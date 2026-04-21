Почти всеки човек, преживял инфаркт, е имал поне един предупредителен сигнал, това показва ново мащабно международно проучване.

Откритието е особено тревожно за България, която продължава да оглавява европейските класации по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Научите кои са основните рискови фактори за инфаркт, защо те са толкова критични за вашето здраве и какво показват най-новите данни за остър инфаркт на миокарда (ОИМ) у нас.

Какво показва новото проучване

Според проучване, публикувано в Journal of the American College of Cardiology, изследователи от Northwestern Medicine и Yonsei University са анализирали здравните данни на над 9 млн. души в Южна Корея и 7 000 души в САЩ за период до две десетилетия.

Резултатите са категорични:

99% от хората, развили коронарна болест на сърцето , са имали поне един рисков фактор преди инфаркта.

Над 93% са имали два или повече рискови фактора.

Високото кръвно налягане (хипертония) се оказва най-разпространеният фактор – засяга над 95% от пациентите с инфаркт.

Проучването използва критериите на American Heart Association за идеално сърдечно-съдово здраве.

4-те основни рискови фактори за инфаркт

Според изследователите, модифицируемите рискови фактори, които почти винаги предхождат инфаркта, са:

Високо кръвно налягане – стойности равни или над 120/80 mmHg

Висок холестерол – нива равни или над 200 mg/dL

Кръвна захар на гладно – стойности равни или над 100 mg/dL

Тютюнопушене и сърце – минала или настояща употреба на тютюневи изделия

„Целта сега е да работим по-усилено върху контрола на тези модифицируеми рискови фактори, вместо да се отклоняваме в търсене на други, които не подлежат на лечение,“ коментира Проф. Филип Грийнланд, старши автор на проучването.

Ситуацията в България: Тревожна статистика за 2025 г.

Данните от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) показват, че смъртността от инфаркт в България остава сред най-високите в Европейския съюз.

Статистика за инфарктите 2025:

Хоспитализация при инфаркт: 11 083 души през 2025 г. (срещу 11 108 през 2024 г.)

Общ брой случаи на ОИМ: 11 912 през 2025 г.

Починали в болница: 435 души – с 24 по-малко спрямо 2024 г.

Коронарна ангиопластика: ръст до 10 018 интервенции (+397 спрямо предходната година)

Леко подобрение в болничната смъртност и нарастващият брой интервенции показват напредък, но общата картина остава тревожна.

Защо превенцията е ключът

Експертите подчертават, че превенцията на сърдечно-съдови заболявания е възможна именно защото четирите основни фактора са контролируеми. Поддържането на здраве на артериите чрез редовни прегледи, балансирано хранене, физическа активност и отказ от тютюнопушене може значително да намали риска.

Важно е да се познават и признаците на инфаркт, като болка в гърдите, задух, изпотяване, болка, излъчваща се към ръката или челюстта и при съмнение незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

Новото мащабно проучване потвърждава, че рисковите фактори за инфаркт са познати, измерими и най-важното, контролируеми. Високото кръвно налягане, високият холестерол, повишената кръвна захар и тютюнопушенето предхождат над 99% от инфарктите.

На фона на близо 12 000 случая годишно в България, редовните профилактични прегледи и здравословният начин на живот остават най-сигурната защита срещу едно от най-смъртоносните заболявания на нашето време.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

