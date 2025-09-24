Оземпик помага и при деца и тийнейджъри с тежко затлъстяване и диабет

Лекарствата за отслабване са ефективни и за деца и тийнейджъри, показва ново проучване, което идва в момент на изключително нарастване на популярността им.

Изследването установява, че популярните медикаменти за отслабване от групата на GLP-1 агонистите, значително подобряват здравето на младите хора с наднормено тегло или диабет тип 2, информира авторитетното издание Euronews.

Лекарствата, сред които Оземпик, Вегови, Мунджаро имитират хормон, който намалява апетита и дава чувство за ситост.

Почти 30% от българчетата са с наднормено тегло

За първи път през 2025 година затлъстяването надмина поднорменото тегло като водеща форма на недохранване в световен мащаб. То засяга 1 от 10 деца и подрастващи – или 188 милиона момичета и момчета в училищна възраст.

Приблизително 1,5 млн. българи са със затлъстяване, като страната ни е на едно от водещите места по честота на затлъстяването в детска възраст сред страните от ЕС, сочат данни на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO).

По данни от глобалния Доклад на УНИЦЕФ 29,2% от българските деца на възраст между 5 и 19 години са с наднормено тегло през 2022 г., в сравнение с 27,6% през 2018 г. – ръст, който потвърждава негативната тенденция.

Подходящи ли са за деца и подрастващи лекарствата за отслабване

Детски здравни институции като Международното дружество за педиатричен и юношески диабет (ISPAD) препоръчват въпросните медикаменти, но за тясна група млади хора, страдащи от затлъстяване и диабет.

Анализът, публикуван в списанието JAMA Pediatrics, включва данни от 18 клинични проучвания, в които лекарствата са тествани при около 1400 души на възраст от 6 до 17 години.

Резултатите са значително намаляване на нивата на кръвната захар при деца с диабет тип 2 и значителна загуба на тегло при деца със затлъстяване в сравнение с млади хора, които получават плацебо или фиктивно лечение.

Снимка: iStock

Експертите обаче отбелязват, че повечето проучвания имат относително кратки периоди на проследяване. „Необходими са по-дълги и по-детайлни проучвания, за да се определи продължителността и по-широкото приложение при младежите“, коментира пред Euronews Джианг Биан, специалист по здравни данни в Университета на Индиана в САЩ.

Медикаментите за отслабване и сериозните детски проблеми

Констатациите идват на фона на обществен дебат относно популярните лекарства за отслабване – включително кой трябва да има достъп до тях и колко дълго хората трябва да ги приемат.

„Има значителен брой хора, които купуват частни рецепти и получават това лекарство, откъдето и да е, често от леко съмнителни източници, и ние не искаме това за децата“, казва д-р Джулиан Хамилтън-Шийлд, професор по диабет и метаболитна ендокринология в Университета в Бристъл.

Повечето проучвания сред млади хора досега са фокусирани върху тези на 12 или повече години, каза Хамилтън-Шийлд пред Euronews Health. Това може да накара някои лекари да не са склонни да предписват лекарствата на по-малки деца.

Въпреки това, Хамилтън-Шийлд смята, че е „оправдано“ да се предлагат агонисти на GLP-1 рецептора на деца и тийнейджъри, които са с тежко затлъстяване и други здравословни проблеми – например, тези, които страдат от обструктивна сънна апнея.

Снимка: iStock

„Те имат изключително лошо качество на живот“, казва още Хамилтън-Шийлд, добавяйки, че децата със здравословни проблеми, свързани със затлъстяването, „трябва да отслабнат значително, за да подобрят тези усложнения, както и чувството си за самочувствие и благополучие“.

Но мнението на д-р Хамилтън-Шийлд е, че тези лекарства трябва да се предлагат в специализирани клиники, където децата освен това имат достъп до подкрепа за психично здраве, диетолози и медицински сестри, които могат да им помогнат да подобрят начина си на живот, така че загубата на тегло да се запази, когато в крайна сметка спрат да приемат лекарствата.

Това е предизвикателство за възрастните пациенти, много от които възвръщат теглото, което губят, когато спрат да приемат тези лекарства. Това предизвика дебат дали възрастните може да се нуждаят от лекарствата доживот.

Дългосрочни ефекти от лекарствата за отслабване

Лекарствата могат да помогнат за противодействие на нарастващия процент на детско затлъстяване, което отдавна тревожи здравните експерти.

Детското затлъстяване повишава риска от здравословни проблеми през целия живот, включително диабет, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и мастно чернодробно заболяване. Децата с тежко затлъстяване имат много по-кратка продължителност на живота, показват предишни изследвания.

Лекарствата GLP-1 биха могли да предложат „прозорец от възможности за започване на подобряване на здравето на младите хора възможно най-рано“, коментира д-р Мохамад Магни от корпоративния борд за връзка на Европейското дружество за детска ендокринология (ESPE).

Въпреки това, изследователите казват, че все още има някои открити въпроси относно дългосрочната безопасност на лекарствата за отслабване за младите хора, както и потенциалната им финансова тежест и тежестта на страничните им ефекти.

„GLP-1 могат да служат като временен инструмент за подобряване на теглото и метаболитното здраве или като мост към други интервенции, но все още не знаем тяхното въздействие върху растежа, пубертета, здравето на костите или психосоциалното развитие в продължение на много години“, завършват експертите.