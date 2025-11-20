Оземпик може да помогне и срещу деменция

Лекарства като Оземпик, предписвани предимно за диабет тип 2 и отслабване, показват обещаващи резултати и при лечението на редица други състояния – от сънна апнея до хронично бъбречно заболяване.

Ново проучване, публикувано в JAMA Network Open, предполага, че за хора със затлъстяване и диабет тип 2, тези лекарства – известни като агонисти на GLP-1 рецепторите – могат също да намалят риска от смърт и да намалят шансовете за развитие на две свързани с мозъка състояния: деменция и исхемичен инсулт, съобщава здравното издание Health.

Според резултатите от проучването, приемащите въпросните медикаменти, показват 37% по-нисък риск от деменция, 19% по-нисък риск от исхемичен инсулт и 30% по-нисък риск от смърт по каквато и да е причина.

Доказан по-нисък риск от деменция

Екип от изследователи вече установи, че GLP-1 могат да помогнат за предпазване от деменция и инсулт.

Но според авторите на изследването, все пак „мащабните клинични проучвания, оценяващи връзката им с невродегенеративните резултати, остават ограничени, особено при пациенти с много висок риск, както с диабет тип 2, така и със затлъстяване.“

Учените изследват здравни данни за период от 7 години от повече от 60 000 участници, всички от които са с диабет тип 2 и затлъстяване. Някои от тях приемат лекарства за диабет, а на други са предписани GLP-1 семаглутид или тирзепатид. (Семаглутид е активната съставка в Оземпик, Вегови; тирзепатид се използва в други подобни медикаменти).

Снимка: iStock

След анализ на връзките между лекарствата и различни състояния, свързани с мозъка, учените откриват, че участниците, приемащи GLP-1, имат:

37% по-нисък риск от деменция

19% по-нисък риск от исхемичен инсулт (най-често срещаният вид, причинен от запушен кръвоносен съд, снабдяващ мозъка)

30% по-нисък риск от смърт по каквато и да е причина

Защитният ефект срещу деменция е особено изразен при жени над 60 години и тези с индекс на телесна маса (ИТМ) между 30 и 40.

„Пациентите в този период имат особено мощна възможност да подобрят здравето на мозъка си“, коментира д-р Меган Гарсия-Уеб, специалист вътрешни болести.

Междувременно, GLP-1 не изглежда да намаляват риска от болестта на Паркинсон или хеморагичен инсулт, които могат да възникнат, когато отслабен кръвоносен съд се разкъса и кърви в мозъка.

Лекарства, но и начинът на живот е важен

„Проучването допълва нарастващия брой изследвания, предполагащи, че агонистите на GLP-1 рецепторите са мощни инструменти – не само за отслабване и диабет, но потенциално и за неврологично здраве и когнитивни функции“, казва още д-р Гарсия-Уеб .

Все пак, изследването не е без ограничения. Както всяко наблюдателно проучване, то показва само асоциация, а не причинно-следствена връзка. Учените отбелязват, че навиците на живот, а не лекарствата GLP-1, могат да повлияят на резултатите.

Освен това, учените не са събирали биомаркери, генетични данни или изображения на мозъка, всички от които биха дали по-добра представа за това какво всъщност се случва в тялото.

Защо GLP-1 може да имат този ефект?

Въпреки че новото проучване не доказва окончателно, че GLP-1 намаляват риска от деменция и инсулт, някои изследвания разкриват как те биха могли да помогнат.

Учените установяват, че GLP-1 намаляват биомаркерите, свързани с болестта на Алцхаймер и деменцията, като натрупване на амилоид-β пептид и невровъзпаление.

Снимка: iStock

Тези лекарства могат също да подобрят функцията на кръвоносните съдове и да помогнат за стабилизиране на натрупването на плаки в артериите, което би могло да намали риска от исхемичен инсулт. Тъй като тирзепатидът е насочен към два хормона вместо към един, той може да засили тези защитни ефекти.

Самата загуба на тегло също може да играе роля

„Когато хората губят значително тегло, както много хора правят при прием на семаглутид и тирзепатид, това не само намалява възпалението и подобрява кръвната захар, но също така им позволява да имат подобрена мобилност и по-малко механично натоварване на ставите“, каза Гарсия-Уеб.

„Пациентите, които могат да се движат и спортуват по-комфортно и по-често, могат допълнително да подобрят сърдечно-съдовото, метаболитното и психичното си здраве.“

GLP-1 срещу традиционни потребители на лекарства за диабет

Друго паралелно проучване по тази тема, публикувано в списанието Nature Medicine, също потвърждава, че приемът на лекарства, съдържащи GLP-1, може да осигури ползи за когнитивното и поведенческото здраве, включително намаляване на рисковете от деменция и различен вид пристрастяване, пише авторитетното издание MedicalNewsToday.

Учените обаче потвърждават, че употребата на тези лекарства може да увеличи риска от панкреатит и стомашно-чревни проблеми, както и проблеми с бъбреците.

За това проучване изследователите анализират медицински досиета на повече от 2 милиона души, приемащи лекарства за диабет, включително над 215 000, които приемат GLP-1 – от октомври 2017 г. до декември 2023 г.

Те сравняват различни здравни резултати между тези, които приемат лекарства за GLP-1, и тези, които приемат традиционни лекарства за диабет.

След анализ, изследователите установяват, че участниците, приемащи GLP-1 лекарства, имат значителни неврологични и поведенчески ползи за здравето, включително намален риск от пристрастяване към алкохол, канабис, опиоиди и стимуланти, в сравнение с тези, приемащи традиционни лекарства за диабет.

Тези, които използват GLP-1 лекарства, също имат намален риск от гърчове, суицидни мисли, самонараняване, булимия и психотични разстройства като шизофрения.

Освен това, се потвърждава потенциална полза за защита от деменция, когато установяват, че участниците, приемащи GLP-1 лекарства, имат намален риск от неврокогнитивни състояния като деменция и болест на Алцхаймер.

Възможни странични ефекти от семаглутид

От друга страна, изследователите установяват, че употребата на GLP-1 е свързана с повишен риск от стомашно-чревни проблеми, включително гадене, повръщане, диария и в редки случаи парализа на стомаха.

Учените също така откриват връзка между употребата на GLP-1 и повишен риск от артритни разстройства, панкреатит, нарушения на съня, хипотония и камъни в бъбреците.

„Смятаме, че това е важно – хората, приемащи GLP-1, и лекарите, които ги предписват, трябва да бъдат внимателни за тези странични ефекти. Някои от тях могат да бъдат доста сериозни и да доведат до хоспитализация“, казват специалистите.