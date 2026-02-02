Знаете ли, че имате право на безплатни лекарства от здравната каса за повече от 600 заболявания? Въпреки това, много българи доплащат за медикаменти, които могат да получат напълно безплатно или на значително намалена цена.

През 2026 година Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) продължава да заплаща лекарствени продукти за домашно лечение според строго определени критерии, а от юли 2025 г. всички деца до 7 години получават безплатни антибиотици и антивирусни медикаменти.

Снимка: Canva

Научете кои лекарства се заплащат от НЗОК, при какви условия можете да ги получите напълно безплатно и как да се възползвате от правата си като здравноосигурено лице.

Какво е Позитивният лекарствен списък и защо е важен?

Позитивният лекарствен списък (ПЛС) е официалният регистър на България, който включва всички разрешени за употреба лекарствени продукти, заплащани изцяло или частично с публични средства. Според експертите от НЗОК, към момента в Приложение № 1 на ПЛС са включени около 2 150 лекарствени продукта, които обхващат широк диапазон от терапевтични възможности.

Списъкът се актуализира всяко 1-во и 16-то число на месеца и се публикува на официалната страница на НЗОК. Всяка година в него се включват нови активни вещества и показания, което разширява достъпа на пациентите до необходимата терапия.

Кой определя кои лекарства влизат в списъка?

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) е компетентният орган, който:

Утвърждава цените на лекарствените продукти

Включва, променя или изключва медикаменти от ПЛС

Определя нивото на заплащане (реимбурсиране)

Важно е да знаете, че лекарствените продукти се включват в ПЛС само след писмено заявление от притежателя на разрешението за употреба и подписан договор с НЗОК.

Снимка: Canva

Три условия за получаване на безплатни лекарства от здравната каса

За да получите медикаменти, плащани от Националната здравна каса, трябва да бъдат изпълнени едновременно три условия:

Лекарството трябва да е включено в Приложение № 1 на ПЛС – в съответствие с терапевтичните показания от кратката характеристика на продукта

Заболяването трябва да е включено в Списъка на заболяванията по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО – към момента са включени 226 заболявания по рубрика и 614 по МКБ код

Притежателят на разрешението за употреба трябва да е сключил договор с НЗОК – и да е изявил писмено желание продуктът да се заплаща от касата

За кои заболявания може да получавате безплатни лекарства?

Според актуалната информация от НЗОК, здравната каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти за над 600 заболявания. Сред тях са:

Хронични заболявания:

Захарен диабет

Множествена склероза

Епилепсия

Психични заболявания

Хронични сърдечно-съдови заболявания

Тежки заболявания:

Онкологични заболявания

Редки болести

Заболявания, водещи до инвалидизация

Остри инфекциозни заболявания при деца до 7 години:

Бактериални инфекции (изискващи антибиотици)

Вирусни инфекции (изискващи антивирусни средства)

Снимка: Canva

Безплатни лекарства за деца: Важна промяна от юли 2025 г.

Една от най-значимите промени в здравната политика е, че от 1 юли 2025 г. НЗОК заплаща напълно безплатно всички лекарства за остри инфекциозни заболявания на деца до 7-годишна възраст. Това включва:

Антибактериални лекарствени продукти (антибиотици)

Антивирусни средства

Други медикаменти за лечение на остри инфекции

Според последната актуализация на ПЛС от 02.01.2026 г., тези безплатни лекарства за деца се предписват с обикновено електронно предписание и се отпускат от всяка аптека с договор с НЗОК на територията на цялата страна.

Кои лекарства се доплащат и защо?

Не всички безплатни лекарства от здравната каса са 100% покрити. В ПЛС е отразено нивото на заплащане в проценти: 100%, 75%, 50% или 25%.

Как се определя нивото на заплащане?

Процентът на реимбурсиране зависи от:

Характера на заболяването (редки болести, хронични състояния).

Степента на разпространение.

Тежестта на нарушенията в качеството на живот.

Снимка: Canva

Защо понякога доплащаме?

Лекарствата се групират по международно непатентно наименование (активно вещество) и лекарствена форма. Продуктът с най-ниска цена определя референтната стойност – това е медикаментът, който е напълно безплатен при 100% реимбурсиране. За останалите продукти от групата се налага доплащане от пациента.

Практически пример: Ако има три лекарства с едно и също активно вещество на цена 10€, 15€ и 20€., НЗОК заплаща напълно продукта за 10€. За останалите два ще доплатите съответно 5€и 10€.

Електронно предписание и протоколи: Как работи системата?

Кой може да предписва лекарства по здравна каса?

Право да предписват медикаменти, плащани от Националната здравна каса, имат само лекари от лечебни заведения за извънболнична помощ, сключили договор с НЗОК:

Общопрактикуващи лекари (ОПЛ)

Лекари специалисти

Електронната рецепта е задължителна

От 2020 година процесите по предписване и отпускане на лекарства са изцяло електронни. Електронното предписание се издава като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срокове на валидност на електронната рецепта:

До 15 календарни дни – за единично електронно предписание и част А от тройното предписание

До 45 календарни дни – за част В от тройното предписание

До 75 календарни дни – за част С от тройното предписание

Снимка: Canva

Важно: Ако рецептата е изтекла, трябва да посетите отново вашия личен лекар за издаване на ново предписание.

Какво представляват протоколите и кога са необходими?

За скъпоструващи лекарствени продукти е необходимо издаване на електронен протокол (е-протокол). Това е процедура, която се прилага за напълно или частично заплащани от НЗОК медикаменти за домашно лечение на хронични и тежки заболявания.

Три вида протоколи:

Протоколи група IА – разглеждат се от комисия в Централното управление на НЗОК и се утвърждават от управителя на НЗОК

Протоколи група IВ – разглеждат се от комисия в РЗОК и се утвърждават от директора на РЗОК

Протоколи група IС – утвърждават се в РЗОК след експертиза

Срокове за разглеждане на е-протокол:

Според изискванията на НЗОК:

До 2 месеца – при първоначално кандидатстване

До 30 дни – при продължаване на лечението

До 15 дни – при експертиза от комисия в РЗОК

Статусът на е-протокола може да проверите онлайн на сайта на НЗОК в раздел "Е-услуги на НЗОК", "Справка за статуса на Е-протокол".

Къде и как да получите безплатните си лекарства?

Безплатни лекарства от здравната каса се отпускат само от аптеки, които имат сключен договор с НЗОК. Магистър-фармацевтът проверява в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за наличие на издадено електронно предписание по вашия идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или друг).

Важно: Електронните предписания могат да се изпълняват от всяка договорна аптека в страната, без оглед на териториални ограничения, свързани с избора на общопрактикуващ лекар.

Снимка: Canva

Полезни съвети от експертите:

Проверявайте редовно актуализациите на ПЛС – на 1-во и 16-то число на всеки месец

Консултирайте се с вашия лекар при промяна в терапията или изключване на медикамент от списъка

Запазвайте копия на електронните си предписания и следете валидността им

При хоспитализация – уведомете вашия ОПЛ за продължаване на терапията за хронични заболявания

Използвайте онлайн справките на НЗОК за проверка на статуса на е-протоколи и предписания

Системата на безплатни лекарства от НЗОК предоставя достъп до над 2 150 лекарствени продукта за лечение на повече от 600 заболявания. Важно е да знаете правата си и как да се възползвате от тях. Особено значима е промяната от юли 2025 г., която осигурява напълно безплатни антибиотици и антивирусни медикаменти за всички деца до 7 години.

За да получите максимална полза от здравното си осигуряване, редовно проверявайте Позитивния лекарствен списък, консултирайте се с вашия лекар и следете валидността на електронните си предписания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

