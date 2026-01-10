Раждането на дете е едно от най-вълнуващите събития в живота на всеки родител. Наред с радостта обаче идват и редица административни задължения, които трябва да бъдат изпълнени своевременно.

Едно от първите и най-важни действия е осигуряването на достъп до качествена медицинска помощ чрез издаването на здравноосигурителна книжка.

Този документ представлява своеобразен „медицински паспорт" на детето, който гарантира правото му на безплатни здравни услуги, профилактични прегледи и лечение.

Кой осигурява децата в България?

Всички деца до навършване на 18-годишна възраст или до завършване на средното си образование се осигуряват изцяло за сметка на държавния бюджет. Това означава, че независимо от социалното и финансовото състояние на родителите, всяко дете има право на пълния пакет от медицински услуги, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

За сметка на държавния бюджет се осигуряват и студентите в редовна форма на обучение до навършване на 26-годишна възраст. Това е важено, тъй като гарантира равнопоставен достъп до здравни грижи за всички деца.

Как се издава здравноосигурителната книжка на дете?

Процедурата по издаване на здравноосигурителна книжка за дете е относително проста и не отнема много време, ако са подготвени всички необходими документи.

Стъпка 1: Избор на общопрактикуващ лекар

Първата стъпка е изборът на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) за детето. Родителите имат право свободно да изберат личен лекар, който ще се грижи за здравето на детето. Изборът се оформя чрез специална регистрационна форма.

Стъпка 2: Посещение в районната здравноосигурителна каса

Заявлението за издаване на здравноосигурителна книжка се подава в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по избор на личен лекар на детето. Адресите и телефоните на всички РЗОК за връзка с граждани са публикувани на официалния сайт на НЗОК в специална рубрика.

Снимка: Canva

Стъпка 3: Необходими документи

При издаване на здравноосигурителна книжка на дете родителят или родителите трябва да представят:

Документ за самоличност (лична карта на родителя/настойника).

Акт за раждане на детето (оригинал).

Данни за детето.

Попълнено заявление (предоставя се на място в РЗОК).

Ако се налага, заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице. Приема се обикновено пълномощно без нотариална заверка на подписите, но се изисква представяне на копие от личната карта на упълномощеното лице.

Стъпка 4: Заверка при личния лекар

Когато здраната книжка се издава за първи път, тя е напълно безплатна. След получаване на здравноосигурителната книжка от РЗОК, тя задължително трябва да се представи на избрания общопрактикуващ лекар, за да може той да я завери с подпис и печат. Без тази заверка документът не е валиден.

Защо е необходима здравноосигурителната книжка за деца?

Здравноосигурителната книжка е основен документ, който удостоверява здравноосигурителния статус на детето. Тя съдържа информация не само за осигуреното лице, но и за общопрактикуващия лекар, в чиято пациентска листа е включено детето, както и за денталните дейности и лекарите по дентална медицина, които са оказали помощ.

Книжката е необходима за:

Достъп до безплатни медицински услуги - Позволява получаване на безплатни профилактични прегледи, изследвания и лечение, покрити от Националната здравноосигурителна каса.

Детска стоматология - Особено важен е акцентът върху зъболекарските услуги. В книжката се вписват всички полагащи се безплатни дентални дейности като прегледи и лечение. Без здравноосигурителна книжка зъболекарят не може да отчете извършената дейност по линия на НЗОК.

Снимка: Canva

Проследяване на здравното състояние - Служи за водене на пълна медицинска документация, включително история на заболяванията, извършени ваксинации и профилактични прегледи.

Хоспитализация - Книжката е задължителна при постъпване в болнично заведение. Хоспитализацията на деца, финансирана от НЗОК, е безплатна за пациента, когато е по клинична пътека и след насочване от лекар.

Записване в детски заведения - Често се изисква при записване в детска градина или ясла като доказателство, че детето е здравно осигурено.

Какво включва пакетът „Детско здравеопазване"?

НЗОК се грижи за здравето на всяко дете чрез специално разработената програма „Детско здравеопазване", която се изпълнява от общопрактикуващия лекар на детето или от лекар специалист по детски болести. Програмата определя всички профилактични дейности, които са задължителни при наблюдението на растежа и развитието на детето от раждането до 18-годишната му възраст.

Здравеопазване за новородени до 1 месец:

До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от личния му лекар. Първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение. НЗОК заплаща за здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри или акушерки до 2 посещения в първите 6 месеца, като първото е в ранния неонатален период до 7 дни след изписване.

Здравеопазване за деца от 1 месец до 1 година:

Провеждат се месечни прегледи включващи анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло и оценка на психическото развитие. Извършват се клинични изследвания за дисплазия на тазобедрените стави, ехографско изследване на отделителната система и преглед за ранно откриване на вродена или наследствена очна патология. Медико-диагностични изследвания на кръв и урина се правят два пъти годишно.

Здравеопазване за деца от 1 до 2 години:

Извършват се прегледи 4 пъти годишно с измерване на основните показатели за растеж и развитие.

Здравеопазване за деца от 2 до 7 години:

Прегледите са два пъти годишно, като се включва оценка на зрителната острота на 5-годишна възраст. Провеждат се изследвания за хемоглобин и чревни паразити.

Снимка: Canva

Здравеопазване за деца от 7 до 18 години:

Провежда се един задълбочен преглед годишно, включващ измерване на артериално налягане, оценка на физическото развитие, изследване на зрителна острота и цветоусещане. На определени възрасти се извършват изследвания на кръвна захар, холестерол и триглицериди.

Имунизации за деца:

Общопрактикуващият лекар провежда всички задължителни имунизации и реимунизации съобразно Имунизационния календар на Република България. Той уведомява родителите за вида и датата на поредната ваксина. Всички имунизации на деца до 18 години са напълно безплатни.

Често задавани въпроси:

Какво да правя, ако загубя здравноосигурителната книжка?

Ако загубите здравноосигурителната книжка на детето си, трябва да посетите лично Районната здравноосигурителна каса по вашия постоянен адрес. Там се попълва молба-декларация по образец, в която декларирате, че книжката е изгубена, открадната или унищожена.

Необходими са лична карта за идентификация и заявление, което се получава на място. За издаването на дубликат се заплаща административна такса. Новата здравна книжка се издава в срок от 3 до 10 работни дни след подаване на документите.

Важно е да се знае, че докато чакате новата книжка, няма да можете да ползвате безплатни стоматологични услуги по каса, тъй като здравноосигурителната книжка е задължителна при посещение при зъболекар.

Колко струва издаването на здравноосигурителна книжка?

Първоначалното издаване на здравноосигурителна книжка е напълно безплатно. Такса се заплаща само при издаване на дубликат при загуба или унищожаване на документа.

Снимка: Canva

Трябва ли да сменям здраната книжка на детето при смяна на личния лекар?

Не е необходимо да подменяте цялата книжка при смяна на общопрактикуващия лекар. Данните на новия лекар просто се вписват на следващата свободна страница в същия документ.

Издаването на здравноосигурителна книжка е бърза и безплатна процедура, която обаче е задължителна за осигуряване на пълноценен достъп до медицински грижи за вашето дете.

Този документ гарантира спокойствие при нужда от лекар, безплатни профилактични прегледи и лечение, както и редовно проследяване на здравословното състояние и развитието на детето. Не забравяйте, че след получаване на книжката от РЗОК, тя задължително трябва да бъде заверена от избрания общопрактикуващ лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

