия при гастроентеролог.

Съвет: При фамилна история на колоректален рак консултирайте се за по-ранно започване на скрининга.

9. Скрининг за рак на простатата (за мъже)

Ракът на простатата е най-честият рак при мъжете в България след 50-годишна възраст.

Метод: Изследване на простатно-специфичен антиген (PSA) в кръвта.

Снимка: Canva

Целева група: Мъже над 50 години.

Колко често: На всеки 2 години (покрива се от НЗОК).

Важно: Повишеният PSA не означава задължително рак, може да се дължи и на доброкачествено уголемяване на простатата.

Специализирани прегледи

10. Тест за костна плътност (остеопороза)

Остеопорозата прави костите крехки и податливи на фрактури. Рискът се увеличава значително при жените след менопаузата.

Метод: Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (DEXA скенер).

Статус в България: DEXA изследването обикновено не се поема напълно от НЗОК за скрининг, освен при определени клинични пътеки за вече диагностицирани заболявания. Често се заплаща от пациента.

Алтернатива: Прегледът при ревматолог може да е с направление от личния лекар. При установен риск лекарят може да назначи DEXA изследване.

Кой се нуждае:

Жени след менопауза

Мъже над 65 години

Хора с фамилна история на остеопороза

11. Очни и слухови тестове

Загубата на зрение и слух са чести проблеми при възрастните, но често се пренебрегват.

Какво е включено в профилактичния преглед на слуха и зрението:

Снимка: iStock

Личният лекар прави ориентировъчно изследване на острота на зрението и слуха като част от годишния преглед.

При установен проблем: Издава се направление за:

Офталмолог – при проблеми със зрението

УНГ специалист – при проблеми със слуха

Важно: При диабет се препоръчва редовен преглед при офталмолог, тъй като заболяването може да увреди ретината.

Ментално здраве: Нововъведение в превантивната грижа

Менталното здраве е критична част от цялостното здравословно състояние. Според проучвания, около 75% от психичните разстройства започват до 24-годишна възраст.

Какво можете да направите: При годишния профилактичен преглед споделете с личния си лекар ако имате:

Продължителна тревожност или безпокойство

Симптоми на депресия

Проблеми със съня

Промени в апетита или настроението

Личният лекар може да ви насочи към психиатър или психолог за допълнителна консултация.

Как да се възползвате от профилактичните прегледи по НЗОК

Снимка: Canva

Запишете се за годишен профилактичен преглед при личния си лекар Попитайте за направление за допълнителни изследвания според възрастта и рисковите фактори. Не забравяйте да занесете здравната си книжка и документ за самоличност. Следете резултатите и обсъдете ги с личния си лекар.

Важно: Всички посочени прегледи са безплатни за здравноосигурените граждани с изключение на DEXA скенера за костна плътност, който се заплаща при скрининг.

Профилактичните прегледи са вашата най-добра защита срещу сериозни заболявания. От скрининги за диабет и сърдечно-съдови заболявания до онкологични прегледи – НЗОК покрива редица безплатни изследвания, които могат да спасят живота ви чрез ранна диагностика.

Не чакайте да се появят симптоми. Използвайте правото си на годишен профилактичен преглед и консултирайте се с личния си лекар кои изследвания са подходящи за вас според възрастта, пола и семейната история. Инвестицията от един час годишно в здравето ви може да ви спести години страдание в бъдеще.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници:

НЗОК – Профилактични прегледи за лица над 18-годишна възраст

Министерство на здравеопазването - Право на профилактичен преглед

НЗОК – Профилактика на рак на гърдата

НЗОК – Списък на изследванията по Националната рамкова договор

Световна здравна организация. Информация за превенция на диабет.

Европейско кардиологично дружество. Превенция на сърдечно-съдови заболявания

СЗО Европа HPV тестване за превенция на рак на маточната шийка.

MedlinePlus. Костна плътност

Health. Ръководство за здравни скрининги

Министерство на здравеопазването – Национална програма за превенция на хронични заболявания