Настинките идват с множество симптоми, включително хрема или запушен нос, кихане, кашлица, болки в гърлото, главоболие, болки в тялото и дори лека температура.

За да ги облекчим, често прибягваме до лекарства за настинка – смеси от различни активни съставки, предназначени да лекуват всички симптоми едновременно.

Но някои лекарства, използвани за облекчаване на симптомите на настинка, могат да повлияят и на сърдечно-съдовата система и то по начини, които могат да бъдат особено опасни за хора със сърдечни проблеми.

Къде е заплахата от лекарствата за настинка

Склонни сме да приемаме, че лекарствата без рецепта са безопасни. „Важно е да се осъзнае, че лекарствата понякога могат да бъдат вредни за определени хора или в определени ситуации”, казва кардиологът д-р Садир Ал-Кинди пред HoustonMethodist.

Що се отнася до лечението на симптоми на настинка, деконгестантите например (лекарства, които може да осигурят краткосрочно облекчение при запушен нос) представляват заплаха за сърцето.

Как деконгестантите влияят на сърцето

Запушеният нос се нарича ринит, което е възпаление във вътрешната мембрана на носа.

Това възпаление е естествена част от справянето на тялото с настинка. За да доведат имунните клетки до мястото на инфекцията, притокът на кръв към носа се увеличава.

Тъй като тези имунни клетки създават вещества, които помагат в борбата с вируса, се натрупва течност. Това повишено налягане и подуване причиняват запушване на носа.

Тук се намесват деконгестантите. Псевдоефедринът и фенилефринът са може би най-популярните примери.

Снимка: iStock

Начинът, по който тези деконгестанти действат, е чрез свиване на малките кръвоносни съдове в носа. Чрез намаляване на съдовете, кръвният поток се намалява и възпалението, причиняващо запушването, отшумява.

Тези лекарства обаче не засягат само кръвоносните съдове в носа. Оралните деконгестанти, по-специално, действат системно и стягат кръвоносните съдове в цялото тяло.

„Винаги, когато съпротивлението на кръвния поток се увеличи – в този случай чрез прием на лекарство, което свива кръвоносните съдове – сърцето е принудено да работи по-усилено. Трябва да се бори малко повече, за да изтласка кръвта през тялото“, обяснява д-р Ал-Кинди.

Ето защо деконгестантите могат да имат по-широки ефекти отвъд облекчаването на запушването. Те могат да повишат кръвното налягане и да повлияят на сърдечния ритъм.

Деконгестантите и хора с предшестващи сърдечни проблеми

При здраво сърце, справянето с временното свиване на кръвоносните съдове не е проблем, стига пероралните деконгестанти да се приемат според указанията - в препоръчителната доза и за не повече от седем дни.

Снимка: iStock

„Предупреждението е за хора, които имат здравословен проблем, който влияе върху функционирането на сърцето и съдовата система“, предупреждава д-р Ал-Кинди. Приемът на деконгестанти е най-рисков за хора с:

Неконтролирано високо кръвно налягане (хипертония)

Предразположение към развитие на аритмия (нередовен сърдечен ритъм)

Сърдечна недостатъчност

Принцеметална ангина (спазъм на коронарната артерия), наричана още вариантна ангина.

Тези сърдечни състояния се характеризират с основни проблеми с кръвното налягане, поддържането на нормален сърдечен ритъм или способността за изпомпване на кръв. Приемът на деконгестанти може да изостри тези проблеми, потенциално увеличавайки риска от инфаркт, инсулт и други животозастрашаващи сърдечно-съдови събития.

Псевдоефедринът е най-добре документираният пример за това как деконгестантите имат отрицателно въздействие върху сърцето. Но лекарите очакват подобни странични ефекти и усложнения при по-нови варианти, които все още не са широко проучени. Такива например са фенилефрин и оксиметазолин, които действат по подобен механизъм.

Ето защо често лекарствата за настинка с множество симптоми, съдържащи деконгестант, имат предупреждения на етикета за хора с високо кръвно налягане и сърдечни заболявания.

Рискът от оралните деконгестанти

Оралните деконгестанти също могат да взаимодействат с определени лекарства за кръвно налягане, правейки тези лекарства или по-силни, или по-малко силни. Тъй като има много различни видове лекарства и някои хора приемат по няколко, това е трудна ситуация, в която да се ориентирате сами у дома.

Снимка: Unsplash

„Винаги е добра практика да се консултирате с лекар, преди да приемате ново лекарство без рецепта. Вашият лекар знае какво приемате и може да провери за потенциални лекарствени взаимодействия“, препоръчва д-р Ал-Кинди.

Алтернативи без риск за сърцето

Ако сте по-уязвими към страничните ефекти на деконгестантите, експертите предлагат алтернативни начини за облекчаване на запушването, без да излагате сърцето си на риск.

Домашните средства обикновено са достатъчни, особено когато става въпрос за лека настинка, за която знаете, че ще се подобри сама с времето. Алтернативите за облекчаване на запушения нос включват:

Използване на спрей за нос с физиологичен разтвор

Овлажняване на въздуха, например чрез вземане на горещ душ

Прием на антихистамин, който помага за облекчаване на възпалението на носа, макар и по-бавно

Не винаги е очевидно кога лекарство без рецепта съдържа деконгестант. Това важи особено за вариантите за множество симптоми, които комбинират много различни лекарства в една доза.

Имената на активните съставки на често срещаните деконгестанти, за които трябва да внимавате, включват псевдоефедрин, фенилефрин и оксиметазолин.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.