Спирането на инжекции за отслабване връща теглото 4 пъти по-бързо

Хората, които спират да използват инжекции за отслабване, възстановяват загубените килограми 4 пъти по-бързо в сравнение с тези, които преустановяват конвенционална диета и физически упражнения.

Това показва ново проучване, публикувано в авторитетното медицинско списание British Medical Journal, което внася допълнително информация върху едно от най-важните предизвикателства при използването на популярните медикаменти за отслабване.

Връщане на почти 1 кг. на месец след спиране на инжекциите

Според данните от British Medical Journal, хората с наднормено тегло губят значителни килограми при употреба на инжекции – около една пета от телесното си тегло.

„Всичко това изглежда е добра новина“, каза Сюзън Джеб, специалист по обществено здраве и хранене в Оксфордския университет и съавтор на ново проучване по темата.

Въпреки това, последните данни показват, че „около половината от хората прекратяват приема на тези лекарства в рамките на една година“, добавя още тя.

Веднага след като спрат лечението, те възвръщат средно 0.8 килограма месечно.

Това означава, че в рамките на година и половина пациентите се връщат към теглото си преди лечението.

"Хората, които купуват тези медикаменти, трябва да бъдат наясно с риска от бързо възвръщане на теглото, когато лечението приключи", предупреждава още д-р Сюзън Джеб.

Тя подчертава, че откритията идват от медицински проучвания, а не от реалния живот, и че повече проучвания на дългосрочните ефекти от новите инжекции за отслабване биха били полезни.

Как е проведено изследването?

Изследователите анализират 37 проучвания с над 9000 пациенти, за да сравнят ефекта на инжекциите за отслабване с конвенционалните диети и други медикаменти за отслабване.

Снимка: Canva

Шест от клиничните изпитвания включват семаглутид – съставката, използвана в марките Ozempic и Wegovy, и тирзепатид, използван за Mounjaro

Докато приемат тези две лекарства, участниците в проучването отслабват средно близо с 15 килограма.

След спиране на лекарството обаче, те връщат 10 килограма в рамките на 1 година, което е най-дългият период на проследяване, възможен за тези сравнително нови лекарства.

Изследователите прогнозират, че участниците ще се върнат към първоначалното си тегло след 18 месеца.

За сравнение - хората, които следват диета вместо инжекции:

Губят по-малко тегло първоначално

Но теглото им се връща по-бавно - около 0.1 килограма месечно

Изследването на здравето на сърцето, включително кръвното налягане и нивата на холестерола, също се връщат към първоначалните си нива след 1,4 години.

Защо теглото се връща толкова бързо?

До този момент препоръките за употреба на въпросните инжекции продължават да са основно за хора с наднормено тегло и здравни рискове, свързани със затлъстяването, а не за хора, които просто искат да отслабнат.

Д-р Адам Колинс, експерт по хранене в Университета в Съри, казва, че начинът, по който ваксините действат в мозъка и тялото, може да обясни защо възстановяването на теглото се усилва, след като спрете приема им.

Механизмът на действие

GLP-1 медикаментите имитират естествен хормон, наречен GLP-1, който регулира глада:

Изкуственото осигуряване на GLP-1 нива, няколко пъти по-високи от нормалните, може да доведе до намалено производство на собствения естествен GLP-1

Организмът може да стане по-малко чувствителен към ефектите му

Когато спрете инжекциите, апетитът вече не е под контрол и преяждането е много по-вероятно

"Внезапното прекратяване е истинско предизвикателство", казва д-р Колинс.

Снимка: iStock

„Това се влошава допълнително, ако въпросният човек е разчитал единствено на GLP-1, за да свърши тежката работа... изкуствено потискайки апетита си, без да е направил никакви промени в диетата или поведението, които биха му помогнали в дългосрочен план.“

Препоръки на експертите

Британската национална здравна служба (NHS) препоръчва инжекциите за хора, които:

Имат наднормено тегло с рискове за здравето, свързани със затлъстяване

НЕ просто искат да отслабнат малко

Важни указания

Лекарите трябва също да предписват промени в начина на живот, които включват:

Здравословно хранене

Достатъчно физически упражнения

Медицинско проследяване

Много специалисти казват, че лечението трябва да се разглежда като доживотно, предвид риска от рецидив.

Правила за предписване

Лекарите не могат автоматично да предписват Mounjaro и Wegovy

Медикаментите се предлагат на хора в най-голяма клинична нужда

Трябва да отговарят на определени критерии (например здравословни проблеми, свързани с теглото)

Експертите подчертават, че GLP-1 лекарствата „са наистина ценен инструмент в лечението на затлъстяването, но затлъстяването е хронично рецидивиращо състояние“.

Снимка: iStock

„Човек би очаквал тези лечения да продължат доживот, точно по същия начин, както лекарствата за кръвно налягане“, казват още те.

„Устойчивото лечение вероятно ще изисква комбинирани подходи, дългосрочни стратегии и терапии, които променят начина, по който мозъкът интерпретира енергийния баланс, а не само колко хора ядат“, коментира Гарон Дод, изследовател по метаболитна неврология в Университета в Мелбърн.

Позиция на производителите

От компанията, производител на Mounjaro заявяват, че употребата на лекарства за отслабване трябва да бъде съпроводена със здравословно хранене, физическа активност и медицинско проследяване: „Когато лечението бъде спряно, теглото може да се върне, което отразява по-скоро биологията на състоянието, отколкото липсата на усилия.“

Фармацевтичната компания, която произвежда Wegovy, казва: „Тези открития подчертават хроничния характер на затлъстяването и предполагат, че е необходимо продължаващо лечение, за да се поддържат подобренията в теглото и цялостното здраве на пациентите, подобно на лечението на други хронични заболявания като диабет или хипертония.“

Новото проучване ясно показва, че инжекции или други подобни медикаменти за отслабване може да бъдат ефективни за бързо намаляване на теглото, но спирането им води до бързо възстановяване на килограмите в сравнение с традиционните диети.

Затлъстяването е хронично състояние, което изисква дългосрочно управление и инжекциите не са "магическо решение" – изискват се промени в начина на живот.

Ако обмисляте инжекции за отслабване или вече ги използвате, консултирайте се с Вашия лекар относно дългосрочна стратегия за поддържане на теглото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

