Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в световен мащаб, но добрата новина е, че при ранна диагностика и правилно лечение милиони хора живеят пълноценен живот дори със тях.

Съвременното лечение на сърдечно-съдови заболявания обхваща широк спектър от възможности – от медикаменти и промени в начина на живот, до интервенционални процедури и сърдечна рехабилитация.

Научете кои са основните терапевтични опции при сърдечни заболявания и как персонализираният подход може да намали риска от усложнения като инфаркт и инсулт.

Медикаментозна терапия за сърце: Кои са основните лекарства?

Според препоръките на експертите от Американската кардиологична асоциация, медикаментозната терапия е крайъгълен камък в управлението на сърдечно-съдовите заболявания.

Снимка: Unsplash

Лекарският екип може да предпише един или комбинация от следните медикаменти при сърдечни заболявания:

АСЕ инхибитори и ARB блокери

Ангиотензин конвертиращите ензимни (АСЕ) инхибитори като лизиноприл и рамиприл помагат за лечение на хипертония (високо кръвно налягане). Ангиотензин рецепторните блокери (АРБ) като лозартан и амплодипин/валсартан разширяват кръвоносните съдове и понижават кръвното налягане.

Бета-блокери

Тези медикаменти като намаляват натоварването на сърцето, като забавят сърдечната честота и понижават кръвното налягане. Често са първа линия на лечение при сърдечни заболявания.

Статини за контрол на холестерола

Статините понижават нивата на холестерола. Излишният холестерол се натрупва в кръвоносните съдове и образува плаки, което увеличава риска от инфаркт и инсулт.

Антитромбоцитни средства

Медикаменти като аспирин и клопидогрел намаляват риска от инфаркт и инсулт, причинени от кръвни съсиреци.

Калциеви блокери

Амлодипин, дилтиазем и верапамил блокират калция да навлиза в сърцето, което помага на кръвоносните съдове да се отпуснат и намалява работата на сърцето.

Нитрати

Дългодействащите нитрати помагат за релаксация на кръвоносните съдове и насърчават кръвния поток към сърцето. Използват се при ангина (гръдна болка) и коронарна артериална болест.

Съвременни медикаменти

GLP-1 агонисти (семаглутид) и SGLT2 инхибитори (емпаглифлозин) помагат за контрол на кръвната захар, теглото и кръвното налягане – всички рискови фактори за сърдечни заболявания.

Снимка: Getty Images

Интервенционални процедури: Стентове и ангиопластика

При блокирани коронарни артерии, които не позволяват нормален кръвен поток, лекарите могат да препоръчат интервенционални процедури за отваряне на съдовете и предотвратяване на усложнения.

Ангиопластика

Ангиопластиката отваря блокирана коронарна артерия, за да подобри кръвния поток и да лекува сърдечни атаки. По време на процедурата се вкарва балон, който разширява съда.

Сърдечни стентове

След ангиопластиката често се поставя коронарен стент – малка метална мрежеста тръбичка в коронарната артерия, която поддържа съда отворен и подобрява кръвния поток.

Атеректомия

Тази процедура използва катетър за отстраняване на плака от артериите, подобрявайки кръвния поток.

Хирургични опции: Кога се налага операция

В тежки случаи може да е необходима сърдечна хирургия:

Коронарна байпас операция

Байпас хирургията използва артерии от други части на тялото, за да създаде нов път за кръвния поток към сърцето, заобикаляйки блокираните съдове.

Операция на сърдечни клапи

Замяна на повредена сърдечна клапа със здрава клапа при необходимост.

Сърдечна трансплантация

При тежка сърдечна недостатъчност може да се наложи отстраняване на увреденото сърце и замяната му с ново от донор.

Имплантируеми устройства

Кардиовертер-дефибрилатор – изпраща електрически сигнали при нарушен ритъм

Пейсмейкър – регулира сърдечния ритъм

Левокамерно асистиращо устройство – помага на лявата камера да изпомпва кръв.

Промени в начина на живот: Основа на профилактиката

Експертите са единодушни: промените в начина на живот са незаменима част от сърдечно-съдовата профилактика и лечение.

Снимка: Canva

Ключови стъпки за здраво сърце:

Спрете тютюнопушенето – един от най-важните фактори за намаляване на риска

Балансирана диета – плодове, зеленчуци, постни меса, пълнозърнести храни

Редовна физическа активност – 30-60 минути дневно упражнения

Управление на стреса – медитация, йога, хобита

Контрол на теглото – отслабването при наднормено тегло намалява натоварването на сърцето

Ограничете алкохола – или го избягвайте напълно

Качествен сън – важен за възстановяване на сърцето

Контрол на хронични състояния – диабет, хипертония

Сърдечна рехабилитация: Пътят към възстановяване

Сърдечната рехабилитация е медицински наблюдавана програма за хора, които са имали инфаркт, сърдечна недостатъчност или операция. Програмата включва:

Упражнения , които подобряват сърдечното здраве

Обучение за управление на състоянието

Психологическа подкрепа за справяне със стреса

Съвети за промяна на начина на живот

Прогноза и качество на живот при сърдечни заболявания

Прогнозата при сърдечни заболявания зависи от това колко добре управлявате състоянието си. При ранна диагностика и стриктно спазване на терапевтичния план можете да живеете пълноценен и активен живот.

Без лечение обаче сърдечните заболявания прогресират и водят до усложнения като сърдечна недостатъчност, инфаркт и инсулт. Ето защо редовните прегледи и спазването на препоръките на кардиологичния екип са от критично значение.

Персонализирани планове за лечение

Съвременната медицина признава, че всеки пациент е уникален. Терапевтичните опции се избират въз основа на:

Типа на сърдечното заболяване

Тежестта на състоянието

Общото здравословно състояние

Индивидуалните рискови фактори

Отговора на лечението

Кардиологичният екип разработва персонализиран план, който може да включва комбинация от медикаменти, процедури и промени в начина на живот.

Лечението на сърдечно-съдови заболявания е комплексен процес, който изисква съчетание от медикаментозна терапия, възможни интервенционални процедури, промени в начина на живот и редовно медицинско наблюдение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

