Всяка година хиляди българи получават диагноза за сериозни заболявания, които биха могли да бъдат открити и лекувани много по-рано.
През 2025 г. 10 млн. лв. остават неусвоени от бюджета на НЗОК за специализирана медицинска помощ или с други думи неизползвани направления за лекари-специалисти, съобщи btvnovinite в края на миналата година. Това е още една причина през 2026 година да се възползвате от правото си на безплатни профилактични прегледи.
Профилактичните прегледи са първа линия в борбата със заболявания като диабет, сърдечно-съдови заболявания и рак. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) покрива редица безплатни скрининг изследвания за всички здравноосигурени граждани. Ето кои са 11-те най-важни профилактични прегледи, достъпни за българските пациенти, и как да се възползвате от тях.
Годишен профилактичен преглед при личния лекар
Всеки здравноосигурен българин над 18 години има право на един годишен безплатен профилактичен преглед при личния си лекар. Този базов преглед е вашата първа линия на защита срещу хронични заболявания.
Какво включва профилактичен преглед:
- Измерване на кръвно налягане
- Електрокардиограма (ЕКГ)
- Изчисляване на индекс на телесна маса (ИТМ)
- Ориентировъчно изследване на острота на зрението и слуха
- Общ преглед на кожата
Този преглед е основата на превантивната медицина в България и е напълно безплатен за всички здравноосигурени граждани.
Базови профилактични прегледи
Изследване на холестерол и липиден профил
Холестеролът е мастноподобен липид, който може да се натрупва в артериите и повишава риска от сърдечно-съдови заболявания и инсулт. Според данните на Европейското кардиологично дружество, високият холестерол е един от водещите рискови фактори за сърдечни заболявания.
Какво включва изследването за холестерол:
Изследване на общ холестерол, триглицериди, HDL (добър холестерол) и LDL (лош холестерол).
Кой има право:
- Мъже на 40 и повече години.
- Жени на 50 и повече години.
Колко често: Веднъж на 5 години (покрива се от НЗОК).
Съвет: Не яжте и не пийте нищо освен вода в рамките на 8-12 часа преди изследването.
2. Измерване на кръвно налягане
Хипертонията (високото кръвно налягане) често не причинява симптоми, но е тих убиец, който увеличава драстично риска от инфаркт и инсулт. Проверката на кръвното налягане е задължителна част от годишния профилактичен преглед.
Колко често: При всяко посещение при личния лекар, но задължително при годишния профилактичен преглед.
Оценка на сърдечно-съдов риск: Вашият личен лекар прави оценка по системата SCORE (риск от фатален сърдечно-съдов инцидент в следващите 10 години).
Съвет: Можете да измервате кръвното си налягане и в аптеки с автоматични апарати или у дома.
3. Скрининг за диабет
Диабетът засяга над 700 000 българи, като много от тях не знаят, че имат заболяването. Според Световната здравна организация, диабетът повишава риска от бъбречни заболявания, сърдечно-съдови проблеми и слепота.
Метод: Изследване на кръвна захар на гладно.
Кой се нуждае от скрининг:
- Хора със затлъстяване или наднормено тегло
- Лица с фамилна анамнеза за диабет
- Хора на 45 и повече години
- Жени с гестационен диабет в миналото
Колко често се прави изследване на кръвната захар: При провеждане на годишния профилактичен преглед при наличие на рискови фактори.
4. Пълна кръвна картина (ПКК)
Пълната кръвна картина дава обща представа за здравословното ви състояние и може да открие анемия, инфекции и други нарушения.
Колко често: На всеки 5 години при профилактичния преглед за всички над 18 години (покрива се от НЗОК).
Онкологични скрининги по НЗОК
Ранната диагностика на рак увеличава шансовете за оцеляване с до 90%. НЗОК покрива няколко ключови онкологични скрининга.
5. Мамография (рак на гърдата)
Ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените в България. Мамографията е рентгеново изследване, което може да открие тумор преди да причини симптоми.
Целева група: Жени от 45 до 69 години.
Колко често: Веднъж на 2 години (напълно безплатно по НЗОК).
Важно: Ако имате фамилна обремененост с рак на гърдата, консултирайте се с личния си лекар за по-ранно и по-често скрининг.
Съвет: Не използвайте дезодорант в деня на мамографията.
6. Скрининг за рак на маточната шийка
Според препоръките на Световната здравна организация, цитологичното изследване е ефективен метод за превенция на рак на маточната шийка.
Метод: Цитологично изследване (цитонамазка/Pap smear).
Целева група: Жени от 20 до 49 години.
Колко често: Веднъж годишно за определени групи или по преценка на гинеколога след първите две последователни негативни изследвания.
Покритие: Изследването се извършва безплатно при акушер-гинеколог с направление от личния лекар.
7. Преглед на кожата (рак на кожата)
Ракът на кожата се увеличава в България, особено заради излагането на слънце без защита. НЗОК не предлага специфичен масов скрининг за асимптоматични пациенти, но личният лекар извършва общ преглед на кожата при годишния профилактичен преглед.
Процедура:
- При съмнение за злокачествено новообразувание личният лекар издава направление (Талон №3) за дерматолог.
- Дерматологът прави задълбочен преглед и при нужда взема биопсия.
Важно: Редовно наблюдавайте кожата си за промени в брадавици, белези или нови образувания.
8. Скрининг за колоректален рак
Колоректалният рак е третият по честота рак в България и засяга и мъже, и жени. Ранното откриване значително подобрява прогнозата.
Метод: Изследване на фецес за окултни кървения (скрита кръв в изпражненията).
Целева група: Мъже и жени над 50 години.
Колко често: Веднъж годишно (покрива се от НЗОК).
При положителен резултат: Личният лекар издава направление за колоноскопия при гастроентеролог.
Съвет: При фамилна история на колоректален рак консултирайте се за по-ранно започване на скрининга.
9. Скрининг за рак на простатата (за мъже)
Ракът на простатата е най-честият рак при мъжете в България след 50-годишна възраст.
Метод: Изследване на простатно-специфичен антиген (PSA) в кръвта.
Целева група: Мъже над 50 години.
Колко често: На всеки 2 години (покрива се от НЗОК).
Важно: Повишеният PSA не означава задължително рак, може да се дължи и на доброкачествено уголемяване на простатата.
Специализирани прегледи
10. Тест за костна плътност (остеопороза)
Остеопорозата прави костите крехки и податливи на фрактури. Рискът се увеличава значително при жените след менопаузата.
Метод: Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (DEXA скенер).
Статус в България: DEXA изследването обикновено не се поема напълно от НЗОК за скрининг, освен при определени клинични пътеки за вече диагностицирани заболявания. Често се заплаща от пациента.
Алтернатива: Прегледът при ревматолог може да е с направление от личния лекар. При установен риск лекарят може да назначи DEXA изследване.
Кой се нуждае:
- Жени след менопауза
- Мъже над 65 години
- Хора с фамилна история на остеопороза
11. Очни и слухови тестове
Загубата на зрение и слух са чести проблеми при възрастните, но често се пренебрегват.
Какво е включено в профилактичния преглед на слуха и зрението:
Личният лекар прави ориентировъчно изследване на острота на зрението и слуха като част от годишния преглед.
При установен проблем: Издава се направление за:
- Офталмолог – при проблеми със зрението
- УНГ специалист – при проблеми със слуха
Важно: При диабет се препоръчва редовен преглед при офталмолог, тъй като заболяването може да увреди ретината.
Ментално здраве: Нововъведение в превантивната грижа
Менталното здраве е критична част от цялостното здравословно състояние. Според проучвания, около 75% от психичните разстройства започват до 24-годишна възраст.
Какво можете да направите: При годишния профилактичен преглед споделете с личния си лекар ако имате:
- Продължителна тревожност или безпокойство
- Симптоми на депресия
- Проблеми със съня
- Промени в апетита или настроението
Личният лекар може да ви насочи към психиатър или психолог за допълнителна консултация.
Как да се възползвате от профилактичните прегледи по НЗОК
- Запишете се за годишен профилактичен преглед при личния си лекар
- Попитайте за направление за допълнителни изследвания според възрастта и рисковите фактори.
- Не забравяйте да занесете здравната си книжка и документ за самоличност.
- Следете резултатите и обсъдете ги с личния си лекар.
Важно: Всички посочени прегледи са безплатни за здравноосигурените граждани с изключение на DEXA скенера за костна плътност, който се заплаща при скрининг.
Профилактичните прегледи са вашата най-добра защита срещу сериозни заболявания. От скрининги за диабет и сърдечно-съдови заболявания до онкологични прегледи – НЗОК покрива редица безплатни изследвания, които могат да спасят живота ви чрез ранна диагностика.
Не чакайте да се появят симптоми. Използвайте правото си на годишен профилактичен преглед и консултирайте се с личния си лекар кои изследвания са подходящи за вас според възрастта, пола и семейната история. Инвестицията от един час годишно в здравето ви може да ви спести години страдание в бъдеще.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
