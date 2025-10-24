Как да спрем течащия нос: 10 съвета за облекчаване у дома

В сезона на вирусите и грипа хремата е едно от най-честите явления. Тя се причинява от прекомерно производство на слуз в носните проходи. Това води до воднисти секрети, които капят от носа, а понякога и по задната част на гърлото.

Хремата може да се появи със или без запушен нос. Има няколко причини, поради които може да имате хрема. Най-често срещаната е вирусна инфекция на синусите – обикновена настинка. В други случаи хремата може да се дължи на студено време, алергии или синузит.

Когато вдишвате студен въздух, вирус или алерген, лигавицата на носните проходи и синусите се дразни. Това кара носът да започне да произвежда бистра слуз, която улавя микробите или алергените и помага за изхвърлянето на тези вредни вещества, което е по-познато като течащ нос.

10 домашни средства за облекчаване на течащия нос

Сам по себе си течащият нос обикновено не е причина за безпокойство. Ако нямате други симптоми, има няколко начина да се справите с хремата у дома с естествени методи за самолечение, които не включват лекарства, пише healthline.

Пийте много течности

Пиенето на течности и поддържането на хидратация при хрема може да бъде полезно, ако имате и симптоми на запушен или течащ нос. Това гарантира, че слузта в синусите се разрежда до течаща консистенция и е лесна за изхвърляне.

В противен случай тя може да е гъста и лепкава, което може да направи носа ви по-запушен. Избягвайте напитки, които дехидратират, а не хидратират. Това включва напитки като кафе и напитки, съдържащи алкохол.

Топли чайове

От друга страна, топлите напитки като чай обикновено са по-полезни от студените. Това е така заради топлината и парата, които помагат за отваряне и отпушване на дихателните пътища. Търсете чайове, които съдържат противовъзпалителни и антихистаминови билки, като лайка, джинджифил, мента или коприва.

Снимка: Canva

Овлажнител

Проучване от 2015 г. на хора с настинка установява, че използването на инхалация с пара е доста ефективно. То намалява времето за възстановяване. Овлажнителите работят чрез превръщане на водата в пара, за да овлажнят иначе сухия въздух. Когато вдишвате влага, това помага за разреждане и отделяне на слуз и успокояване на раздразнените синуси.

Парна терапия за лице

Подобно на овлажнител за въздух или гореща чаша чай, парната терапия за лице може да помогне за облекчаване на хремата. Ето как да го направите:

Загрейте вода в чиста тенджера на котлона, достатъчно, за да се образува пара - НЕ я оставяйте да заври.

Поставете лицето си на около 20 до 30 см над парата за около 5 минути. Не позволявайте на лицето си да докосва водата.

Затворете очи и поемайте дълбоко въздух през носа. Правете почивки, ако лицето ви се нагрее твърде много.

Издухайте носа си след това, за да се отървете от слузта.

Повторете процеса 2 или 3 пъти на ден, ако все още имате симптоми.

Ако желаете, добавете няколко капки етерични масла за отпушване на носа към водата за парна терапия за лице.

Етеричните масла от евкалипт, мента, бор, розмарин, градински чай, джоджен, чаено дърво (мелалеука) и мащерка са чудесни варианти. Съединения в тези растения (като ментол и тимол) се намират и в много деконгестанти (лекарства за отбъбване на носната лигавица) без рецепта.

Горещ душ

Нуждаете се от бързо облекчение? Опитайте горещ душ. Точно както овлажнителите и парата за лице, горещите пари от душа могат да помогнат за облекчаване на хрема и запушен нос. Поставете лицето и синусите си директно в парата и струята на душа за най-добри резултати.

Промивка на носа

Промивката на нос с физиологичен разтвор включва поставяне на няколко капки физиологичен разтвор във всяка ноздра, за да се разредят секретите. Това е полезна техника за ежедневна хигиена, която овлажнява лигавицата, прочиства носните пътища от алергени и прах и помага при настинки и синузит. Промивката на нос с физиологичен разтвор е основният метод за почистване на носа при бебета.

Снимка: iStock

Топъл компрес

Прилагането на топъл компрес или кърпа върху челото и носа няколко пъти на ден може да помогне за подобряване на хремата и успокояване на синусното налягане. Топлият компрес действа като стимулира кръвообращението в областта на синусите.

За да си направите собствен топъл компрес у дома, накиснете чиста кърпа в гореща (не вряща) чешмяна вода и я поставете върху челото и носа си за 15 до 20 минути. Приложете отново, ако е необходимо.

Назален спрей

Назалните спрейове са често срещано лечение без рецепта за течащ нос. Докато се предлагат медикаментозни назални спрейове, солените назални спрейове са естествено лечение, което помага за изплакване на носа. Те са насочени към запушването на носа и слузта, използвайки нежна солена вода.

Снимка: iStock

Консумация на пикантни храни

Люти подправки като кайенски пипер, хабанеро, уасаби, хрян или джинджифил са чудесни варианти. Тези подправки, освен че създават усещане за топлина при консумация, разширяват проходите в тялото и могат да облекчат проблемите със синусите.

Капсаицин

Капсаицинът е веществото, което прави лютите чушки пикантни. Използва се за лечение на нервни болки и псориазис, но ако го нанесете върху носа си, може да помогне при хрема. Продава се под формата на капки или масажен крем.