Жените, които спират да приемат лекарства за отслабване непосредствено преди или в ранните етапи на бременността си, са изложени на повишен риск от здравни усложнения и значително наддаване на тегло.

Това разкрива ново мащабно проучване, публикувано в престижното медицинско списание JAMA, което поставя важни въпроси за управлението на теглото около времето на бременността, съобщава Euronews Health.

Какво показва новото изследване

Според проучването жените, които спират приема на GLP-1 медикаменти (като Ozempic и Wegovy) преди или в началото на бременността, показват значително по-лошо здравословно състояние в сравнение с жените, които никога не са използвали тези препарати.

Снимка: Pexels

Анализът обхваща данни от близо 1,800 бременности между 2016 и 2025 година, предимно сред жени с наднормено тегло или затлъстяване.

Основни констатации на изследването:

Наддаване на тегло: Жените от групата, спряла GLP-1 лекарствата, са наддали средно 3.27 кг повече по време на бременността в сравнение с тези, които не са приемали такива медикаменти.

Здравни рискове:

32% по-висок риск от прекомерно наддаване на тегло над препоръчителните норми.

30% по-висок риск от развитие на диабет по време на бременността.

29% повишен риск от хипертонични нарушения (включително прееклампсия).

34% по-голяма вероятност от преждевременно раждане

Интересно е, че изследването не установява разлика в риска от раждане чрез цезарово сечение или в теглото и дължината на новородените.

Снимка: Getty Images

Защо жените спират лекарствата за отслабване преди бременност

GLP-1 рецепторните агонисти, класът медикаменти, към който принадлежат популярните Ozempic и Wegovy, помагат на хората да отслабват, като имитират хормон, който намалява апетита. Тези лекарства срещу затлъстяване и диабет са изключително популярни в последните години.

Въпреки ефективността си, не се препоръчва бременни жени да приемат тези медикаменти, тъй като все още няма достатъчно информация за тяхната безопасност за плода. Това поставя жените пред дилема, как да поддържат здравословно тегло около времето на зачеването, без да увеличават рисковете, свързани с диабет или затлъстяване?

Предизвикателството с отслабването след спиране на медикаментите

Хората често възстановяват теглото, когато спрат да приемат GLP-1 лекарства. За жените в детеродна възраст този ефект създава сложна ситуация – необходимостта да спрат медикаментите преди или по време на бременност може да доведе до бързо възвръщане на теглото, което от своя страна увеличава здравните рискове.

Снимка: iStock

„Популярността на лекарствата за отслабване е нараснала драматично, но препоръките предполагат тяхното прекратяване преди бременност, защото няма достатъчно информация за тяхната безопасност за неродените бебета", обяснява д-р Жаклин Мая, главен автор на изследването и педиатричен eндокринолог в Mass General Brigham за деца.

Необходимост от повече изследвания

Експертите подчертават необходимостта от допълнителни проучвания, които да помогнат на жените да управляват теглото си по безопасен начин около времето на бременността.

Д-р Камил Поу, съавтор на изследването и ендокринолог в Mass General Brigham, отбелязва: „Необходимо е да проведем повече изследвания, за да намерим начини да помогнем за управлението на наддаването на тегло и намаляване на рисковете по време на бременност при спиране на GLP-1 медикаменти."

Снимка: EPA

Изследователите призовават за по-задълбочена оценка на ползите и рисковете от приемането на лекарства за отслабване около времето на бременността.

Какво означава това за бъдещите майки

Резултатите от това проучване подчертават колко важно е жените, които планират бременност и приемат медикаменти за контрол на теглото, да работят в тясна връзка със своите лекари. Всяко решение за продължаване или спиране на лечението трябва да се взема индивидуално, като се вземат предвид личните здравни рискове и ползи.

Препоръки за действие:

Консултирайте се с лекар преди да спрете приема на каквито и да е медикаменти, ако планирате бременност.

Обсъдете алтернативни стратегии за управление на теглото с вашия ендокринолог или акушер-гинеколог.

Следете редовно здравословното си състояние по време на планиране на бременност и през целия й период.

Информирайте се за всички възможни рискове и ползи от различните терапевтични подходи.

Новото проучване хвърля светлина върху сложното взаимодействие между лекарствата за отслабване, бременност и здравословни резултати. Жените, които спират GLP-1 медикаменти преди зачеване, са изправени пред реални здравни предизвикателства, включително повишено наддаване на тегло и по-висок риск от усложнения.

Тези резултати подчертават необходимостта от по-добри клинични насоки и индивидуализирани стратегии за управление на теглото при жени в детеродна възраст, които използват медикаменти за отслабване.

Ако приемате лекарства за контрол на теглото и планирате бременност, консултирайте се с вашия лекар, за да разработите безопасен план за грижа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

